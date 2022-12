Krankenhaus-Reform: Der Freistaat muss mehr tun

Wie soll es weitergehen mit den Krankenhäusern in Bayern und im Allgäu? Das sagt unser Autor Helmut Kustermann dazu.

15.12.2022 | Stand: 19:03 Uhr

Im Grunde lässt sich die Diskussion um die Zukunft der Kliniken auf eine Frage verengen: Gibt es weiterhin genug Anlaufstellen, damit alle Patienten im Notfall schnellstmöglich versorgt werden können? Dieses Thema löst bei vielen Menschen Ängste aus. Denn manche kleinere Häuser sind bereits geschlossen und andere werden nicht zuletzt wegen der Defizite immer wieder infrage gestellt. Insofern ist es gut, wenn anlässlich der Reformpläne von Minister Lauterbach nun einmal umfassend darüber diskutiert wird.

Eines ist dabei klar: Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn Städte und Kreise nur für sich über ihre Kliniken nachdenken. Es gibt ja auch Fälle, in denen Patienten auf dem Weg zum nächsten Krankenhaus zwar Landkreisgrenzen überqueren, aber trotzdem mit dem Auto nur zehn Minuten unterwegs sind. Wer ein Konzept aus einem Guss haben will, muss also in größeren Räumen denken.

Hier ist der Freistaat gefragt. Er muss sich in diese Themen stärker einbringen und Anstöße geben für eine sinnvolle Entwicklung der Kliniken-Landschaft. Von München aus ist dies einfacher als für die Politik vor Ort, die bei den emotionalen Klinik-Themen oft massiv unter Druck gesetzt wird. Es ist jetzt die Aufgabe von Gesundheitsminister Klaus Holetschek, mit lokalen Akteuren gute Lösungen zu finden und beispielsweise auch über weitere Krankenhaus-Kooperationen nachzudenken.

