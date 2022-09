Manche Brauereien leiden weiter unter dem Mangel an Kohlensäure. Nach dem Produktionsstopp von Limos werden in der Aktienbrauerei weitere Schritte diskutiert.

14.09.2022 | Stand: 18:52 Uhr

Der anhaltende Mangel an Kohlendioxid (CO2) auf dem deutschen Markt zwingt die Aktienbrauerei Kaufbeuren (ABK) nach dem Produktionsstopp bei Limonaden zu weiteren Schritten. So sei jetzt Kurzarbeit ein Thema in der Geschäftsleitung der Brauerei: „Klar führe ich Gespräche mit der Agentur für Arbeit, auch deswegen“, sagt Gottfried Csauth, Geschäftsführer der Brauerei. Doch dieser Schritt würde nur einzelne Bereiche oder Abteilungen betreffen, versichert er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.