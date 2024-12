Klausentreiben im Allgäu: Hier ziehen heute und morgen die Rumpelklausen durch die Orte

Klausentreiben im Allgäu 2024 heute (5.12.) und am Freitag - unsere Übersicht über Orte und Termine vom Oberallgäu bis ins Westallgäu hinein.

Bei den traditionellen Klausentreiben am 5. und 6. Dezember ziehen wieder Rumpelklausen durch die Allgäuer Dörfer. Mit dieser alten Tradition sollen böse Wintergeister und Dämonen vertrieben werden.

Die wilden Gesellen sind mit ihren Kuhschellen schon von weitem zu hören. Es läutet und scheppert - mit ihren teils grusligen Kostümen aus Fell, Geweihen, Hörnern und Fratzen bei Dunkelheit und Feuerschein machen sie die Klausentreiben im Allgäu zu einem eindrucksvollen Spektakel. Oft stehen hunderte Schaulustige am Straßenrand und verfolgen das wilde Treiben.

Gestern (4.12.2024) am Barbaratag fanden in der Region schon etliche Bärbeletreiben statt. Bei den Allgäuer Bärbeletreiben zum Gedenktag der heiligen Barbara verkleiden sich dem Brauchtum nach unverheiratete Frauen mit moosbedeckten Masken und verteilen Rutenhiebe an Männer. Dieser Brauchtum sollte Glück bringen.

In unserer Übersicht finden Sie alle Termine und Orte Allgäuer Klausentreiben und Bärbeletreiben 2024

Allgäuer Klausentreiben heute - Termine und Orte 2024

Börwang - 5. Dezember, ab 19 Uhr

Ofterschwang - 5. Dezember, ab 18 Uhr

Oberstaufen - 5. Dezember, ab 19 Uhr (Kesseltreiben) und 6.12., ab 18 Uhr (Klausentreiben)

Gunzesried - 5. Dezember, ab 18.30 Uhr

Blaichach - 5. Dezember, 18.45 Uhr Dorfplatz Bihlerdorf, 18.30 Uhr Dorfplatz Gunzesried

Weiler - 5. Dezember, ab 18 Uhr

Immenstadt - 5. und 6. Dezember, ab 19 Uhr, Marienplatz

Sonthofen - 5. und 6. Dezember, ab 19 Uhr (Eröffnung, 18.30 Uhr am Spitalplatz)

Bad Hindelang - 5. und 6. Dezember, 18 Uhr in Bad Hindelang und in Unterjoch (hier nur Do.), ab 19 Uhr Bad Oberdorf, Vorderhindelang, Hinterstein, Oberjoch

Rettenberg - 5. und 6. Dezember, ab 17.30 Uhr, ab 19 Uhr in Kranzegg und Untermaiselstein

Bolsterlang - 5. und 6. Dezember, ab 18 Uhr

Burgberg - 5. und 6. Dezember, ab 19 Uhr, Dorfplatz, Freitag gegen 22.15 Uhr Fackelzug nach Agathazell

Fischen - 6. Dezember, ab 18 Uhr, vom Weidachwald an den Anger

Ettensberg - 6. Dezember, ab 19 Uhr, Anwesen Bogner-Oßwald

Balderschwang - 6. Dezember, ab 18 Uhr

Obermaiselstein - 6. Dezember, ab 18 Uhr

Kleinwalsertal - 5. und 6. Dezember, ab 17 Uhr, Ortszentrum Mittelberg

Weitnau - 5. Dezember, ab 18 Uhr

Wertach - 5. und 6. Dezember, ab 20 Uhr

Bärbeletreiben im Allgäu heute am 5.12. und am 4. Dezember 2024

Heute, Donnerstag, 5. Dezember

Kleinwalsertal - 18 Uhr, Ortszentrum Mittelberg

Am Barbaratag am 4. Dezember fanden in den Oberallgäuer Gemeinden diese Bärbeletreiben statt.

Immenstadt - ab 19 Uhr, Marienplatz

Sonthofen - ab 19 Uhr, Fußgängerzone (Eröffnung, 18.30 Uhr am Spitalplatz)

Rettenberg - 18 Uhr Vorderburg; 19 Uhr in Kranzegg, Untermaiselstein

Oberstaufen - ab 18 Uhr, Kirchplatz

Blaichach - ab 18.30 Uhr, Dorfplatz Gunzesried

Bad Hindelang - 17.30 Uhr Unterjoch, 19 Uhr Bad Oberdorf, Vorderhindelang, Hinterstein

Bolsterlang - 18 Uhr

Ettensberg - ab 18.30 Uhr

Burgberg - ab 19 Uhr, Dorfplatz

Ofterschwang - ab 19 Uhr, Gästeinformation

Missen - ab 19 Uhr, Kirchplatz

Obermaiselstein - ab 18 Uhr

Fischen - ab 18 Uhr

Weitnau - ab 18 Uhr, Bürgerhaus

Wertach - ab 20 Uhr

Fehlt ein Bärbele- oder Klausentreiben im Allgäu in der Liste? Gerne können Sie die Veranstaltung per Mail an digitalteam@azv.de melden.

