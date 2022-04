Koloss auf Rädern: Über 100 Tonnen schwerer Transporter in der Nacht im Allgäu unterwegs

Ein 108 Tonnen-Schwerlasttransport, erreicht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Baustelle an der Unteren Zollbrücke bei Immenstadt.

27.04.2022 | Stand: 05:14 Uhr

Ein 108 Tonnen Schwerlasttransport, erreicht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Baustelle an der Unteren Zollbrücke bei Immenstadt. Beladen war das 108 Tonnen schwere und 35 Meter lange Gespann mit einem 26 Meter langen und 6,50 Meter breiten Stahlkollos der insgesamt knapp 80 Tonnen auf die Waage brachte.

Der Schwerlasttransport der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Seite von Untermaiselstein ankam, ist einer von insgesamt 6 Schwertransporten. Begleitet durch die Polizei, ging es von München aus über die A96 auf die B12 in Richtung Kempten. Von dort aus, fuhr das 35 Meter lange Gespann in ständiger Polizeibegleitung auf der A7 und dann weiter in Richtung B19. Dort war dann das können des jungen Fahrers gefragt. In Sonthofen fuhr der Schwerlasttransport von der B19 ab, befuhr den Kreisverkehr, bevor er dann wieder auf die B19 in Richtung Immenstadt auffuhr. Mit einer Fernbedienung konnte der Fahrer die Räder im hinteren Teil Fernsteuern und so leichter manövrieren.

Auch das Straßenbauamt begleitete den Transport. Am Kreisverkehr in Rieden mussten mehrere Schilder umgelegt werden, auch kurz vor dem Ziel mussten weitere Verkehrshindernisse wie Absperrungen und Warnbarken von der Straße geräumt werden. An der Anschlussstelle Stein, fuhr das 108 Tonnen schwere Gespann dann durch eine Behelfsausfahrt von der B19 ab und in Richtung Baustelle. Noch in der Nacht, wurde mit hydraulischen Zylindern das 80 Tonnen schwere Brückenteil angehoben und auf eine spezielle Vorrichtung gehoben, die das erste Brückenteil dann an die Iller fährt, wo es dann durch einen Krank eingehoben wird. Bis Februar 2023 sollen die Arbeiten an der Unteren Zollbrücke abgeschlossen sein.