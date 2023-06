Wie finde ich eine Tagesmutter im Allgäu? Die Situation in Bayern und der Region

Eltern im Allgäu wünschen sich die beste Betreuung für ihr Kind und entscheiden sich oft für die Tagespflege. Das Jugendamt ist die erste Anlaufstelle.

09.06.2023 | Stand: 12:54 Uhr

Wenn Mutter und Vater arbeiten, brauchen die Eltern im Allgäu eine zuverlässige Betreuung für ihre Kinder. Plätze in der Krippe, der Kita oder im Kindergarten sind mitunter teuer und in vielen Gemeinden in Bayern rar. Eltern müssen sich häufig nach einer Alternative zur Kita umsehen. Oft entscheiden sie sich, ihr Kind zu einer Tagesmutter oder einem Tagesvater zu geben. Aber wie finden Mütter und Väter eigentlich einen Platz in der Kindertagespflege in der Region?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.