Weg vom Verbrenner, hin zum E-Auto: Wie sich ein Allgäuer Technologiekonzern verändert

Der Technologiekonzern Swoboda aus Wiggensbach (Oberallgäu) befindet sich im Wandel. Er setzt auf Allgäuer Erfindertum und Anreize für die Mitarbeiter.

21.02.2023 | Stand: 05:40 Uhr

Weg vom Verbrennungsmotor, hin zu Elektroantrieb und autonomen Fahren: Die Automobilbranche ist seit Jahren kräftig im Umbruch. Das spürt auch die Firma Swoboda an ihrem Oberallgäuer Standort in Wiggensbach. „Über 80 Prozent unserer Neuaufträge im vergangenen Jahr waren unabhängig vom Verbrenner“, beschreibt Christian Göser die aktuelle Lage. Er ist als Geschäftsführer für die Bereiche Vertrieb und Entwicklung zuständig.

Zu den Kunden gehören alle namhaften Autohersteller von VW über BMW, Mercedes, Tesla oder Renault bis zu Jaguar und Porsche und auch die großen Automobilzulieferer. Mit ihnen und für sie entwickelt Swoboda unter anderem Sensoren und Steuergeräte sowie Aktuatoren und Hybridbaugruppen für Antriebe, Fahrwerke oder auch das Autonome Fahren.

Geschäftsführer bei Swoboda für die Bereiche Vertrieb und Entwicklung, Christian Göser. Bild: Martina Diemand

Autonomes Fahren braucht es auch: Lenkungen sind "sichere Bank" für Swoboda

Derzeit werden in Wiggensbach beispielsweise Teile für Lenksysteme produziert. „Ein zukunftssicherer Markt“, sagt Technik-Geschäftsführer Christian Keßler. Denn gelenkt werden müssten Fahrzeuge schließlich immer – egal, ob noch ein Mensch hinter dem Steuer sitzt oder es selbstständig unterwegs sei.

Geschäftsführer von Swoboda im Bereich Technik, Christian Keßler. Bild: Martina Diemand

Bis es ausschließlich autonomes Fahren gibt, würden aber noch viele Jahre vergehen, schätzt Keßler – „das wird sich wahrscheinlich erst in Ballungsräumen mit ihren hohen Verkehrsaufkommen verstärken“. Bis dahin müssten nicht nur weitere technische Punkte geklärt werden, sondern auch versicherungstechnische und ethische Fragen. Um immer am technischen Puls der Zeit zu sein, arbeitet Swoboda auch mit dem „Institut für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität“ der Hochschule Kempten und weiteren Firmen am Allgäu-Airport Memmingen zusammen.

Parallel zum Autonomen Fahren wird weiter an Teilen für Verbrennerfahrzeuge gearbeitet – „denn sie verschwinden ja nicht schlagartig vom Markt“, sagt Keßler. Produkte von Swoboda schützen die Elektronik von Fahrzeugen vor Umwelteinflüssen wie Erschütterungen, Hitze, Wasser, Öl und Staub. „Unsere Sensoren liefern präzise Messwerte und interpretieren sie – maßgeschneidert für die jeweilige Anwendung“, sagt Göser. „Mindestens jedes zweite Fahrzeug weltweit hat unsere Technologie an Bord“, sagt er stolz. Vor allem bei teureren Fahrzeugen sei man gut vertreten.

Mensch und Maschine: 350 Roboter bei Swoboda in Wiggensbach im Einsatz

Auch wenn in Wiggensbach rund 900 Menschen arbeiten, läuft die Produktion stark automatisiert ab. Roboter greifen sich einzelne Bauteile aus Kunststoff und Metall und legen sie in Maschinen ab, wo sie präzise zusammengefügt werden. Jeder einzelne Schritt wird dokumentiert. Denn sollte es doch einmal zu einer Rückrufaktion kommen, muss detailliert nachvollziehbar sein, was wann wie verarbeitet wurde – auch noch nach über 20 Jahren. „Die Verantwortung für die Produktqualität liegt bei uns“, erklärt Keßler. Entsprechend müssen die Rahmenbedingungen bei der Fertigung stimmen –unter anderem wird penibel auf Sauberkeit geachtet. „Staub oder anderer Schmutz wäre Gift für die elektronischen Teile.“

In einer Halle wird gerade eine Fertigungslinie für ein neues Produkt aufgebaut. Dort sollen bald pro Jahr 1,4 Millionen Module zur Tankleckdiagnose für VW hergestellt werden. Die Technik soll frühzeitig erkennen, ob Behälter dicht sind – und so Pannen vermeiden. Auch diese Teile werden von Industrierobotern zusammengesetzt – aus 45 Einzelteilen und pro Schicht gesteuert von vier Facharbeitern, erklärt Produktionsleiter Leonhardt Falger. Er ist seit über 30 Jahren bei Swoboda. „Ich habe einen extremen Technologiewandel erlebt und kann mich noch erinnern, wie ich 1994 selbst unseren ersten Roboter programmiert habe.“ Inzwischen seien in Wiggensbach rund 350 Roboter im Einsatz. Etwa 100 Mitarbeiter – vor allem Ingenieure – forschen und entwickeln mit den Kunden der Automobilbranche neue Bauteile. Von der Idee bis zum Einbau vergehen üblicherweise drei bis fünf Jahre. „Da ist viel Allgäuer Erfindertum dabei“, sagt Geschäftsführer Keßler.

Swoboda hat seinen Schwerpunkt zwar in der Autobranche, entwickelt und produziert aber auch Teile und Technologie zum Beispiel für E-Bikes, landwirtschaftliche Maschinen, Wind- und Solaranlagen oder die Medizintechnik – hier aktuell etwa Sensoren für Messgeräte, mit denen Cortison für Asthmatiker möglichst gesundheitsschonend dosiert werden kann. „Wir sind gut für die Zukunft aufgestellt“, sagt Geschäftsführer Göser. Mit Blick auf unterbrochene Lieferketten gebe es aber noch „gelegentliche Engpässe“ bei Chips, die für elektronische Bauteile benötigt würden. Die weltweite Lage werde aber besser.

Was sich am Swoboda-Standort in Wiggensbach verändert

Im Allgäu liegt der größte Standort der Swoboda-Gruppe. In Wiggensbach beschäftigt der Technologiekonzern etwa 900 Frauen und Männer – davon 35 Auszubildende. 20 sollen heuer neu dazukommen, unter anderem. Maschinenführer, Mechatroniker, Fachinformatiker, Industriekaufleute und Fachlageristen. Swoboda bietet auch das Duale Verbundstudium Mechatronik an. Auch bei ausgebildeten Fachkräften ist Swoboda auf der Suche – aktuell sind in Wiggensbach 60 Stellen offen, unter anderem in der Produktion für Maschineneinrichter und im Bereich Qualitätssicherung oder auch der Messtechnik.

Um attraktiv für Mitarbeitende zu sein, bietet Swoboda unter anderem Weiterbildungen an, ein Job-Rad an sowie Gesundheitsfürsorge wie mobile Massage am Arbeitsplatz. Zudem erhöhte das Unternehmen im vergangenen Jahr die Löhne um sieben Prozent – um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Ausgleich zu den allgemeinen Preissteigerungen und der Inflation zu bieten. Neuen Mitarbeitenden werden Wohnungen für eine Übergangszeit angeboten.

Auch in die Infrastruktur wird in Wiggensbach investiert. So soll bis Ende des Jahres für 1,4 Millionen Euro eine Biomasse-Heizanlage entstehen und die jetzige Ölheizung im Sinne des Klimaschutzes ersetzen. „In dieser Größenordnung gibt es in der Allgäuer Industrie bisher noch wenige Anlagen“, sagt Geschäftsführer Keßler. Hintergrund sei auch, dass Swoboda im Bündnis „Klimaneutrales Allgäu 2030“ Gründungsmitglied ist und „mit gutem Beispiel Projekte vorantreiben will“. Das Unternehmen wolle jedes Jahr zehn Prozent weniger CO2 ausstoßen. Wann ein seit 2019 geplanter Neubau für Büros, Labore und Schulungsräume gebaut wird, sei noch offen, sagt Geschäftsführer Göser. „Wir warten noch ab, wie sich die Automobilindustrie weiterentwickelt.“ Swoboda hatte von der Gemeinde Wiggensbach bereits ein 8300 Quadratmeter großes Grundstück gekauft und der Gemeinderat hatte dem Projekt zugestimmt.

Swoboda in Zahlen und Fakten