Lange hat der Veranstalter um Eros Ramazzotti geworben. Nun eröffnet er die Königswinkel Open Airs. Fünf Konzerte stehen auf dem Programm.

08.07.2023 | Stand: 17:30 Uhr

In den letzten Jahren ist es etwas ruhiger geworden um Eros Ramazzotti. Zumindest in unseren Breitengraden ließ sich der Sänger aus Rom lange nicht blicken, nachdem er in den 2000er Jahren mehrmals im Allgäu gastierte. Nun können ihn seine Fans wieder mal treffen: Der 59-jährige Sonnyboy des italienischen Pop kommt zum Start der Königswinkel Open Airs am Sonntag, 16. Juli 2023, zum Freiluftkonzert in den Barockgarten des Füssener Festspielhauses. Neben Eros Ramazotti treten am Forggensee-Ufer an den nächsten Wochenenden auch Andreas Gabalier, Lea, Cro und Simply Red auf.

