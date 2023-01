Klassikbox Kempten: Neujahrskonzert der Münchner Symphoniker

Neujahrskonzert in der Klassikbox: Münchner Symphoniker bieten in Kempten Beschwingtes. Moderator Max Müller von den Rosenheim-Cops steuert Humorvolles bei.

07.01.2023 | Stand: 07:30 Uhr

Die Münchner Symphoniker warteten in ihrem Neujahrskonzert in der Kemptener Klassikbox nicht nur mit Operetten und Polkas aus dem Kernland Österreich auf. Auf dem Programm standen neben Klassikern von Johann Strauss auch der „Champagner-Galopp“ vom „Strauss des Nordens“, dem Dänen Hans Christian Lumbye, und der „Winterflockengalopp“ von Benjamin Bilse aus dem schlesischen Liegnitz, dem heutigen Legnica in Polen.

Präzise und temperamentvoll setzte Dirigent Andreas Kowalewitz mit dem „Pizzicato“ aus Léo Delibes Ballett „Sylvia“ und dem „Tanz der Komödianten“ aus Bedřich Smetanas „Verkaufter Braut glanzvolle Höhepunkte. Lebendig kostete er die großen Gesten und die variantenreiche Dynamik der Musik aus und blieb mit seinen Musikerinnen und Musikern doch immer schlank im Klang.

"Rosenheim-Cop" Max Müller ist auch Opernsänger und moderierte das Neujahrskonzert der Münchner Symphoniker in der Klassikbox in Kmepten mit viel Wissen und Humor. Bild: Martina Diemand

Moderiert wurde der Abend von Schauspieler Max Müller (bekannt aus der Serie „Die Rosenheim-Cops“). Er unterhielt die Gäste in der fast vollen Klassikbox charmant und witzig, gab eine Einführung in die geheimen Codes der Fächersprache, erzählte vom gescheiterten Schnüren eines Mieders und erklärte, wie man richtig Walzer tanzt. Was viele nicht wissen: Der Österreicher ist ausgebildeter Opernsänger. Er gab die artistische Schnellsprechnummer „My eyes are fully open“ aus der komischen Oper „Der Fluch der Hexe“ von Gilbert und Sullivan und ein Lied aus der Csárdásfürstin zum Besten.

Erst allmählich ließ sich das Publikum von der Leichtigkeit der Musik und dem feinen Humor Müllers anstecken. Zum Schluss, beim „Radetzkymarsch“, zeigte es seine Begeisterung aber mit langem, lautstarkem Applaus.

