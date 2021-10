In der BigBox in Kempten geben die Kastelruther Spatzen nach langer Corona-Pause ein Konzert. 2000 Fans sind begeistert. Sänger Norbert Rier ist gehandicapt.

22.10.2021 | Stand: 15:51 Uhr

Die Kastelruther Spatzen sind immer noch ein Publikumsmagnet: 2000 Zuhörerinnen und Zuhörer kamen in die BigBox, um die sieben Musiker aus Südtirol nach der langen Corona-Pause wieder live zu erleben und vor allem die Musik auf der CD „Feuervogel flieg“ zu hören. Band und Publikum verstehen sich nach wie vor bestens: Von Anfang herrschte an eine harmonische, fröhliche Stimmung. Dabei besuchte nicht nur die ältere Generation das Konzert. Auch einige Jüngere fanden den Weg in die BigBox.