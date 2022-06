19-Jähriger stürzt aus fahrendem Auto - So lautet das Urteil gegen die 17-jährige Fahrerin

Nach einer bauwagen-Fete im Ostallgäu stürzt ein 19-Jähriger vom Kofferraum aus einem fahrenden Auto. Am Steuer saß eine 17-Jährige, sie wurde jetzt verurteilt.

03.06.2022 | Stand: 05:23 Uhr

„Schrecklich, was hier passiert ist“: So hat ein Verteidiger im Prozess um den fast tödlichen Kofferraum-Sturz eines 19-jährigen Ostallgäuers sein Plädoyer vor dem Kaufbeurer Amtsgericht begonnen. Das Opfer und zwei weitere Personen hatten im Juni 2021 am Morgen nach einer Bauwagen-Fete ein Auto mit anderen Partygästen angehalten, um in den nächsten Ort zu kommen. Weil im Wagen nur noch Platz für eine zusätzliche Person war, kletterten die beiden anderen in den Kofferraum.

Nach einer kurzen Fahrstrecke stürzten sie auf die Straße. Während der eine mit leichteren Blessuren davonkam, erlitt der andere schwerste Kopfverletzungen und schwebte mehrere Tage lang in Lebensgefahr. Am Steuer des Autos saß eine damals 17-Jährige, die noch keinen Führerschein hatte. Der betrunkene Halter des Fahrzeugs befand sich auf dem Beifahrersitz.

Dass sie das Zusteigen der Geschädigten in den Kofferraum nicht bemerkt hatte, nahmen der Angeklagten jetzt weder der Staatsanwalt noch die Richterin ab. Die heute 18-Jährige wurde der fahrlässigen Körperverletzung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis schuldig gesprochen und zu einem dreiwöchigen Dauerarrest, 50 Sozialstunden und einer einjährigen Führerscheinsperre verurteilt. Der 31-jährige Mitangeklagte wurde wegen „Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ zu 60 Tagessätzen à 85 Euro verurteilt, insgesamt also zu einer Geldstrafe in Höhe von 5.100 Euro. Zudem wurde gegen ihn ein zweimonatiges Fahrverbot verhängt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Das Opfer leidet bis heute unter den Folgen

Zum Prozessauftakt im April hatte sich die Angeklagte, wie berichtet, beim Unfallopfer entschuldigt, das bis heute unter gravierenden körperlichen und seelischen Folgen leidet. In ihrem Schlusswort sprach sie jetzt vom „größten Fehler, den ich je gemacht habe“. Ihre Begründung dafür, dass sie die Kofferraum-Passagiere angeblich nicht wahrgenommen hatte, bezeichnete der Staatsanwalt in seinem Plädoyer als „völlig realitätsfern“. Die Richterin ging im Urteil noch einen Schritt weiter und machte deutlich, dass sie die Angaben der Angeklagten in weiten Teilen für „schlicht gelogen“ hielt.

Insbesondere gelte dies für die Schilderung der 18-Jährigen, wonach sie beim damaligen Stopp und Wiederanfahren in einer Art Tunnelblick ausschließlich nach vorn und weder in die Spiegel noch auf die Armaturen-Anzeigen geschaut haben wollte. Richterin und Staatsanwalt waren davon überzeugt, dass sie die Reaktion der Auto-Federung auf das zusätzliche Gewicht der beiden jungen Männer bemerkt haben musste, die jeweils um die 100 Kilo wogen.

Joggerin erzählt: Wenn das Auto die Kurve nicht nimmt, sind wir dran

Die Richterin hatte im Urteil auch keinen Zweifel, dass die Angeklagte damals schnell unterwegs war. Sie verwies auf die Aussage einer Joggerin, die mit ihrem Mann am Straßenrand gelaufen war und das Fahrzeug kurz nach dem Unfall wahrgenommen hatte. Diese Zeugin hatte wörtlich gesagt: „Wir dachten, wenn das Auto die Kurve nicht nimmt, dann sind wir dran.“

Der Verteidiger der heute 18-jährigen Frau hatte im Plädoyer eine Verwarnung und Sozialstunden für ausreichend gehalten und dies insbesondere mit einem „ganz erheblichen Mitverschulden“ des Unfallopfers begründet. Für die Richterin lag dieses bei „deutlich unter 50 Prozent“: Der Geschädigte sei stark alkoholisiert gewesen und habe mit einer solchen Fahrweise nicht rechnen müssen.

