Genialer Sänger krank - Wie Helloween die Big Box Kempten dennoch rockt

Auf ein Konzert mit Helloween als wiedervereinigter Supergroup muss das Allgäu weiter warten. Dennoch ließ es die Metalband in Kempten spektakulär krachen.

12.12.2022 | Stand: 13:39 Uhr

Aliens und fliegende Gitarren-Raumschiffe auf der Video-Leinwand zu bombastischen, melodischen und mehrstimmigen Gitarrenriffs, die die Herren Hansen und Co. bei „Skyfall“ raushauen. Und das auf den Punkt, während ihr Drummer Dani Löble im kürbis-ummantelten und damit knallorange leuchtenden Schlagzeug thront. Dazu der lyrische, wechselseitige Gesang aus zwei durchaus geschulten Kehlen. „I fell from the sky, don’t ask me why“ – drunter machen es die Hamburger nicht.

