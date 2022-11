Kommen wieder Flüchtlinge in Allgäuer Turnhallen?

Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine, Syrien oder Afghanistan steigt im Allgäu an. Wer darüber entscheidet, in welcher Kommune untergebracht wird.

21.11.2022 | Stand: 06:10 Uhr

Nur noch wenige Plätze sind in den Unterkünften frei, im Oberallgäu ist fast alles voll. Voll von Schutzsuchenden, die aus der Ukraine in die Region kommen, aber laut Landratsamt auch aus Ländern wie Syrien oder Afghanistan. Wohin mit den Geflüchteten? Diese Frage stellt sich auch Stefan Bosse, Oberbürgermeister in Kaufbeuren und Bezirksvorsitzender des Städtetags. Denn der Wohnungsmarkt sei ohnehin schon angespannt. Einige Landkreise richten sich deshalb bereits wieder auf eine Belegung von Turnhallen ein.

Überall in der Region macht den Kommunen und Ehrenamtlichen der Flüchtlingszustrom zu schaffen. Das Unterallgäu rechnet derzeit beispielsweise mit 20 bis 30 Zuweisungen pro Woche. Der Landkreis habe eine Quote zu erfüllen, „nach der umgerechnet noch circa 800 Ukrainer und 200 Asylbewerber aufgenommen werden müssen“, teilt eine Behördensprecherin mit.

Flüchtlinge im Allgäu: Regierung von Schaben verteilt auf die Kommunen

Verteilt werden die Menschen von der Regierung von Schwaben. Das Werkzeug der Behörden: die „Asyldurchführungsverordnung“. Mithilfe feststehender Quoten werden Asylbewerber den Landkreisen und kreisfreien Städten zugeteilt. Weil in anderen bayerischen Regierungsbezirken teilweise mehr Ukrainer ankamen, wechseln alle zwei Wochen etwa 50 Personen aus anderen Bezirken nach Schwaben. So soll ein Ungleichgewicht verhindert werden.

Stefan Bosse ist Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren. Bild: Martina Diemand (Archivbild)

Einen Antrag auf Asyl brauchen ukrainische Geflüchtete nicht zu stellen, sagt Stefan Leonhart, Sprecher des Ostallgäuer Landratsamtes. Eine Wohnung müssen sie sich aber selbst suchen. Gelingt das nicht, „werden sie vorübergehend in Flüchtlingsunterkünften untergebracht“, sagt eine Sprecherin der Regierung. Soweit möglich, unterstütze der Landkreis dabei, ergänzt Leonhart.

Das System der Verteilung funktioniert aus Sicht der Regierung. Stefan Bosse sagt, anfängliche Probleme bei der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge hätten sich gelegt. So sei vor Monaten noch vorgekommen, dass angemeldete Busse nicht zum vereinbarten Zeitpunkt eintrafen. Das sei nicht mehr so. Auch finanzielle Fragen seien gelöst. Doch ein Problem bleibt: Die Unterkünfte der Landratsämter werden teilweise von sogenannten „Fehlbelegern“ bewohnt. Das sind Asylbewerber, die anerkannt wurden und ausziehen müssten – aber keine Wohnung finden. „Die Fehlbeleger halten sich teilweise mehrere Jahre in den dezentralen Unterkünften auf“, heißt es aus dem Unterallgäu. 200 Menschen sind dort als solche registriert.

Kaufbeuren bereitet Turnhalle vor - „Wir hoffen aber, dass das nicht nötig sein wird“

Was also tun mit den Geflüchteten, die weiterhin ankommen, für die aber kein Platz vorhanden ist? Kaufbeuren könne zum jetzigen Zeitpunkt noch gut 50 Menschen aufnehmen, sagt Oberbürgermeister Bosse. Dann werde es vermutlich eng. Die Stadt bereite deshalb eine Dreifachturnhalle darauf vor, dass sie schnell als Unterkunft umgenutzt werden könnte. „Wir hoffen aber, dass das nicht nötig sein wird“, sagt Bosse. Klar sei aber auch, dass sich die Situation ständig ändern könne.

Im Oberallgäu ist die Zahl der Geflüchteten höher als zu Zeiten der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015/2016. In Memmingen wird diese Entwicklung besonders deutlich: 1050 Personen kamen bislang im Jahr 2022 an – 2015 waren es 521. Doch das ist nicht überall so. Im Ostallgäu seien es derzeit weniger Menschen als 2015, die dort untergebracht werden.

Neben dem Mangel an Unterkünften stoßen auch Ehrenamtliche an Grenzen. Leider sei es schwierig, ausreichend Helfer zu finden, heißt es aus dem Unterallgäu. Das sei vor allem bei der Betreuung minderjähriger Geflüchteter der Fall, sagt Bosse. Dort herrsche auch Fachkräftemangel.

Lesen Sie auch: Die Zahl der Menschen, die Hilfe suchen, steigt. Das meldet das Landratsamt Lindau. Auf welches Problem die Behörde aufmerksam macht.