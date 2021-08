Wir haben Stichproben gemacht: Die meisten Gastro-Mitarbeiter überprüfen den Status ihrer Besucher. Einfach ist das nicht - unter anderem der Service leidet.

26.08.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Am Einlass des „Neopol“ in Kempten blockiert eine große Tafel den Weg ins Innere des Restaurants – die Gäste sollen warten. Das funktioniert: Erst nachdem sie überprüft hat, dass alle entweder geimpft, genesen oder getestet sind, führt die Servicekraft die neuen Besucher an ihren Tisch. Auch in anderen Allgäuer Gastronomie-Betrieben wird genau hingeschaut, wie Stichproben der Allgäuer Zeitung zeigen. Doch es gibt auch Probleme.