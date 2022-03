Online-Betrüger laut Polizei immer raffinierter - So erkennen Sie die fiesen Tricks der Gauner

Die Polizei warnt: Betrüger werden immer raffinierter – vor allem bei Kleinanzeigen im Internet. Tipps, wie man die miesen Tricks durchschauen kann.

21.03.2022 | Stand: 04:14 Uhr

Dieses Mal ist Marie vorsichtig. Schließlich ist die 16-Jährige schon einmal auf einen Online-Betrüger hereingefallen, der ihr 40 Euro abgeknöpft hat. Dieses Angebot auf dem Kleinanzeigen-Portal Vinted (ehemals Kleiderkreisel) sieht seriös aus: Der Verkäufer hat zu der Anzeige ein Foto gestellt, auf dem er die weißen Turnschuhe in seinen Händen hält. Als Marie den Nutzer anschreibt, antwortet er höflich in perfektem Deutsch und siezt sogar das Mädchen.

Kleinanzeigen im Internet: Vorsicht vor Betrügern

Allerdings habe er derzeit Probleme mit seinem Paypal-Konto – darüber können Kunden ihren Kauf absichern – und bittet die junge Kemptenerin, ihm die 130 Euro direkt auf ein Konto mit deutscher Iban zu überweisen. Nachdem Marie ihm eine Bestätigung von der Überweisung schickt, fällt sie aus allen Wolken.

Der angebliche Verkäufer sperrt und blockiert das Mädchen auf dem Kleinanzeigen-Portal. So kann Marie ihn weder anschreiben noch bewerten. Ihre Eltern versuchen noch, die Überweisung über ihre Bank rückgängig zu machen – vergeblich.

Soll man Betrugsfälle auf Kleinanzeigen-Portalen bei der Polizei anzeigen?

„Das ist ein typischer Betrug auf Kleinanzeigen-Portalen, wie er sich tagtäglich landauf, landab abspielt“, sagt Polizeisprecher Holger Stabik dazu. So einen Fall sollte man unbedingt bei der Polizei anzeigen, auch wenn es sich bis dato nur um einen Verdacht handelt. Für Kempten und den Landkreis Oberallgäu registriert das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West jedes Jahr „eine niedrige dreistellige Zahl“ an solchen Verfahren mit einer Schadenssumme im „mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich“.

Online-Betrüger werden in ihrem Vorgehen immer raffinierter, erläutert Stabik: Sie würden entsprechend geschult, um einen professionellen Eindruck zu vermitteln. So stellen sie inzwischen Fotos zu ihren angeblichen Anzeigen, die „keine Auffälligkeiten“ mehr haben. Das bestätigt auch Marie: „Die Bilder waren kein Fake, sondern sahen richtig echt aus.“ Stabik: „Zudem schreiben die Täter so, wie man auf solchen Portalen eben so schreibt.“

Zunehmende Anonymisierung macht es Betrügern einfach

Kleinanzeigen-Portale seien ursprünglich für den regionalen Tausch konzipiert worden, sagt Polizeisprecher Stabik. Doch dann hätten sie sich immer mehr zu überregionalen Tauschbörsen entwickelt. Die zunehmende Anonymisierung mache es Betrügern immer einfacher. Die Schwindler täuschten vor, bestimmte Artikel viel günstiger als andere Anbieter zu verkaufen. Ihre Opfer glauben das und fallen häufig darauf herein.

Ist das Geld einmal überwiesen, ist es häufig zu spät

Das Ziel der Betrüger sei, dass die Käufer ihnen das Geld direkt schicken. Um eine Überweisung rückgängig zu machen, sei es häufig zu spät, wenn der Betrug bemerkt wird. Immer mehr Betrüger geben ihren Opfern ein deutsches Konto an, um mehr Glaubwürdigkeit vorzugaukeln.

Betrüger sind auch auf Portalen wie Ebay-Kleinanzeigen am Werk, weswegen es dort für User einen Käufer- und Verkäuferschutz gibt. Bild: Catherine Waibel, dpa (Symbolbild)

Heutzutage könne man einfach „ein Bankkonto per Video-Identitätsverfahren eröffnen und schnell wieder schließen“, weiß Stabik. Bis die Polizei das Betrüger-Konto der Bank meldet und sperren lassen will, sei das Geld in der Regel weg.

Auf was soll man beim Kauf auf Kleinanzeigen-Portalen achten?

„Die wichtigste Regel: Die Käuferschutz-Option bei Transaktionen unbedingt nutzen“, rät Stabik. Das empfiehlt auch Judith Lommer, Sprecherin des Online-Portals Vinted: Käufer sollten keinesfalls Transaktionen außerhalb der Plattform durchführen, sondern sich über den Käuferschutz absichern – gegen eine Gebühr von fünf Prozent des Kaufpreises plus 70 Cent Fixpreis. So seien Kunden geschützt, falls ein Artikel nicht ankommt oder erheblich von der Beschreibung abweicht.

Außerdem rät Polizeisprecher Stabik, niemals eine Vorabüberweisung etwa für Gebühren oder Speditionskosten zu tätigen. Auch wenn der Verkäufer einem ein Bild seines Ausweises zuschickt, sollte der Käufer skeptisch sein. Solche Dokumente würden nämlich oft illegal erworben. Und auch ein Ausweis biete niemandem zusätzliche Sicherheit.

Vorsicht, wenn der Artikel um 20 Prozent unter dem marktüblichen Preis angeboten wird

Die Alarmglocken sollten ebenfalls schrillen, sobald ein Artikel „um 20 Prozent unter dem marktüblichen Preis angeboten wird“, sagt Stabik. Schließlich seien die realen Anbieter untereinander in einem extremen Preiskampf. Solche vermeintlichen Schnäppchen seien unrealistisch – darum sollte man davon unbedingt die Finger lassen.

Anzeige bei der Polizei erstatten kann man inzwischen auch online unter der Adresse anzeige.polizei.bayern.de

So wollen Kleinanzeigen-Portale ihre Nutzer vor Betrügern schützen

Kleinanzeigen-Portale im Internet sollen laut Polizeisprecher Holger Stabik natürlich ihre Kunden schützen. „Je mehr Schutz ich habe, desto schwieriger wird aber das Ganze.“ Heißt: Grundsätzlich hätten Portale ein Interesse daran, dass alle Vorgänge möglichst einfach und schnell abgewickelt werden. Bauen sie allerdings zusätzliche Hürden und damit verbundene Kosten ein, was auch einen Mehraufwand bedeutet, wandern viele Nutzer ab. So verlieren die Portale wiederum Marktanteile.

