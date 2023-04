So werden Senioren im Allgäu diskriminiert

Unsere Gesellschaft ist achtsamer geworden. In der Gerechtigkeitsdebatte wird eine Gruppe aber meist ausgespart: ältere und alte Menschen, findet unser Autor.

12.04.2023 | Stand: 08:06 Uhr

Wir sind achtsamer geworden. Geht es beispielsweise um Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Hautfarbe, ernten abwertende Sprüche häufig keine Lacher mehr, sondern werden gesellschaftlich geächtet. Das ist eine humanitäre Errungenschaft und sehr zu begrüßen. Doch bei dieser Gerechtigkeitsdebatte wird eine Gruppe meist ausgespart: die älteren und alten Menschen. Stereotypen werden mit einer bemerkenswerten Gleichgültigkeit hingenommen: Senioren sind lieber mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs als sich mit dem Klimaschutz auseinander zu setzen, heißt es da beispielsweise. Oder: Sie haben den Planeten zerstört und jetzt behindern sie auch noch den Fortschritt. Oberflächlicher geht es nicht.

Die Auswirkungen der Altersdiskriminierung im Alltag

Eine achtlose gesellschaftliche Debatte ist das eine, das andere sind praktische Auswirkungen im Alltag. Die aktuelle Diskussion um das 49-Euro-Ticket zeigt das überdeutlich. Man wird den Eindruck nicht los, dass all jene regelrecht lästig sind, die keine digitale Fahrkarte wollen. Und es gibt erste Mediziner, die auf eine Online-Anmeldung pochen, wenn jemand in die Sprechstunde kommen will. Hier fehlt jede Rücksicht auf den Teil der Senioren, die mit der digitalen Welt nichts anfangen können. Altersdiskriminierung zeigt sich auch in der Arbeitswelt. Wenn sich eine 55-Jährige und eine 30-Jährige bei gleicher Qualifikation um eine Stelle bewerben: Was glauben Sie, wer bei vielen Firmen die besseren Chancen hat? Altersdiskriminierung ist zudem eine Frage der Wortwahl: Warum bezeichnet man einen älteren Mann verächtlich-herablassend als Opa, obwohl es nicht der eigene Großvater ist?

All das gewinnt an Bedeutung, weil der Bevölkerungsanteil der Senioren immer größer wird. Irgendwann werden wir an einer Debatte über Altersdiskriminierung nicht mehr vorbeikommen - auch wenn das unbequem ist. Wir können es nicht hinnehmen, dass sich eine gesellschaftliche Gruppe zunehmend an den Rand gedrängt fühlt.

