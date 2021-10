Neue Kontrollgruppe der Polizei: So viel mussten Poser und Autotuner seit Juni bezahlen

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West zieht eine erste Bilanz zur neu gegründeten Kontrollgruppe "Poser- und Tuningszene". Die Summe der Bußgelder ist hoch.

22.10.2021 | Stand: 12:41 Uhr

Die Kontrollgruppe „Posing- und Tuningszene“ des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wurde Mitte Juni aus der Taufe gehoben. Nun zieht die Polizei eine Bilanz. Übermäßige Lärmbelästigung, gefährliche Fahrmanöver, illegale Autorennen und teils verkehrsgefährdende Umbauten von Fahrzeugen waren die Gründe für die Einführung der Kontrollgruppe.

In Schwerpunktkontrollen, die überwiegend an Wochenenden stattfanden, hatten die Beamtinnen und Beamten die Aufgabe, große Ansammlungen von Tunern und Posern von vorneherein zu unterbinden, Verhaltensverstöße unverzüglich zu ahnden und bei getunten Fahrzeugen eine ganzheitliche Kontrolle durchzuführen.

Betroffene müssen insgesamt rund 72.000 Euro bezahlen

Insgesamt verhängten die Beamtinnen und Beamten in den knapp fünf Monaten seit der Gründung Bußgelder in Höhe von 21.065 Euro. Die tatsächliche Höhe der Bußgeldbescheide weicht davon aber erheblich nach oben ab: Die Betroffenen müssen rund 72.000 Euro bezahlen. Die Abweichung ergibt sich aus den Auslagen der Polizei, beispielsweise für Fahrzeugabschleppungen und angeordnete Gutachten bei Prüforganisationen.

Mehrere hundert Fahrzeuge kontrolliert

Bis in den Oktober hinein kontrollierte die Kontrollgruppe mehrere hundert Fahrzeuge. In 94 Fällen war die Betriebserlaubnis des kontrollierten Fahrzeugs erloschen. Zusätzlich stellten die Einsatzkräfte 46 Fahrzeuge sicher. Laut Mitteilung der Polizei bestätigten die unabhängigen Gutachter die Bewertung der Einsatzkräfte, in allen Fällen.

Fahrzeuge und Tuning oft über Kredite finanziert

Die Beamtinnen und Beamten stellten bei ihren Verstößen häufig fest, dass sowohl die Fahrzeuge als auch das Tuning von den Fahrzeugbesitzern kreditfinanziert waren. Oftmals steckten erhebliche finanzielle Beträge in den Fahrzeugen und den Veränderungen.

Lesen Sie auch

Schrauber und Tuner Polizei kontrolliert wieder Autotuner - und findet Drogen

Eingeteilt werden können die Tuning-Veränderungen in zwei große Gruppen: Einerseits gab es die klassischen „handwerklichen“ Maßnahmen, wie geänderte Auspuffanlagen oder Fahrwerke. Andererseits stellten die Polizisten tiefgehende Eingriffe in die Elektronik der Fahrzeuge fest. Dabei nahmen die Besitzer teils unzulässige Veränderungen vor, die beispielsweise das Fahrverhalten oder die Lärmemissionen abwandelten.

Kontrollen "notwendig und erforderlich"

„Die Kontrollergebnisse in der Tuningszene über den vergangenen Sommer haben gezeigt, dass die Kontrollen notwendig und erforderlich waren. Natürlich werden wir auch in Zukunft und insbesondere in der kommenden Saison ein wachsames Auge haben. Wir dulden keine rücksichtslosen Verkehrsverstöße oder gefährliche Umbauten an Fahrzeugen und werden weiterhin konsequent dagegen vorgehen“, sagt Dr. Dominikus Stadler, Leiter der Abteilung Einsatz beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Lesen Sie auch: Zoll findet 50.000 Euro in Schokopackungen am Flughafen München