Auch Menschenaffe "Udo" spielt eine Rolle im neuesten Kluftinger-Buch

Kluftinger-Fans können sich 2022 auf ein neues Buch freuen. Die Allgäuer Autoren Klüpfel und Kobr haben jetzt das Cover von "Affenhitze" präsentiert.

03.01.2022 | Stand: 10:58 Uhr

Neues Kluftinger-Buch 2022: "Affenhitze" heißt der nächste Roman des Allgäuer Erfolgs-Autorenduos Volker Klüpfel und Michael Kobr. Das Cover des neuen Buches rund um Kommissar Kluftinger präsentierten die beiden jetzt bei Facebook - verbunden mit einem kurzen Teaser zum Inhalt.

Den Rahmen für "Affenhitze" bilden die sensationellen Funde beim Ostallgäuer Dorf Pforzen, wo 2019 die Fossilien eines Menschenaffen - Spitzname Udo - entdeckt wurden.

Das Wort „Hitze“ wiederum spielt auf die inzwischen regelmäßig hohen Sommer-Temperaturen in den vergangenen Jahren im Allgäu an.

Inhalt und Handlung: Darum geht es im Kluftiger-Fall Nummer 12

"Zefix ... was für eine Hitze! Eigentlich viel zu schwül, um vor die Tür zu gehen. Aber Kluftinger hat keine Wahl: Er muss in der Tongrube ermitteln, in der Professor Brunner vor einiger Zeit das berühmte Skelett des Urzeitaffen "Udo" ausgegraben hat. Nun wurde Brunner verscharrt unter einem Schaufelbagger gefunden.

Der Wissenschaftler, der mit seinem Fund beweisen wollte, dass die Wiege der Menschheit im Allgäu liegt, hatte viele Feinde. Kluftinger hat deshalb gleich mehrere Verdächtige im Visier, darunter die Mitglieder einer obskuren Sekte", beschreiben Klüpfel und Kobr den Inhalt ihres zwölften Kluftinger-Falls.

Das sind die Kluftinger-Bücher in der Reihenfolge ihres Erscheinens

Band 1: Milchgeld (2003)

Band 2: Erntedank (2004)

Band 3: Seegrund (2006)

Band 4: Laienspiel (2008)

Band 5: Rauhnacht (2009)

Band 6: Schutzpatron (2011)

Band 7: Herzblut (2013)

Band 8: Grimmbart (2014)

Band 9: Himmelhorn (2016)

Band 10: Kluftinger (2018)

Band 11: Funkenmord (2020)

Band 12: Affenhitze (2022)

Neues Kluftinger-Buch "Affenhitze" erscheint 2022

Das neue Kluftinger-Buch kommt im Frühjahr 2022 auf den Markt - ein halbes Jahr früher als geplant. Denn ursprünglich wollten die beiden Autoren eine Geschichte ohne ihren schrulligen Kommissar aus Altusried schreiben, die zudem nicht im Allgäu, sondern in Südeuropa spielen sollte. Eine eigentlich dafür geplante Recherchereise musste wegen Corona entfallen, deshalb blieb das Duo zuhause und schrieb die Kluftinger-Folge Nummer zwölf.

Die Recherchereise in den Süden haben die beiden Autoren inzwischen nachgeholt, so dass ihr Buch im Herbst auf den Markt kommen kann. Bis dahin wird "Affenhitze" schon längst in den Bücherregalern stehen. Das zwölfte Kluftinger-Buch erscheint Ende April 2022.