Grippe, Corona, RS-Virus: Droht Allgäuer Kliniken eine neue Infektionswelle ab Herbst?

Atemwegserkrankungen sorgten in den vergangenen Wintern für volle Krankenhäuser im Allgäu. Könnte dies wegen Corona, RS-Virus oder der Grippe wieder passieren?

17.08.2023 | Stand: 10:59 Uhr

„Die Flut an Patienten ist kaum noch zu beherrschen“: Das sagte im Dezember 2022 der Chefarzt der Kinderklinik Memmingen. Beinahe alle Krankenhäuser in der Region wurden damals von der Infektionswelle überrollt. Bald steht der nächste Winter vor der Tür. Ob wieder so viele Fälle zu erwarten sind, welche Rolle Corona dabei spielt und wie sich die Kliniken auf die kalte Jahreszeit vorbereiten, darüber sprachen wir mit dem Memminger Klinikum und dem Klinikverbund Allgäu.

Grippe könnte auch Ältere und chronisch Kranke im Allgäu treffen

Um besser einschätzen zu können, wie sich die Situation entwickeln könnte, schaut Dr. Matthias Sauter auf die südliche Hälfte des Planeten. Er ist Krankenhaushygieniker im Klinikverbund Allgäu. „Mit Blick auf die Südhalbkugel lässt sich feststellen, dass in der aktuell dort laufenden Grippewelle insbesondere auch Kinder betroffen zu sein scheinen. In der Kinderklinik werden wir uns also auf relevante Belastungen einstellen müssen.“ Zudem kämen Infektionen mit dem RS-Virus hinzu, das vor allem bei jungen Kindern Symptome wie bei einer Grippe auslösen kann.

Doch auch auf den Normalstationen müsse mit „einer relevanten Belastung der Kliniken“ gerechnet werden. Denn die Grippe werde auch ältere und chronisch kranke Menschen treffen. „Dass es in den Wintermonaten zu einer Welle von Atemwegsinfektionen kommen wird, ist aus unserer Sicht unstrittig. Derartige Wellen hatten wir auch schon vor Corona.“

Corona im Allgäu: Prognose für kommenden Winter

Nun komme aber mit dem Corona-Virus ein weiterer Erreger für Atemwegserkrankungen hinzu. Also müsse mit zusätzlichen Patienten gerechnet werden. Wenn dann noch Personal krank werde, werde die Belastung steigen. Allerdings glaubt Sauter nicht, dass durch Corona die Intensivstationen erneut so überlastet sein werden wie etwa im Winter 2021/2022, als die Delta-Variante wütete.

Heute seien viele Menschen gegen Corona geimpft, Sauter nennt es „eine gute Immunitätslage in der Allgemeinbevölkerung“. Auch Maximilian Mai, Vorstand des Klinikums Memmingen, rechnet nicht damit, dass Corona in dem Maße die Krankenhäuser füllen wird wie in den Jahren zuvor. „Auszuschließen ist es jedoch nicht.“

So bereitet sich die Memminger Kinderklinik auf eine mögliche Infektionswelle vor

Ein erneuter Ansturm auf die Memminger Kinderklinik könne aufgefangen werden, indem unter anderem Personal umorganisiert werde. Zudem werde eine Medikamentenreserve eingerichtet. Für den Fall, dass etwa Corona verstärkt wiederkehre, halte sich der Klinikverbund Allgäu auf dem Laufenden, welche Vorgehensweisen die Wissenschaft aktuell empfehle.

Sollte sich abzeichnen, dass die Kliniken an ihre Grenzen stoßen, gebe es einige Mittel, mit denen darauf reagiert werden könne, sagt Sauter. Sie seien in den Pandemieplänen festgeschrieben und teilweise in der jüngeren Vergangenheit auch bereits eingesetzt worden. „Derzeit gehen wir aber davon aus, dass dies nicht erforderlich sein wird.“

