Klimaaktivisten stoppen Verkehr an A7-Abfahrt - Lkw-Fahrer starten Hupkonzert

Klimaktivisten und Klimaktivistinnen der Letzten Generation blockieren am Montagmorgen den Verkehr von der A7 auf die Kaufbeurer Straße in Kempten.

20.02.2023 | Stand: 08:47 Uhr

Sechs Aktivisten und Aktivistinnen blockieren heute am Montagmorgen (20. Februar 2023) die A7-Abfahrt nach Kempten, das berichtet unser Reporter vor Ort. Sie stellten sich gegen 8 Uhr mit Plakaten auf die Abfahrt in Kempten-Leubas.

Die Polizei rückte wenig später mit acht Einsatzfahrzeugen aus. Als die Polizei eintraf, klebten sich vier Aktivisten auf der Fahrbahn direkt an einer Ampel fest. Es bildet sich ein Stau zur Autobahn. Unter den Wartenden waren zahlreiche Pendler, die in das nahegelegene Gewergebiet oder in die Kemptener Innenstadt zu ihrer Arbeit fahren wollten.

Die Polizei nimmt aktuell - Stand 8.35 Uhr - die Personalien der Aktivisten fest und will sie mit Speiseöl von der Fahrbahn lösen. Dieses Prozedere kann sich erfahrungsgemäß ziehen. Autofahrer und Autofahrerinnen müssen sich also wohl noch eine Weile in Geduld üben.

Klimaaktivisten blockieren Autobahn-Abfahrt in Kempten-Leubas: Lastwagen-Fahrer sind sauer

Während viele Autofahrer gelassen reagierten, übten einige auch scharfe Kritik. Mit einem längeren Hupkonzert äußerten Lastkraftwagenfahrer ihren Unmut. Eine Autofahrerin beschimpte die Aktivisten, aber auch Medienvertreter vor Ort.

Als eine Familie mit einem medizinischen Notfall vorfuhr, wurden sie von den Aktivisten durchgelassen und konnte ihren Weg zum Klinikum Kempten ungehindert fortsetzen.

Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald es neue Entwicklungen gibt.

Immer wieder gehen Klimaaktivisten der "Letzte Generation" mit ihren umstrittenen Aktionen an Grenzen. Auch Allgäuer sind unter ihnen. Sie schildern hier ihre Beweggründe.

