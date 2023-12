Kinder in Sierra Leone retten: Ein Arzt aus Kempten war vor Ort

Viele Kinder in Sierra Leone sterben bei oder kurz nach der Geburt. Bei der medizinischen Versorgung gibt es Aufholbedarf. Eine Klinikpartnerschaft soll helfen.

04.12.2023 | Stand: 19:01 Uhr

Jedes zehnte Kind im westafrikanischen Sierra Leone stirbt, bevor es fünf Jahre alt wird. Der Arzt Dr. Hendrik Jünger will das mit einer Partnerschaft zwischen der Kinderklinik Kempten und einem Krankenhaus in Freetown in Sierra Leone ändern. Es handelt sich um die einzige Partnerschaft dieser Art zwischen dem regionalen Krankenhaus-Verbund und einer ausländischen Klinik.

Kinder in Sierra Leone sterben - obwohl das leicht zu vermeiden wäre

Der Kemptener Mediziner Jünger hat sich jetzt ein Bild von der Situation vor Ort, im Ola During Children's Hospital gemacht. Besonders dramatisch war für den Kinderarzt der Fall eines Neugeborenen, das starb, weil keine Knochennadeln zur Verfügung standen. Mit dieser Nadel kann man in das Schienbein eines Kindes einen Zugang legen, wenn dies über die Venen im Handgelenk nicht möglich ist. "So eine Knochennadel kostet sechs Euro", sagt Jünger. In der Klinik gebe es auch keine Atemmaschine, keine Röntgenaufnahmen, keine diagnostischen Mittel.

Um Material kaufen zu können, will Jünger jetzt Spenden sammeln. Ein großes Problem sei auch die räumliche Trennung der Geburtenhilfe und der Kinderklinik. Das führe dazu, dass Krankenschwestern die Neugeborenen per Hand in die Klinik tragen müssen, wenn es zu Komplikationen kommt. Dadurch verliert man wertvolle Zeit. Jünger sagt, er habe sich während seiner Zeit in Sierra Leone mit Krankheitsbildern beschäftigt, die er so noch nicht gesehen habe. Er spricht von großen Wasserköpfen und "apfelgroßen Tumoren vor dem Auge eines Kindes".

Arzt aus Kempten will Spenden für die Kinder in Freetown sammeln

Ein weiteres Problem in Sierra Leone ist laut Jünger, dass ein Großteil der Bevölkerung sehr arm ist. Eine kostenlose medizinische Versorgung gebe es aber nur für Kinder bis zu fünf Jahren. Eine Versorgung während der Schwangerschaft könnten sich dort nur wohlhabende Menschen leisten. Trotz schrecklicher Ereignisse habe er während seines zweiwöchigen Aufenthalts auch schöne Eindrücke sammeln können.

"Dort herrscht ein gutes, kollegiales Miteinander, die Menschen haben eine positive Einstellung zum Leben." Während seiner Zeit in Sierra Leone schulte Jünger medizinisches Personal neue Abläufe ein. Mit 50.000 Euro wird das Projekt für zwei Jahre vom Bundesministerium für wirtschafliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert und von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) organisiert.