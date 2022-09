Seiler & Speer in Altusried: 3000 Fans singen mit und feiern

Österreichischer Schmäh, Texte nah an der Realität und Lieder mit Ohrwurmgarantie - so wird oft das Duo "Seiler & Speer" beschrieben, das mit dem Hit „Ham Kummst” bekannt wurde. Mit ihrer Band brachten Christopher Seiler und Bernhard Speer auf der Altusrieder Freilichtbühne 3000 Fans in Partylaune.