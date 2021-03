Was für die einen Unkraut ist, ist für andere die besondere Zutat in Rezepten: Wildkräuter. Welche Kräuter es im Allgäu gibt und welche Wirkung sie haben.

29.03.2021 | Stand: 12:32 Uhr

Löwenzahn, Spitzwegerich, Brennnessel beginnen im Frühjahr zu sprießen und ärgern damit so manchen Hobbygärtner. Doch was für die einen lästiges Unkraut ist, ist für andere die Geheimzutat in leckeren Gerichten. Un- oder Wildkräuter sind nicht längst nicht mehr nur ungebetene Gäste in den Allgäuer Gärten: Immer mehr Menschen im Allgäu interessieren sich für die heimischen Wildpflanzen und ihren Nutzen für die Gesundheit.