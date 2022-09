Hier gibt es Kirchweih-Märkte im Allgäu

Am dritten Sonntag im Oktober ist Kirchweih 2022 in Bayern. Auch im Allgäu gibt es in manchen Orten einen Kirchweihmarkt.

28.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Im Oktober 2022 ist Kirchweih in Bayern und im Allgäu. Während die Kirchweih-Tradition vermehrt in Franken und Altbayern begangen wird, gibt es im Allgäu nur wenige Kirchweihmärkte. Die größten Städte in der Region mit einem Kirchweihmarkt sind Füssen und Buchloe.

Wegen Corona fielen 2020 diverse Märkte aus - zum Beispiel jener in Buchloe. 2021 wurde der Zugang zum Markt in Buchloe reglementiert. 2022 geht es ähnlich wie in Füssen wieder ohne Auflagen für die Kirchweihmarkt-Besucherinnen und -Besucher.

Wann ist Kirchweih 2022?

Kirchweih wird in Bayern mehrheitlich am dritten Sonntag im Oktober gefeiert. 2022 fällt das Fest somit auf den 16. Oktober. Vereinzelt wird es auch mal eine Woche früher oder später begangen. Anders als in Altbayern und Franken, ist die Kirchweih-Tradition im Allgäu eher weniger vertreten. Dennoch gibt es vereinzelt Märkte und Feste, die die Kirchweih 2022 begleiten.

Was versteht man unter Kirchweih?

Wie schon der Name sagt, hat das Fest die Weihe der Kirche zur Feier. Dies ist in Bayern offiziell im Festkalender der Kirchen verankert.

Termine und Zeiten der Kirchweihmärkte im Allgäu

Märkte und Feste der Kirchweih am 16. Oktober wie folgt:

Kirchweihmarkt Buchloe , 11.30 bis 16.30 Uhr

, 11.30 bis 16.30 Uhr Kirchweihmarkt Füssen , 9 bis 18 Uhr (am Montag, 17, Oktober, ebenfalls die gleiche Zeit)

, 9 bis 18 Uhr (am Montag, 17, Oktober, ebenfalls die gleiche Zeit) Kirchweihfest Probstried, 10.30 Beginn mit Gottesdienst

Lesen Sie auch

Märkte im Allgäu Werden Fahrgeschäfte auf Allgäuer Jahrmärkten bald teurer?

Bereits am Monatsanfang findet bei Kaufbeuren auch eine Kirchweih statt.

Kirchweihfest Irsee, 11 bis 16 Uhr am 2. Oktober

Bilderstrecke

Buchloer Kirchweihmarkt an der Neuen Mitte

1 von 9 Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber 2 von 9 Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber 3 von 9 Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber 4 von 9 Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber 5 von 9 Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber 6 von 9 Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber 7 von 9 Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber 8 von 9 Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. 9 von 9 Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es bei bestem Herbstwetter zum Kirchweihmarkt in die Gennachstadt. Maximal 1000 Gäste durften dabei gleichzeitig auf das Areal der Buchloer "Neuen Mitte". Dafür entfiel 3G-Regel und Maskenpflicht. Zwischen den zahlreichen Verkaufs- und Essensständen, an denen die Fieranten ihre Waren anpriesen, gab es auch ein Karussel für Kinder und einen Reaktionstest bei der Polizei. Bild: Matthias Kleber 1 von 9 Kirchweihmarkt, Markt Buchloe, Markt, Stände, Händler, Neue Mitte, Sonntag, Geschäfte, Handel, Einzelhandel, Bild: Matthias Kleber Kirchweihmarkt, Markt Buchloe, Markt, Stände, Händler, Neue Mitte, Sonntag, Geschäfte, Handel, Einzelhandel, Bild: Matthias Kleber

Von Kirchweih zu Kirmes: Herbstmärkte und Jahrmärkte

Da man sich traditionell nach dem Fest der Weihe der Kirche auf dem Marktplatz traf, entstanden die Kirchweihfeste. Das hat sich bis heute gehalten. Teilweise werden auch Volksfeste abgehalten. Vielerorts sind die sogenannten Kirmes Attraktionen. Kirmes ist dabei nur eines der vielen Worte für Kirchweih. In Franken wird auch oft Kerm, Kerba, Kärwa oder Kerwa genutzt.