Das sind die Veranstaltungshighlights im August im Allgäu

Egal ob Rock, Indie oder Hip Hop: Der Festivalsommer im Allgäu erreicht im August seinen Höhepunkt. Und es ist Festwoche. Die Eventhighlights.

27.07.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Im August steht in Kempten die "fünfte Jahreszeit" an: Die Allgäuer Festwoche 2023. Außerdem gibt es einige große und kleine Festivals in der Region. Unsere Veranstaltungshighlights im August im Allgäu im Überblick:

Noch bis 5. August: Theaterfestival in Isny

4. und 5. August: Streetfood Markt in Bad Wörishofen

4. bis 9. August: Kultur im Residenzhof in Kempten

11. und 12. August: Vektol-Festival in Marktoberdorf

11. bis 20. August: Allgäuer Festwoche in Kempten

15. August: Allgäu Tag in Isny

20. August: Allgäu Triathlon in Immenstadt

24. August bis 3. Septemer: Sommer-Festival in Altusried

25. und 26. August: Heroes Festival in Buchenberg

25. und 26. August: Allgäus Finest Festival in Wangen

26. August: Mallorca-Sommer-Festival in Sonthofen

30. August bis 9. September: Festival Vielsaitig in Füssen

31. August bis 2. September: Allgäu Rock Festival in Waltenhofen

Theaterfestival in Isny

Das Theaterfestival in Isny 2023 beginnt bereits am 28. Juli und dauert bis zum 5. August. Es gibt Konzerte, Theater, Poetry Slams und Shows von Artistinnen und Artisten in dem Zirkuszelt am Festivalgelände zu sehen. Daneben gibt es beim Theaterfestial Isny verschiedene Workshops mit Yoga, zum Tanzen und musizieren. Das Programm im August:

1. August, 20 Uhr: Soon Circus Company (online ausverkauft, Restkarten an der Abendkasse erhältlich)

1. August, 22 Uhr: Orange

2. August, 20.30 Uhr: Helge Schneider (ausverkauft)

2. August, 13 Uhr: Pauken und Planeten

3. August, 20 Uhr: Vaivén Circo (online ausverkauft, Restkarten an der Abendkasse erhältlich)

3. August, 22 Uhr: Rootsman Fyah

4. August, 20 Uhr: Rikas, Support: The Drunken Dentists

5. August, 20.30 Uhr: Waldeck feat Patrizia Ferrara

Streetfood Markt in Bad Wörishofen

Am Freitag und Samstag, 4. und 5. August, findet am Kurhaus in Bad Wörishofen (Kreis Unterallgäu) ein Streetfood Markt statt. Es gibt Leckereien und kleine Snacks aus aller Welt und besondere Drinks. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten:

Freitag: 17 bis 23 Uhr

Samstag: 11 bis 23 Uhr

Kultur im Residenzhof in Kempten

Vor der Allgäuer Festwoche ist in Kempten Kultur-Zeit: Bei der Kultur im Residenzhof spielen von Freitag, 4. August, bis Mittwoch, 9. August, verschiedene Bands und Künstlerinnen und Künstler im Innenhof der Residenz. Mit dabei ist der Musikverein St. Mang mit dem Musikverein Wilhelmskirch, die Münchener Freiheit, The Monroes, die Sängerin Getrud Hiemer-Haslach, De Nada und Musical-Stars aus Füssen und Deutschland. Mehr Infos zum Programm, Ablauf und den Ticket-Preisen finden Sie hier.

Vektol-Festival in Marktoberdorf

Das Vektol-Festival in Marktoberdorf gibt es schon seit 2018. Was eigentlich ein einmaliges Event sein sollte, findet dieses Jahr schon wieder statt. Am Freitag und Samstag, 11. und 12. August, treten insgesamt 13 Künstlerinnen und Künstler von Alternative Rock bis Indie Pop auf der Weide am Kreisverkehr bei der Hochwiesstraße auf.

Neben Musikerinnen und Musikern aus der Region wie die Gruppe Midiconfusion (Marktoberdorf/ München), die Band Rugged Roots (Obergünzburg) oder der Folk-Sänger Daniel Avens (Füssen) haben sie mit Zimmer90, Yukno und Brockhoff auch gestandene Musikgrößen aus Deutschland und Österreich gebucht. Mehr Infos zum Vektol-Festival 2023 in Marktoberdorf gibt es hier.

Allgäuer Festwoche in Kempten

Im August heißt es in Kempten wieder "Nauf auf die Bank". Die Allgäuer Festwoche beginnt am Freitagabend, 11. August, und geht bis zum 20. August. Im Mittelpunkt steht dabei wie immer die Wirtschafts- und Verbrauchermesse, die dieses Jahr vom 12. bis 20. August jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist. Am Abend wird in den Bierzelten und im Stadtpark bis Mitternacht gefeiert. Auf der Bühne im Stadtpark gibt es täglich von 12 bis 23 Uhr Programm.

Zu den Highlight der Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten zählen das Lichterfest am Mittwochabend, 16. August, und der Trachtenumzug durch die Stadt zum Abschluss der Festwoche am Sonntag, 20. August, um 13.30 Uhr. (So kommen Sie mit Bus und Bahn zur Festwoche - und wieder zurück)

Allgäu Tag in Isny

An Mariä Himmelfahrt, dem 15. August, wird in Isny das Allgäu gefeiert. Am neugestalteten Marktplatz und in der Innenstadt gibt es von 9 bis 18 Uhr auf dem Regionalmarkt Käse, Wurst, Liköre und andere Spezialitäten aus dem Allgäu zu kaufen. Fehlen darf auch nicht die Allgäuer Tracht, die die Besucherinnen und Besucher tragen, die es aber auch an den Ständen zu kaufen gibt.

Andere präsentieren traditionelles Handwerk: Die Händlerinnen und Händler spinnen Schafwolle, besticken Lederhosen oder zeigen, wie man Zirben hobelt. Wer mag, darf sich sogar selbst an dem Handwerk versuchen. Daneben können sich die Besucherinnen und Besucher beim Verein Allgäuer Kräuterland über Kräuterboschen informieren und diese sogar kaufen. Für Kinder gibt es eine Allgäu Olympiade mit verschiedenen Mitmachstationen.

Im Fokus beim Allgäu Tag 2023 in Isny steht das Thema Wasser mit geführten Spaziergängen und Führungen zum Moor. Für Unterhaltung sorgen Allgäuer Musikanten und Trachtengruppen.

Beim Allgäu Tag in Isny dreht sich am Dienstag, 15. August, alles um die Region. Bild: B. Rau / Isny Marketing

Allgäu Triathlon in Immenstadt

Ein Highlight im Allgäuer Sportkalender ist wohl der Allgäu Triathlon, der dieses Jahr am Sonntag, 20. August, in Bühl am Alpsee in Immenstadt über die Bühne geht. Die Startplätze sind bereits seit März ausgebucht. An den Start geht unter anderem der zweifache Ironman-Weltmeister Patrick Lange. Mehr als 2000 Sportlerinnen und Sportler treten in drei Distanzen oder in der Staffel gegeneinander an. Der Überblick über die Distanzen:

Allgäu Classic: 1,9 km Schwimmen – 84 km Radfahren – 20 km Laufen (auch als Staffel möglich)

Allgäu Olymp: 1,5 km Schwimmen – 42 km Radfahren – 10 km Laufen (auch als Staffel möglich)

Allgäu Sprint: 0,5 km Schwimmen – 27 km Radfahren – 5 km Laufen

Wann die einzelnen Wettkämpfe starten:

Allgäu Classic 7.45 Uhr: Frauen 7.55 Uhr: Männer 1 8.05 Uhr: Männer 2 8.15 Uhr: Männer 3 und Staffel

Allgäu Olymp 9.40 Uhr: Männer 1 9.50 Uhr Männer 2 10 Uhr: Männer 3 und Staffel 10.10 Uhr: Frauen

Allgäu Sprint: 9.20 Uhr Männer 9.30 Uhr Frauen



Sommer-Festival in Altusried

Auf der Allgäuer Freilichtbühne in Altusried beginnt am Donnerstag, 24. August, das Sommer-Festival. Es dauert bis zum 3. September. Diese Künstlerinnen und Künstler stehen auf dem Programm:

24. August, 19.30 Uhr: Martina Schwarzmann

25. August, 19.30 Uhr: Hubert van Goisern

26. August, 17 Uhr: Ernst Hutter und die Original Egerländer

27. August, 19.30 Uhr: Revolverheld

29. August, 19.30 Uhr: Abbamania - The Sow

30. August, 19.30 Uhr: Melissa Naschenweng

1. September, 19.30 Uhr: Santiano

2. September, 19.30 Uhr: Howard Carpendale

3. September, 19.30 Uhr: Werner Schmidbauer und Martin Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter

Heroes Festival in Buchenberg

Was haben Chart-Rekordhalter Apache 207, der Berliner Rapper Luciano und das Allgäuer DJ-Duo Drunken Masters gemeinsam? Sie treten alle beim Heroes Festival am Wochenende des 25. und 26. August in Buchenberg (Kreis Oberallgäu) auf. Das Allgäu soll dann laut den Veranstaltern zum Deutschrap-Epizentrum werden. Neben den genannten Künstlern kommen noch andere Größen der Szene wie Haftbefehl, Yung Hurn oder Money Boy ("Dreh den Swag auf") ins Allgäu. Hier gibt's alle Infos zu dem Hip-Hop-Festival.

Die Rapper Apache 207 und Luciano kommen unter anderem zum Heroes Festival ins Allgäu. Bild: Sven Mandel via Wiki Commons / Markus Köller via Imago, Montage: AZ

Allgäus Finest Festival in Wangen

Wer keine Lust auf Deutschrap hat, kann am Wochenende vom 25. und 26. August auch ein paar Kilometer weiter nach Karsee bei Wangen im Allgäu zum Allgäus Finest Festival fahren. Das Festival bietet Newcomern aus der Region aber auch bekannten Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne. Eine festgelegte Musikrichtung gibt es nicht. Mit dabei ist zum Beispiel Paula Carolina, die ursprünglich aus Sonthofen kommt, oder der Sänger Fil Bo Riva, der auf Bühnen in Europa steht.

Mallorca-Sommer-Festival in Sonthofen

Das Mallorca-Sommer-Festival macht am Samstag, 26. August, Halt in Sonthofen. Die Stars vom Ballermann touren durch Deutschland und kommen dabei auch ins Allgäu. Mit dabei: Mia Julia, Ikke Hüftgold, Julian Sommer und weitere Künstlerinnen und Künstler. Das Gelände befindet sich am Marktanger in Sonthofen. Los geht es um 14 Uhr. Die Tickets sind bereits ausverkauft.

Festival Vielsaitig in Füssen

Etwas ruhiger geht es beim Kammermusik-Festival Vielsaitig in Füssen zu, das am Mittwoch, 30. August, beginnt und bis zum Samstag, 9. September, geht. Die Konzerte finden im Benediktinerkloster St. Mang statt. Dieses steht dieses Jahr unter dem Motto "Con brio". Der Begriff bedeutet in der Musik, dass die Noten mit Schwung oder lebhaft gespielt werden. Der künstlerische Leiter des Festivals ist Julian Steckel.

Er hat zum Beispiel Christian Poltéra (9. September) eingeladen, der mit einem Cello von Antonio Casini und dem berühmten "Mara" von Antonio Stradivari nach Füssen kommt. Neben Konzerten wird es außerdem Meisterkurse am Klavier, Violoncello und der Violine geben. Beim Eröffnungskonzert am 30. August um 19 Uhr spielen Tobias Feldmann, Lise Berthaud und Julian Steckel. Am Donnerstag, 31. August, spielt um 19 Uhr das Duo Aliada mit Michal Knot und Bogdan Laketic. Mehr Infos zum Programm gibt es hier.

Julian Steckel ist der künstlerische Leiter des diesjährigen Festivals Vielsaitig in Füssen. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

Allgäu Rock Festival in Waltenhofen

Das Allgäu Rock Festival fand zuletzt 2019 statt. Nun ist es wieder zurück. Von Donnerstag bis Samstag, 31. August bis 2. September, steigt das Festival in Waltenhofen (Kreis Oberallgäu). Mit dabei sind unter anderem die Bands In March, Stainless Steel, Grenzen|Los oder Young 501.

