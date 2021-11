Kommentar zur Corona-Lage: "Das ist erst der Anfang"

Was im Ostallgäu gilt, wird wohl bald im gesamten Allgäu Realität sein. Also alles so wie 2020? Nicht ganz, kommentiert AZ-Redaktionsleiter Uli Hagemeier.

25.11.2021 | Stand: 18:05 Uhr

Machen wir uns nichts vor: Was nun im Ostallgäu gilt, wird angesichts der Inzidenzwerte wohl bald Realität im gesamten Allgäu sein. Für die Hoteliers ist es nur ein schwacher Trost, dass sie im November ohnehin eine umsatzschwache Zeit haben. Ihnen wie den Bergbahn-Betreibern droht wieder der Verlust des wichtigen Geschäftes über den Jahreswechsel, und das ohne die üppigen Ausgleichszahlungen wie 2020.

Also alles wie vor einem Jahr? Nicht ganz. Einzelhandel und Frisöre dürfen öffnen. Noch. Und das öffentliche Leben endet nicht, wenn 30 oder 50 von 100.000 Einwohnern infiziert sind, sondern erst bei 1000. Die Belastung in den Krankenhäusern ist allerdings auch deutlich höher als vor einem Jahr. Und die Zahl derer, die an oder mit Corona gestorben sind.

Mit einem allgäuweiten Lockdown enden wenigstens Absurditäten

Wenn das ganze Allgäu im Lockdown ist, enden wenigstens Absurditäten: Dass Marktoberdorfer nun nicht vor der Haustür ins Café gehen dürfen, aber in Kaufbeuren, zum Beispiel. Oder dass Ostallgäuer Fußballer zwar in Kempten spielen dürften, aber daheim nicht trainieren. Doch man fragt sich dann weiter, was die vielen klugen Menschen in den vielen Ministerien eigentlich den ganzen Sommer über gemacht haben, da ihnen im Herbst kaum mehr einfällt als halbgare Verordnungen zu verkünden sowie Impfzentren dicht und Tests kostenpflichtig zu machen.

Mehr Abstand und mehr Tests tun auch den Geimpften gut

Die Frage, ob das nun eine Pandemie der Geimpften oder der Ungeimpften ist, hat nur noch akademischen Charakter. Wenn das öffentliche Leben erneut für alle eingeschränkt wird, ist es auch wieder eine Pandemie aller. Zwar sind viele nun zum Glück besser geschützt. Aber mehr Abstand und mehr Tests tun auch den Geimpften gut. Sonst feiert Corona an Weihnachten bei noch mehr Menschen mit. Wenn dann überhaupt noch jemandem nach Feiern zumute ist.