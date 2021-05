Klares Votum bei BFV-Abstimmung: Es soll auch Absteiger geben

71 Prozent stimmen für direkte Auf- und Absteiger und den Wegfall der Relegation, 29 Prozent waren dafür, dass keinem Verein durch Corona ein Nachteil entstehen sollte.

18.05.2021 | Stand: 13:25 Uhr

Die hitzige Debatte im Allgäuer Amateurfußball ist erst einmal zu Ende. Bei der Online-Abstimmung, wie die bereits zwei Jahre laufende und wegen Corona nun endgültig abgebrochene Saison 2019/2021 abgewickelt werden soll, gab es ein eindeutiges Votum : Eine klare Mehrheit der knapp 3000 Vereine, die in Bayern bei den Männern und Frauen im Erwachsenen-Spielbetrieb teilnehmen, hat sich für Auf- und Absteiger ausgesprochen. Der Abbruch, so teilte der Bayerische Fußball-Verband am Dienstagmittag mit, finde unter der Maßgabe statt, "dass es durch Anwendung der in §93 der Spielordnung verankerten Quotienten-Regelung direkte Auf- und Absteiger in den einzelnen Spielklassen gibt und die Relegation ersatzlos entfällt." Dafür stimmten 71 Prozent.

Das zur Abstimmung stehende Alternativmodell, wonach alle Vereine, die unter Berücksichtigung der Quotienten-Regel in der Tabelle auf einem Aufstiegs- und Relegationsplatz stehen, aufsteigen können und kein Verein absteigen müsste, brachte es auf 29 Prozent.

Die Zahlen der Abstimmung im Detail

Wahlberechtigte Vereine: 3695

Wahlbeteiligung: 2973 (80,46 Prozent)

Stimmen für Variante 1: 2115 (71,14 Prozent)

für Variante 1: 2115 (71,14 Prozent) Stimmen für Variante 2: 858 (28,86 Prozent)

Der Bayerische Fußballverband weist ausdrücklich darauf hin, dass mit der technischen Durchführung der Abstimmung und der Feststellung des Ergebnisses ein externen Dienstleister beauftragt wurde. Der BFV-Vorstand will sich noch am Dienstagnachmittag ab 15.30 Uhr in seiner virtuellen Sitzung mit dem Ergebnis beschäftigen und die entsprechende Beschlussfassung vornehmen.



Die Redaktion von allgaeuer-zeitung.de versucht, Stimmen zum Ergebnis einzuholen.

Am Wochenende hatte es im Allgäu und auch in einigen Fußballkreisen in Ober- und Niederbayern Kritik am Abstimmungsprozedere und den Wahlempfehlungen etlicher BFV-Funktionäre gegeben. Lesen Sie dazu auch unsere Berichte "Schlechte Stimmung bei Allgäuer Klubs" und "Nächstes Kapitel um Streit um BFV-Abstimmung".