Kormoran-Streit am Bodensee: So ist die Lage im Allgäu

Fischer in Baden-Württemberg fordern den Abschuss. Umweltschützer warnen dagegen vor einer „Hetzjagd“. Im Allgäu läuft der Konflikt etwas anders ab.

21.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der fischfressende Kormoran sorgt für hitzige Diskussionen zwischen Fischern und Vogelschützern am Bodensee (wir berichteten). Weil es ihrer Meinung nach zu viele Kormorane am Ufer gibt, fordern Berufsfischer im Baden-Württembergischen den Abschuss der geschützten Tiere. Wie ist es eigentlich um den Kormoran in Bayern und im Allgäu bestellt?

Ältere Semester dürften sich noch gut an die erbitterte Auseinandersetzung zwischen Fischern und Vogelschützern in den 1990er Jahren erinnern. „Das waren richtige Gladiatorenkämpfe“, erinnert sich Dr. Andreas von Lindeiner, Fachbeauftragter beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) im Gespräch mit unserer Redaktion.

Kormoran geschützt? Bayerischer Sonderweg entschärft Konflikt

Mittlerweile sei man längst in einem konstruktiven Dialog: „Wir haben ein Kormoran-Management, mit dem wir zufrieden sein können.“ Das bestätigt fast wortgleich Dr. Oliver Born, Leiter der Fischereifachberatung im Bezirk Schwaben in Salgen (Unterallgäu). „Wir haben eine gute Regelung.“

Möglich machte es ein bayerischer Sonderweg. 1996 wurde von der Bayerischen Staatsregierung eine artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung eingeführt. Damit wurde eine Abschusserlaubnis für Kormorane unter diesen Bedingungen erlaubt:

in der Zeit vom 16. August bis 14. März,

im Umkreis von 200 Metern um Gewässer, die nicht in Naturschutzgebieten, Nationalparken oder europäischen Vogelschutzgebieten liegen.

Außerdem wurde ein Fachgremium eingerichtet, dem Vertreter von Naturschutz-, Fischerei- und Jagdbehörden angehören. Die Leitung hat das Landesamt für Umwelt. Ziel: Konflikte vermeiden, Lösungen vor Ort erarbeiten. Dazu wurden vom Freistaat auch zwei Kormoranbeauftragte eingesetzt mit Schwerpunkten Fließgewässer und Teichwirtschaft. Als Schutz für Letztgenannte haben sich laut Born über den Teich gespannte Schnüre (Einhausungen) bewährt, für die es Förderungen von der EU gibt.

7000 Kormorane werden pro Jahr in Bayern geschossen

Wichtig sei jedoch auch weiterhin die gezielte Bejagung. Pro Jahr werden laut LBV-Experte von Lindeiner im Schnitt etwa 7000 Kormorane in Bayern geschossen. Trotz der hohen Abschusszahl blieben jedoch die Winterbestände des Vogels in Bayern und auch die Brutpaare (über 600) konstant. Abgeschossene Vögel würden schnell durch andere durchziehende ersetzt.

„Da Kormorane sehr schlau sind, geben sie bei einer Bejagung größere Schlafplätze auf und verteilen sich auf viele kleine Flächen“, sagt von Lindeiner. Ein Effekt, der dazu beigetragen haben dürfte, dass sich die Diskussion um Kormorane in Bayern gelegt hat. Gezielte Abschüsse sind laut von Lindeiner teils auch am 18 Kilometer langen bayerischen Bodenseeufer möglich. Doch die kämen nur vereinzelt vor.