Die Veranstaltungsübersicht für den September im Allgäu

Im September ist Viehscheid-Saison im Allgäu. Es gibt aber noch viele andere Veranstaltungen und Märkte, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

01.09.2023

Im September endet der (Alp-)Sommer im Allgäu und gleichzeitig beginnt die Viehscheid-Saison. Es gibt außerdem zahlreiche Veranstaltungen und Festivals für Fans der klassischen Musik, Popmusik oder Kabarett. Hier die Übersicht.

1. bis 3. September: Oberstdorfer Kleinkunsttage

2. September: Allgäu Pride Demo mit Pride Festival in Kaufbeuren

3. September: Missner Kirbe

8. und 9. September: End of Summer Festival in Willofs

9. bis 11. September: Streetfood-Markt in Kempten

10. bis 24. September: 1. Allgäuer Burgentage in Kaufbeuren

Ab 8. September: Viehscheid-Saison im Allgäu

15. September: Altstadtnacht in Mindelheim

16. bis 23. September: Festival Classix Kempten

22. bis 24. September: Cura Sui-Yogafestival in Irsee

22. bis 24. September: Vintage und Design-Markt in Kempten

22. September bis 1. Oktober: Festival der Nationen in Bad Wörishofen

24. September: Flohmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Isny

Ab 28. September: Musikfestspiele Königswinkel im Festspielhaus Füssen

Es gibt im September auch noch die ein oder andere Veranstaltung, die im August begonnen hat und noch bis September dauert. Die Veranstaltungsübersicht für August finden Sie hier.

Oberstdorfer Kleinkunsttage

Kabarett, Comedy, Musik, Show und Poetry Slam gibt es am Wochenende des 1. bis 3. September bei den Oberstdorfer Kleinkunsttagen im Kurpark. Der Eintritt ist frei. Das Programm im Überblick:

Freitag, 1. September 17 Uhr: Livekonzert mit Ben Stone 18.45 Uhr: Kabarett mit Bewie Bauer 20 Uhr: Livekonzert mit The Rubberneckers

Samstag, 2. September 17 Uhr: Livekonzert mit Jo! Loop 18.45 Uhr: Kabarett mit Sara Brandhuber 20 Uhr: Livemusik mit The Singer is always late

Sonntag, 3. September 17 Uhr: Kabarett mit Frank Fischer 18.45 Uhr: Gitarrenkonzert mit Magic Acoustic Guitars 20 Uhr: Poetry Slam



Allgäu Pride Demo mit Pride Festival in Kaufbeuren

Bereits seit Ende August läuft die Allgäu Pride Week. Höhepunkt und Abschluss der Woche bilden die Demo und das Pride-Festival am Samstag, 2. September, in Kaufbeuren. Die Pride-Demo zieht ab 11.45 Uhr durch die Kaufbeurer Altstadt, von 13 bis 14 Uhr gibt es eine Kundgebung an der Kaiser-Max-Straße.

Das Pride-Festival beginnt um 14 Uhr am Spitalhof in Kaufbeuren. Es spielen DJ Catchee, Conny, Lostboi Lino, Liser, Elena Rud und Anni Yu. Tickets kosten 15 Euro im Vorverkauf, 18 Euro an der Abendkasse.

Missner Kirbe

Die Kirbe in Missen-Wilhams (Kreis Oberallgäu) findet traditionell am ersten Sonntag im Monat statt. Dieses Jahr fällt der Termin auf den 3. September. Bei der Missner Kirbe gibt es eine Tombola, einen Krämer- und Kunsthandwerkermarkt und ein Unterhaltungsprogramm im Festzelt. Ab 14 Uhr öffnet der Vergnügungspark in der Ortsmitte.

Der Kirbe-Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Festgottesdienst im Festzelt. Anschließend eröffnen die Böllerschützen um 10 Uhr den Krämermarkt. Dort können die Besucherinnen und Besucher Spielwaren, Schmuck, Kleidung, Trachtenmode, Holzarbeiten und noch mehr kaufen. Ab 11 Uhr findet das Frühschoppen im Festzelt statt.

End of Summer Festival in Willofs

Der meteorologische Herbst beginnt am 1. September. In Willofs bei Obergünzburg (Kreis Ostallgäu) wird das Ende des Sommers am Wochenende vom 8. und 9. September auch gefeiert. Beim jährlichen End-of-Summer-Festival spielen Live-Bands auf zwei Bühnen, auf zwei Dancefloors legen DJs auf. Das Festival-Programm:

Freitag, 8. September

Stage 1 20.30 Uhr: John Garner (Indie-Acoustic-Folk-Rock) 22.30 Uhr: Fiddlers Green (Irish Speedfolk) 0.30 Uhr: Treptow (Rock)

Stage 2 20.15 Uhr: Gendrix (Bluesrock) 22 Uhr: Atri Generi (Punk Rock) 23.30 Uhr: Paralyzed (Heavy Blues / Stoner Rock) 1.15 Uhr: Jump the Shark (Ska)

Stadel: HAI&KO / Randy

Disco: Matze / Magic

Samstag, 9. September

Stage 1 20.45 Uhr: Daniel Avens & The Cascading Waters (Folkrock) 22.30 Uhr: Pam Pam Ida & das Silberfischorchester (Pop) 0.30 Uhr: Shanti Powa (Reggae, Dub, Rap, Ska, Dancehall, Funk und Rock)

Stage 2 21 Uhr: Hank Davison & Friends (Blues / Rock) 23 Uhr: Heronimus Fin (Psych / Prog Rock) 1 Uhr: Mate Power (Ska, Reggae)

Stadel: Jackson / Mexx / Ryan Winston

Disco: Christoph / Siggi

Streetfood-Markt in Kempten

Am letzten Ferienwochenende von Samstag bis Montag, 9. bis 11. September, ist am Hildegardplatz in Kempten wieder ein Streetfood-Markt. An den Foodtrucks gibt es herzhafte und süße Speisen wie Wagyu Burger aus eigener Zucht, Beef Brisket, Waffeln oder Cinnamon Rolls. Daneben gibt es verschiedene Drinks und Cocktails mit und ohne Alkohol. Außerdem spielen verschiedene Live-Bands und DJs.

Am Montag ist Familientag. Familien können sich am Schäffler Schankwagen eine Stempelkarte abholen, um bei drei Hauptspeisen, drei Getränken und zwei Desserts jeweils einen Euro zu sparen. Die Öffnungszeiten im Überblick:

Samstag: 17 bis 24 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uhr

Montag: 11 bis 19 Uhr

In Kempten findet im September wieder ein Streetfood-Markt statt. Bild: Matthias Becker

1. Allgäuer Burgentage in Kaufbeuren

Die Burgentage der Burgenregion Allgäu-Außerfern gibt es dieses Jahr zum ersten Mal. Vom 10. bis 24. September können sich die Besucherinnen und Besucher bei 100 Aktionen in 26 teilnehmenden Gemeinden über die Geschichte der Region und die Burgen informieren. Die Eröffnung der Burgentage findet im Rahmen des Burgfestes am Fünfknopfturm in Kaufbeuren am Sonntag, 10. September, ab 14 Uhr statt. Der Eintritt in den Turm ist an dem Tag kostenlos.

Der Abschluss der Burgentage wird am Sonntag, 24. September, ab 11 Uhr auf der Burg Ehrenberg in Reutte gefeiert. Weitere Informationen zum Programm und den einzelnen Veranstaltungen der Burgentage finden Sie hier.

Viehscheid-Saison im Allgäu

Im September endet der Alpsommer im Allgäu. In zahlreichen Gemeinden im Ostallgäu, im Oberallgäu und im Westallgäu treiben die Alphirten die Tiere dann ins Tal. Der erste Viehscheid in diesem Jahr ist am Freitag, 8. September, in Kranzegg (Oberallgäu). Die letzten Alpabtriebe des Jahres finden am 3. Oktober in Memhölz bei Waltenhofen (Oberallgäu) und am 7. Oktober in Heimhofen-Grünenbach (Westallgäu) statt.

In Maierhöfen (Westallgäu) gibt es statt eines Viehscheids mit Publikum ein Alpsommer- und Heimatfest am Wochenende des 7. bis 10. Oktobers. Alle Viehscheid-Termine im Allgäu 2023 im Überblick finden Sie hier.

Altstadtnacht in Mindelheim

Am Freitag, 15. September, findet in Mindelheim von 18 bis 23 Uhr die Altstadtnacht statt. In der gesamten Altstadt gibt es an dem Abend Tanz- und Theatervorstellungen und Konzerte. Für Kinder gibt es Angebote wie Puppentheater, Magie- und Zirkusshows und einen Märchenerzähler. Außerdem haben die Läden geöffnet mit verschiedenen Aktionen und Rabatten.

Wer die Stadt erkunden möchte, kann dies im Rahmen einer Stadtführung tun. Auch durch die städtischen Museen gibt es Führungen. Höhepunkt und Abschluss des Abends bildet die Akrobatik- und Feuershow von Salto Silva ab 22 Uhr auf dem Marienplatz.

Festival Classix Kempten

Fans der klassischen Musik sollten das Festival Classix in Kempten nicht verpassen. Das Internationale Festival der Kammermusik findet dieses Jahr zum 18. Mal vom 16. bis 23. September statt. Auf dem Programm stehen Künstlergespräche, fünf Abendkonzerte und zwei Schülerkonzerte. Die künstlerische Leitung hat Benjamin Schmid übernommen. Das Programm des Classix Kempten im Überblick:

Samstag, 16. September: Vivaldi on Vibes – Barock trifft Symphonic Jazz, 19.30 Uhr

Sonntag, 17. September: Chords & Keys – Orchestermusik von Haydn bis Breinschmid, 19.30 Uhr

Dienstag, 19. September: Goldberg-Variationen & Reflections – Angela Hewitt spielt Bach, 19.30 Uhr

Donnerstaag, 21. September: Aufregung im Königreich Tanz – Schülerkonzerte mit Ib Hausmann und Laterna Musica, 9.45 Uhr und 11.30 Uhr

Donnerstag, 21. September: Zart besaitet: Schubert und Paganini an der Gitarre – Petrit Çeku and friends, 19.30 Uhr

Samstag, 23. September: Let’s Bigband! A Tribute to Duke Ellington & Friedrich Gulda, 19.30 Uhr

Cura Sui-Yogafestival in Irsee

Entspannung und Harmonie ist am Wochenende vom 22. bis 24. September beim Cura Sui-Yogafestival in Irsee bei Kaufbeuren im Ostallgäu angesagt. Veranstalter ist de Schwabenakademie, die das Festival in ganz besonderen Räumen ausrichtet, nämlich im Kloster Irsee.

Es gibt Kurse für Neulinge und Fortgeschrittene, um die Asanas zu lernen und zu vertiefen. Außerdem gibt es Vorträge zur Yoga-Philosophie, Ayurveda oder Augen-Yoga. Daneben stehen Meditationen, Konzerte und gemeinsames Singen auf dem Programm. Für alle Kurse und Vorträge benötigt man ein Ticket. Lediglich der Basar mit Produkten rund um das Thema Yoga ist kostenlos zugänglich. Weitere Infos unter www.curasui-yogafestival.de.

Für Yoga-Interessierte gibt es in Irsee vielleicht ein passendes Festival. Bild: Sebastian Kahnert, dpa (Symbolbild)

Vintage und Design-Markt in Kempten

Von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. September, kann man über den 1. Vintage und Design Markt in Kempten bummeln. In der Markthalle am Königsplatz präsentieren Künstlerinnen und Künstler an dem Wochenende ihre Werke, außerdem gibt es viel Musik und Second-Hand-Kleidung. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder unter 12 Jahren dürfen kostenlos rein. Vor der Markthalle gibt es Foodtrucks mit Streetfood und Getränken, diese sind für jeden kostenlos zugänglich.

In der Markthalle in Kempten findet im September ein Vintage und Design Markt statt. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Festival der Nationen in Bad Wörishofen

Das Festival der Nationen in Bad Wörishofen (Kreis Unterallgäu) steht dieses Jahr vom 26. September bis 1. Oktober unter dem Motto "Stars und junge Weltelite". Dieses Jahr gibt es unter anderem Konzerte der beiden Geigerinnen Janine Jansen (22. September) und Hilary Hahn (1. Oktober) sowie des Pianisten Jan Lisiecki (24. September).

Das Programm im Überblick:

Freitag, 22. September: Eröffnungskonzert, 19.30 Uhr

Samstag, 23. September: Igor Levit & Next Generation, 20 Uhr

Sonntag, 24. September: Musikfest „Klassik für alle“ (Eintritt frei), 9 Uhr

Sonntag, 24. September: Jan Lisiecki spielt Chopin, 19.30 Uhr

Mittwoch, 27. September: Nigel Kennedy „Spiritual Connection“, 20 Uhr

Donnerstag, 28. September: Quadro Nuevo, 20 Uhr

Freitag, 29. September: „Pianissimo!“ - Klavierabend mit Khatia Buniatishvili, 20 Uhr

Samstag, 30. September: Galakonzert, - „Mozart & Zeitgenossen“, 20 Uhr

Sonntag, 1. Oktober: Abschlusskonzert mit Hilary Hahn, 19 Uhr

Flohmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Isny

Am Sonntag, 24. September, ist in Isny im Allgäu einiges los. Dann findet dort auf dem neugestalteten Marktplatz ein verkaufsoffener Sonntag mit Energie- und Klimaschutztag statt. Kinder gestalten ihren eigenen kleinen Markt in der Espantorstraße.

Musikfestspiele Königswinkel im Festspielhaus Füssen

Bei den Musikfestspielen 2023 im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen gibt es dieses Jahr von 28. September bis 3. Oktober wieder verschiedene Konzerte, eine Oper sowie ein Gala-Dinner. Die Opera Sofia bringt dieses Jahr die Wagner-Oper "Die Walküre" auf die Bühne. Das Programm der Musikfestspiele:

Donnerstag, 28. September: Kammerkonzert 1 mit Schumann Quartett, 19.30 Uhr

Freitag, 29. Septemer: Kammerkonzert 2 mit Henschel Klavier Trio, 19.30 Uhr

Samstag, 30. September: Orgelkonzert mit Hansjörg Albrecht, 11 Uhr

Samstag, 30. Oktober: Kammerkonzert 3 mit Christoph Poppen & Musikern aus Marvão, 20.30 Uhr

Sonntag, 1. Oktober: Oper "Die Walküre", 16 Uhr

Montag, 2. Oktober: Festkonzert, 19.30 Uhr

Dienstag, 3. Oktober: Oper "Die Walküre", 16 Uhr

