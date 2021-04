Kitas und Kindergärten im Allgäu auch nächste Woche zu

Die Notbremse greift. Wegen hoher Corona-Fallzahlen müssen Kindergärten und Kitas im Allgäu zumachen. Welche Schließungen bislang bestätigt sind.

01.04.2021 | Stand: 10:30 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenzen im Allgäu sind hoch. Jeder Landkreis und jede Stadt steht an diesem Gründonnerstag über der dunkelroten Warnmarke von 100. Wegen des Feiertags (Karfreitag) teilen die Landratsämter schon an diesem Donnerstag mit, ob Kindergärten und Kitas in der kommenden Woche vom 6. April bis zum 9. April offen haben - oder nicht. Wer mit seinen Kindern über die Osterfeiertage Ausflüge machen will, sollte diese Regeln beachten.

Kitas und Kindergärten: Wie ist die Lage in Memmingen?

Die Stadt Memmingen teilt am Donnerstagvormittag mit: "Da der Wert im Stadtgebiet Memmingen weiterhin über 100 liegt, ist in den Kindertageseinrichtungen – wie in der ersten Oster-Woche auch – nur eine Notbetreuung der Kinder möglich."

Kitas und Kindergärten: Wie ist die Lage im Ostallgäu, zwischen Buchloe und Füssen?

Das Ostallgäu ist mit einem Inzidenzwert von über 300 trauriger Spitzenreiter im Allgäu. Deshalb muss laut Landratsamt der Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierten Spielgruppen für Kinder gelten damit im Landkreis Ostallgäu zwischen dem 5. April und dem 11. April eingestellt werden. Die Einrichtungen seien geschlossen, teilt das Landratsamt online mit.

Können Kitas woanders öffnen?

Eine offizielle Bestätigung für das Unter- und Oberallgäu steht noch aus. Nachdem aber die Sieben-Tage-Inzidenz in keiner Allgäuer Stadt und in keinem Landkreis mehrere Tage hintereinander stabil unter 100 lag, dürfte die Corona-Notbremse greifen. Deshalb sind auch in der zweiten Osterwoche vom 5. bis zum 11. April Kitas und Kindergärten zu. Eine Möglichkeit zur Notbetreuung soll es aber geben. Für Allgäuer Schülerinnen und Schüler gelten weiterhin die Osterferien bis zum 11. April. Für Ausflügler gilt: lieber die Ausflugs-Hotspots meiden. Denn die Allgäuer Polizei kündigte an, intensiv an Ausflugszielen im Allgäu zu kontrollieren.