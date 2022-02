Kurtaxe für Tagesgäste: Das ist keine gute Idee

Oberstaufen will unter anderem Wanderer und Skifahrer zur Kasse bitten. Unser Autor ist dagegen: Zu groß wäre der Aufwand, noch größer der Ärger.

16.02.2022 | Stand: 22:30 Uhr

Vielleicht wünschenswert, aber sicher nicht umsetzbar – so kann man die Debatte über Kurbeiträge für Tagesgäste zusammenfassen. Zu groß wäre der Aufwand, noch größer der Ärger.

Wer ist ein Tagesgast? Schon der Rettenberger, der nach Oberstaufen radelt und dort einen Kaffee trinkt? Soll er auf der Rückfahrt auch in Immenstadt zahlen, wenn er dort noch ein Eis isst? Wer soll wo und wie kassieren? Darf man rechtlich unterscheiden zwischen „einheimisch“ und „auswärtig“ – und davon die Zahlungspflicht abhängig machen? Ist der Bummel durch eine Fußgängerzone schon der „Erholungszweck“, den das kommunale Abgabenrecht voraussetzt? Und wollen wir tatsächlich eine solche „Willkommenskultur“ etablieren, die kaum erklärbar, aber sicher abschreckend ist?

Debatte führt in die falsche Richtung

Die Debatte über Kurbeiträge für Tagesgäste führt in die falsche Richtung. Die Infrastruktur bei Erholungsmöglichkeiten, Sportangeboten, Kultur, Einzelhandel und Gastronomie ist im Allgäu deshalb herausragend gut, weil wir viele Touristen haben. Davon profitieren auch die Einheimischen. Das heißt: Nicht obwohl wir so viele Gäste haben, ist die Lebensqualität so hoch, sondern weil.

Tourismus muss zuerst den Einheimischen dienen, dann ist er verträglich und entwickelt zugleich Anziehungskraft. Dann ist er allerdings auch ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge – und dafür müssen wir schon selber aufkommen.