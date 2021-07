Das sind die schönsten Klammen, Schluchten und Tobel im Allgäu

m Winter verwandelt sich die Breitachklamm bei Oberstdorf in eine Märchenlandschaft aus Schnee und Eis. Glitzernde Eiszapfen, mächtige Eisvorhänge, erstarrte Wasserfälle und geheimnisvolle Höhlen ziehen Sie in Ihren Bann. Betreten Sie eine Winterwelt wie Sie sie zuvor noch nie gesehen haben. Die im Sommer so bewegte, rauschende Breitachklamm ist zu einer bizarren, verzauberten, glitzernden Winterwelt erstarrt. Erleben Sie die Stille einer zu Eis erstarrten Winterwelt. Bestaunen Sie Wasserfälle