Betrunkener verletzt Polizisten bei Festnahme

Ein betrunkener Mann tritt bei seiner Festnahme in Kirchheim in Schwaben nach den Polizisten und verletzt zwei von ihnen.

28.04.2021 | Stand: 15:05 Uhr

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Montagabend in Kirchheim in Schwaben zwei Polizisten leicht verletzt. Laut Polizei war der 34-Jährige zuvor über einen Zaun gestiegen und hatte sich dabei leichtere Verletzungen zugezogen. Der Mann beleidigte die Polizisten und den Rettungsdienst verbal und mit Gesten. Anschließend versuchte er, einen Beamten umzustoßen und zu flüchten.

Mann tritt in Kirchheim in Schwaben nach Polizei

Als er festgenommen wurde, trat er nach den Einsatzkräften. Die Polizisten erlitten Schürfungen und Prellungen. Der 34-Jährige musste zur Blutentnahme und wird wegen mehrerer Vergehen angezeigt.

