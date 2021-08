"Wir sind hier oben wie eine Familie": Das erleben jugendliche Kleinhirten im Allgäu auf der Alp

Über 150 Buben und Mädchen helfen im Sommer Allgäuer Älplern im Gebirge. Weshalb ihr Einsatz so wichtig ist und sie den Computer nicht vermissen.

14.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Sobald Felix Berkthold (16) seine Sommerstätte erreicht hat, zählen für ihn nur noch drei Dinge: Berge, Natur und das Vieh. „Das Handy lass’ ich die ganzen Ferien über aus. Das vermisse ich hier oben keinen Tag“, sagt der Sonthofer, der zum vierten Mal in Folge die Sommerferien als Kleinhirte in den Allgäuer Bergen verbringt. Über 150 Buben und Mädchen im Alter von acht bis 16 Jahren helfen laut Alpwirtschaftlichem Verein Allgäu (AVA) derzeit den Älplern auf den insgesamt 700 Alpen mit 30.000 Jungrindern in der Region.