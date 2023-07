Kostenlos mit dem E-Auto parken? Hier im Allgäu ist es möglich

Während des Ladevorgangs dürfen E-Autos überall kostenfrei stehen. Aber wo im Allgäu dürfen sie auch dauerhaft kostenlos parken? Wir haben nachgefragt.

30.06.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Exklusiv - als die Bundesregierung 2016 begann, E-Autos zu fördern, war dieses Wort in aller Munde. Mit exklusiven Vorteilen und Sonderprämien warben Händler für den Kauf von elektrischen Fahrzeugen, viele Menschen installierten zuhause eigene Ladestationen und unterschrieben Verträge.

Einige Allgäuer Städte und Kommunen boten Fahrern von E-Autos einen zusätzlichen Vorteil: Kostenloses Parken. Wie sieht es mittlerweile aus, wo die Subventionen des Bundes für Elektromobilität Jahr für Jahr abnehmen? Hier die Übersicht.

Wo im Allgäu parke ich mit dem E-Auto kostenlos?

In den meisten Allgäuer Städten und Gemeinden gibt es keine Parkprivilegien für E-Autos. Memmingen, Sonthofen sowie Wangen und Leutkirch im Allgäu bieten keine kostenlosen Parkplätze speziell für elektrische Autos. "Grundsätzlich müssen auch E-Mobilisten auf kostenpflichtigen Parkplätzen die üblichen Gebühren bezahlen", erklärt auch Barbara Rau, Pressesprecherin der Stadt Isny im Allgäu. Hier wurde das Parkprivileg 2022 nach sechs Jahren wieder abgeschafft.

Das Elektromobilitätskonzept gibt Kommunen seit 2015 allerdings die Möglichkeit, Fahrzeuge mit E-Kennzeichen zu bevorrechtigen, fügt Markus Wiedemann vom Amt für Tiefbau und Verkehr in Kempten hinzu. Das hat die Stadt Kempten bis vor Kurzem auch getan: Auf dem Parkplatz neben dem Hofgarten durften E-Autos zum Beispiel zeitlich unbegrenzt kostenfrei stehen bleiben. Aber "seit Mai diesen Jahres werden E-Autos wieder gleichbehandelt, wie Verbrennerfahrzeuge", sagt Wiedemann.

Das Schild weist darauf hin: Autos mit E-Kennzeichen dürfen in Lindenberg zwei Stunden lang kostenfrei parken. Bild: Anna Stepanek

Eine Ausnahme im Westallgäu bilden Lindenberg und Lindau. In Lindenberg "dürfen E-Autos auf allen gebührenpflichtigen Parkplätzen bis zu einer Höchstparkdauer von 2 Stunden kostenfrei parken", teilt Thomas Geiger, Sachgebietsleiter für Verkehrswesen, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Auch in Kaufbeuren gibt es einen Sonderfall. Zwar müssen E-Autos laut Pressesprecher Tobias Müller prinzipiell für das Parken zahlen. "Allerdings gibt es in der Kaufbeurer Innenstadt und am Alten Friedhof, kostenpflichtige Parkplätze, die mit einem E-Auto für eine Stunde umsonst sind."

Kostenlose Parkplätze für E-Autos: Warum entscheidet das Allgäu so unterschiedlich?

Ob eine Stadt oder Kommune kostenfreies Parken als Anreiz zum Umstieg auf E-Autos anbietet, entscheidet der Stadt- oder Gemeinderat - und dort fällt oft die Frage nach der Gerechtigkeit. "Es gibt aus Sicht der Stadt keinen Anlass für eine Privilegierung der E-Autos im Sinne kostenloser Parkplätze", sagt etwa Frank Anders, Mobilitäts- und Breitbrandbeauftragter von Wangen.

Er befürchtet, dass die zunehmende Anzahl der E-Autos in den Städten zum Entfall der Parkgebühren führe. Auch die Städte Memmingen und Sonthofen möchten laut eigenen Aussagen nicht, dass sich Autofahrer ungerecht behandelt fühlen.