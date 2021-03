„Kinos sind doch keine Infektionsherde“: Allgäuer Kino-Chefs fordern bundesweit einheitliche Öffnungsstrategie

Ganz schön bedröppelt schaut Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) in der bayerischen Krimikomödie „Leberkäsjunkie“ drein. Der Nachfolgestreifen „Kaiserschmarrndrama“ hätte schon lange in den Kinos laufen sollen, wurde aber vom Verleih wegen der Corona-Pandemie zurückgehalten. Nun soll er im August 2021 starten. Allgäuer Kinobetreiber würden den Publikumsmagnet am liebsten aber viel früher zeigen – nämlich dann, wenn sie wieder ihre Filmtheater dürfen.