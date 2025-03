Setzt die AfD im Allgäu ihren Höhenflug bei der Kommunalwahl fort?

Nach der Wahl ist vor der Wahl: In Berlin gibt es noch keine neue Bundesregierung, da werfen schon die bayerischen Kommunalwahlen im März 2026 ihre Schatten voraus. Die Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten läuft bereits. Für die Parteien ist eine starke Präsenz in den Gemeinden und Städten von elementarer Bedeutung. Eine schlagkräftige Basis ist eine Grundvoraussetzung dafür, auch in Land und Bund nachhaltigen Erfolg zu haben.

In unserer Region verspricht zum Beispiel die Kommunalwahl im Oberallgäu besonders spannend zu werden. Das hat mit der Situation rund um die amtierende Landrätin Indra Baier-Müller zu tun. Nach ihrer gescheiterten Bundestagskandidatur werden die politischen Gegner argumentieren, dass der Landrätinnen-Posten für die Freie Wählerin Baier-Müller ja wohl nur die zweite Wahl sei. Doch die Erfolgsaussichten bei Wahlen bemessen sich stets auch an der Qualität der Gegenkandidaten. Und gute Bewerberinnen und Bewerber stehen nirgends Schlange - auch nicht bei der CSU. Es gibt zwar Spekulationen, dass der Oberallgäuer Landtagsabgeordnete Joachim Konrad sich um den Chefposten im Landratsamt bewerben köirbt. Aber das wird sich kaum bewahrheiten. Der frühere Altusrieder Bürgermeister sieht seine politische Zukunft jetzt erst einmal in München.

Die CSU ist im Allgäu nach wie vor die kommunalpolitische Nummer eins, doch längst nicht mehr so unangefochten wie in früheren Zeiten. Die Christsozialen stellen heute noch vier von sieben Landräten und Oberbürgermeistern in der Region. Der Koalitionspartner in München, die Freien Wähler, ist im ländlichen Raum der größte Konkurrent. Das ist bekannt und zeigte sich beispielsweise bei den Bauernprotesten vor gut einem Jahr, als sich beide Parteien intensiv um die Landwirte bemühten.

Vor der Kommunalwahl 2026 tut sich zudem eine große Unbekannte auf: Wird die AfD nach ihren Wahlerfolgen in Bund und Freistaat auch in den Städten und Gemeinden richtig Fuß fassen? Bislang spielt die Partei in den Kommunen nur eine Nebenrolle, auch weil sie in der Fläche noch kaum schlagkräftige Strukturen geschaffen hat. Dass die Partei im Allgäu besser abschneiden wird als bei der Kommunalwahl 2020, ist sicher keine sehr wagemutige Prognose. Und doch sind erhebliche Zweifel angebracht, dass die Rechtspopulisten ähnlich erfolgreich sein werden wie in Bund und Land. Denn bei der Kommunalwahl wird die Migration wohl kaum die entscheidende Rolle spielen. Da geht es um Baugebiete und Schulsanierungen, um die Situation des Handels oder die Probleme des Öffentlichen Nahverkehrs.

Der Nahverkehr gehört zu den Kernkompetenzen der Grünen. Die Partei hatte bei der Kommunalwahl 2020 im Allgäu zum Teil kräftig zugelegt und wurde beispielsweise im Lindauer Kreistag die zweitstärkste Kraft. Damals spielten allerdings alle Themen rund um den Klimaschutz in der öffentlichen Diskussion eine viel größere Rolle als heute. Ihr einstiger Traum, Volkspartei zu werden, ist für die Grünen in weite Ferne gerückt. Um im ländlichen Raum stärker zu punkten, müssten die Grünen auch das Image der Großstadt-Partei loswerden. Und gerade im Allgäu bräuchten sie mehr Galionsfiguren, die Wählerinnen und Wähler schon allein wegen ihrer Persönlichkeit binden können.

Ganz unabhängig davon, wer bei der Kommunalwahl 2026 einen Grund zum Jubeln haben wird: Die Demokratie lebt von einer echten Auswahl. Und so bleibt gerade auch zu hoffen, dass genügend Bewerberinnen und Bewerber den Idealismus aufbringen und sich für die ehrenamtlich arbeitenden Stadt- und Gemeinderäte nominieren lassen. Ohne Menschen, die mehr tun als das unbedingt Nötige, wird diese Gesellschaft nicht bestehen können. Und so kann man nur den Hut ziehen vor all jenen, die sich bereits jetzt in den vielen kommunalen Parlamenten für ihren Heimatort engagieren und so manches an Kritik einstecken.