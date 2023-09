26-jähriger Wanderer im Kleinwalsertal tödlich abgestürzt

Ein 26-jähriger Wanderer aus Bayern ist am Kemptner Köpfle im Kleinwalsertal tödlich abgestürzt. Handyortung führte die Einsatzkräfte zur Leiche des Mannes.

11.09.2023 | Stand: 21:37 Uhr

Ein vermisster Wanderer ist im Kleinwalsertal tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei in Vorarlberg (Östereich) mit.

Am Freitag, den 8. September 2023, wurde bei der Polizeistation Oberstdorf die Abgängigkeit eines 26-jährigen Wanderers im Grenzbereich zwischen Oberstdorf auf Allgäuer Seite und Mittelberg im Kleinwalsertal gemeldet. Noch in der Nacht konnte das Fahrzeug des deutschen Staatsangehörigen auf dem Schwendle-Parkplatz am Fuße des Wildentals in Mittelberg aufgefunden werden. Durch eine Handypeilung war es möglich, das Suchgebiet auf den Bereich zwischen Oberstdorf und Hirschegg einzugrenzen.

Wanderer stürzt im Kleinwalerstal ab: Flugpolizei findet seine Leiche unterhalb des Kemptner Köpfles

Bei einer Suchaktion am Samstag konnte die Leiche des Abgängigen von der österreichischen Flugpolizei unterhalb des Gipfels des Kemptner Köpfle aufgefunden werden. Die Erhebungen der Alpinpolizei haben ergeben, dass der Wanderer über felsiges Gelände abgestürzt ist und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen hat. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte die Vorarlberger Polizei mit, dass es sich bei dem Verunglückten um einen jungen Mann aus dem unterfränkischen Landkreis Kitzingen handelt.

Bereits vor einigen Tagen hatte es eine großangelegte Suche nach einem 20-jährigen Bergsteiger im Wildental gegeben. Der junge Mann hatte eine Drei-Gipfel-Tour im Kleinwalsertal geplant und war nicht mehr aufgetaucht. In diesem Fall endete die Suche jedoch glimpfich. Mehr dazu lesen Sie hier.

