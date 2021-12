Regionale Projekte unterstützen: Von der Blühwiese bis zu einem ganz besonderen Wald

Das „Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030“ zieht Bilanz und blickt auf erstmals unterstützte Projekte. Die Zahl der Mitglieder wächst - die Arbeit dafür auch.

17.12.2021

92 Unternehmen im Allgäu haben sich bislang zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden. Genauer gesagt haben sie sich mit dem Eintritt in das „Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030“ sogar dazu verpflichtet, sagt Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (eza). Zum Jahresende hat das Bündnis nun Zwischenbilanz gezogen. Erstmals unterstützten die Mitglieder in diesem Jahr regionale Klimaschutzprojekte mit insgesamt 30.000 Euro.

Möglich machte das der Klimafonds Allgäu. Er besteht aus Kompensationszahlungen, die die Mitglieder für unvermeidbare Treibhausgas-Emissionen zur Hälfte in den Topf einzahlen. Die andere Hälfte geht an Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern, sagt eza-Bereichsleiter Sebastian Hartmann.

Regionale Projekte können mehr als Klimaschutz

Im Allgäu werden Projekte unterstützt, die laut Thomas Kiechle neben dem Klimaschutz auch einen sozialen Mehrwert mit sich bringen. Kiechle ist Vorsitzender der eza-Gesellschafterversammlung und Oberbürgermeister von Kempten. Im Bildungsbereich gefördert wird beispielsweise mit 800 Euro das „Projekt Blühwiese“ der Fachoberschule Sonthofen oder mit 5000 Euro das „Klimakochbuch“ des Hildegardis-Gymnasiums in Kempten.

Darüber hinaus werden kommunale Projekte unterstützt, wie der Klimawald der Gemeinde Durach im Oberallgäu. Auf einer Fläche von einem halben Hektar wurden dort klimaresistente Gehölze angepflanzt. Der Klimabeirat des Bündnisses hat die Projekte ausgewählt. (Lesen Sie auch: Flutkatastrophe im Allgäu: Besondere Hilfe aus dem Ostallgäu)

Firmen werden beraten

Das ursprünglich gesetzte Ziel, bis zum Jahresende die Zahl von 100 Mitgliedern zu erreichen, habe sich mittlerweile geändert, sagt eza-Chef Sambale. Der Beratungsumfang für die teilnehmenden Unternehmen habe zugenommen, die Mitarbeiter seien „absolut am Limit“ gewesen. Der Fokus liege aktuell vor allem auf der Energieberatung der Unternehmen. Dazu gehöre auch, dass den Firmen eine CO2-Bilanz erstellt wird.

Das Bündnis setzt sich aus Mitgliedern unterschiedlichster Branchen zusammen. 22 Prozent kommen aus dem Dienstleistungssektor, 21 aus dem produzierenden Gewerbe und 18 Prozent aus der Hotellerie. Behörden sind mit 13 Prozent vertreten, dabei gilt die Stadt Kempten als Vorreiter. Die Teilnahme am Bündnis, das sich ein klimaneutrales Allgäu bis zum Jahr 2030 zum Ziel gesetzt hat, ist laut Oberbürgermeister Kiechle ein „wichtiges Signal an die Bürger“. Nahezu einstimmig habe der Kemptener Stadtrat dem Projekt zugestimmt und es möglich gemacht, Verantwortung zu übernehmen.