Stadtführung, Museum und Piratenschifffahrt: Diese Angebote gibt es für Kinder im Allgäu

Für alle, die noch auf der Suche nach Unternehmungen für die letzte Ferienwoche sind, kommen hier einige Ausflugstipps für Kinder und Familien im Allgäu.

30.08.2023 | Stand: 17:21 Uhr

Knapp fünf lange Sommerferienwochen sind schon vorbei. Doch eine letzte Woche steht noch an und für alle, denen langsam die Ideen ausgehen, was man mit den Kindern noch unternehmen kann: Wir stellen spannende und abwechslungsreiche Ausflugstipps für Kinder im Allgäu vor. Egal ob Kinderstadtführung oder Abenteuer mit dem Piratenschiff auf dem Alpsee: Viele Städte, Gemeinden, Museen und touristische Attraktionen bieten spezielle Führungen und Aktionen für Kinder und Familien an. Und dabei können die Kinder meist noch einiges lernen.

Kinderstadtführungen im Allgäu

Fast alle größeren Allgäuer Städte und Orte bieten spezielle Stadtführungen für Kinder und Familien an. Dabei können Kinder die Stadt spielerisch, zum Beispiel mit Kostümen, Figuren oder Rätseln erkunden. Unter anderem diese Führungen werden angeboten:

Führung mit Nachtwächter durch Kaufbeuren für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren

für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren Eine Mitmachführung durch Kempten unter dem Motto "Blickfenster - zurück in die Vergangenheit" für Kinder zwischen ca. sechs und zehn Jahren

unter dem Motto "Blickfenster - zurück in die Vergangenheit" für Kinder zwischen ca. sechs und zehn Jahren Gruselführung für Kinder durch Memmingen , die ebenfalls von einem Nachtwächter geführt wird für Kinder bis 12 Jahre

, die ebenfalls von einem Nachtwächter geführt wird für Kinder bis 12 Jahre In Wangen können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren auf "Bärenjagd gehen" gehen und werden dabei von einer Stadtführerin durch den Ort geleitet

Dies sind nur einige von vielen verschiedenen Führungen, die Allgäuer Städte und Orte für Kinder anbieten. Mehr Informationen gibt es auf den jeweiligen Seiten der Städte und Gemeinden. Auch für Erwachsene bieten viele Städte außergewöhnliche Stadtführungen an.

Aktionen für Kinder im Allgäu: Piratenschiff auf dem Alpsee

Im Oberallgäu können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zu kleinen Piraten werden. Mit dem Alpseesegler „Santa Maria Loreto“ geht es dafür für eine Stunde raus auf den Alpsee. Piratenkleidung ist erwünscht. Eltern dürfen bei der Fahrt nicht dabei sein. Das See-Abenteuer dauert ungefähr eine Stunde und kostet zehn Euro pro Kind. In diesen Ferien findet die Piratenfahrt noch am 1. und am 8. September statt.

Für alle die lieber an Land ein Abenteuer erleben wollen, lohnt sich ein Ausflug nach Marktoberdorf. Hier können Kinder ab sechs Jahren zusammen mit ihren Eltern einen Spaziergang mit Schafen unternehmen. Dazu lädt Schäfer Roland Hämmerle regelmäßig ein. Dabei geht es rund eineinhalb Stunden lang zu den liebsten Weideplätzen der Schafe. Währenddessen gibt der Schäfer Einblicke in seine Arbeit.

Neben Schafen gibt es im Allgäu auch noch viele andere Tiere, mit denen man spazieren gehen kann.

Museen für Kinder im Allgäu

Ein Ausflugsziel, das auch bei schlechtem Wetter angesteuert werden kann, sind die vielen spannenden Museen im Allgäu. Viele von ihnen bieten speziell für Kinder und Familien Führungen oder Mitmachaktionen an. Dazu gehören unter anderem:

Im Kinder Kunst Labor in Memmingen können Kinder noch bis Anfang nächsten Jahres in die geheimnisvolle Welt von Schatten und Licht eintauchen. Die Mitmachausstellung ist kostenlos.

können Kinder noch bis Anfang nächsten Jahres in die geheimnisvolle Welt von Schatten und Licht eintauchen. Die Mitmachausstellung ist kostenlos. Im Archäologischer Park Cambodunum gibt es eine spielerische Führung mit Puppen für Familien mit Kindern ab fünf Jahren.

Generell bieten fast alle größeren Museen besondere Kinderführungen an. Eine Liste mit Museen, die spezielle Angebote für Kinder anbieten, finden Sie hier.

Wer mit seinen Kindern mehrere Museen besuchen will, kann außerdem bei der Museums-Safari mitmachen, an der sich insgesamt 15 verschiedene Allgäuer Museen beteiligen. Dabei geht es darum, Rätselfragen zu lösen und dafür mindestens drei der Museen zu besuchen. Wer das schafft, kann an einer Preisauslosung teilnehmen.

Als Ritter die Burg erkunden oder in die Steinzeit reisen

Auch an vielen touristischen Ausflugszielen gibt es Angebote für Kinder. In Mindelheim können Kinder zwischen sechs und zehn Jahren beispielsweise an einer Führung auf der Außenanlage der Mindelburg teilnehmen. Die Führung trägt den Titel "Junge Ritter und Burgfräulein". Die Teilnahme kostet zwei Euro und dauert etwa eine Stunde. Bei der Führung werden Geheimgänge erkundet und erklärt, wie gefährlich das Leben auf einer Burg früher war.

Viel Lernen können Kinder zwischen fünf und 13 Jahren auch bei einer Reise in die Mittelsteinzeit im Steinzeitdorf Bolsterlang. Bei der Kinderführung erfahren die Teilnehmer, wie die Steinzeitmenschen früher gelebt haben und können sich Zelte, Feuerstellen und vieles mehr anschauen. Dafür besuchen sie das Steinzeitdorf auf der Mittelstation der Hörnerbahn. Die Führung kostet 10 Euro, zuzüglich der Kosten für die Bergbahn.

Welche Ausflugsziele es vor allem bei schlechtem Wetter im Allgäu für Familien und Kinder gibt, lesen Sie hier.