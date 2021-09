Neue Krankenhaus-Ampel in Bayern: Diese Warnstufe gilt heute im Allgäu

Krankenhausampel Bayern und Warnstufen im Allgäu aktuell: Wie entwickeln sich heute die Zahlen in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen und im ganzen Allgäu?

07.09.2021 | Stand: 10:04 Uhr

Krankenhausampel im Allgäu: Eine neue Corona-Ampel und die aktuellen Inzidenzzahlen sind seit September 2021 in Bayern der Gradmesser dafür, welche Corona-Warnstufen, und damit, welche Regeln in einer Stadt oder in einem Landkreis im Allgäu gelten.

Krankenhaus-Ampel in Bayern aktuell - so sieht es heute aus:

An dieser Stelle erfahren Sie nun immer aktuell, welche Corona-Warnstufe in Bayern gemäß der Krankenhaus-Ampel gilt.

Dienstag, 7. September, 10 Uhr: Krankenhaus-Ampel meldet leichten Zuwachs an Covid-Patienten in bayerischen Kliniken

Am Dienstag, 7. September 2021, stehen die Zeichen auf Grün bei der bayerischen Krankenhaus-Ampel. In den vergangenen sieben Tagen kamen laut Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) insgesamt 271 Patienten mit einer Corona-Infektion in bayerische Krankenhäuser. Der 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 2,06. Aktuell sind 183 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt (Stand: 6.9.2021). Im Vergleich zum Vortag ist das bei allen Kennziffern ein leichter Zuwachs.

Montag, 6. September, 6.55 Uhr: Krankenhaus-Ampel in Bayern aktuell

Am Montag, 6. September 2021, steht die bayerische Krankenhaus-Ampel weiter auf Grün. In den vergangenen sieben Tagen kamen laut Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) insgesamt 264 Patienten mit einer Corona-Infektion in bayerische Krankenhäuser. Der 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 1,77. Aktuell sind 165 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. (Stand: 5.9.2021)

Samstag, 5. September, 7.30 Uhr: Corona-Ampel weiter auf Grün

Auch am Sonntag, 5. September, bleibt die Krankenhausampel grün. Zwar stieg der Inzidenzwert deutschlandweit leicht an, doch in den letzten sieben Tagen mussten lediglich 269 Menschen wegen einer Corona im Krankenhaus behandelt werden.

Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 2,05. 176 Patienten werden wegen einer Covid-19-Infektion auf bayerischen Intensivstationen behandelt.

Samstag, 4. September, 7.15 Uhr: Bayerische Krankenhausampel steht auf Grün

Der Inzidenzwert in der Region steigt - die bayerische Krankenhausampel bleibt aber weiter auf Grün. In den letzten sieben Tagen kamen bayernweit 255 Menschen wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus - die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt demnach bei 1.94. 171 Menschen müssen auf Intensivstationen in Bayern wegen Covid-19 beatmet werden.

Freitag, 3. September, 6.55 Uhr: Bayerische Krankenhausampel weiter auf Grün

Am Freitag, 3. September 2021, steht die bayerische Krankenhaus-Ampel weiter auf Grün. In den vergangenen sieben Tagen kamen laut Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) insgesamt 233 Patienten mit einer Corona-Infektion in bayerische Krankenhäuser. Der 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 1,77. Aktuell sind 165 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. (Stand: 2.9.2021)

Donnerstag, 2. September, 7 Uhr: Bayerische Krankenhaus-Ampel steht auf Grün

Am Donnerstag, 2. September 2021, steht die neue Ampel auf Grün. In den vergangenen sieben Tagen kamen laut Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) insgesamt 232 Patienten mit einer Corona-Infektion in bayerische Krankenhäuser. Der 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 1,77. Aktuell sind 169 Intensivbetten in Bayern mit Corona-Patienten belegt. (Stand: 1.9.2021)

Krankenhausampel in Bayern: Das sind die Warnstufen

Warnstufe Grün : keine Einschränkungen

Warnstufe Gelb : ist erreicht, wenn in Bayern innerhalb der jeweils letzten 7 Tage mehr als 1.200 Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung in Krankenhäuser aufgenommen werden mussten. Das entspricht einer bayernweiten Hospitalisierungs-Inzidenz von 9,13 je 100.000 Einwohner.

Warnstufe Rot: ist erreicht, sobald mehr als 600 Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung auf den bayerischen Intensivstationen liegen (maßgeblich sind die Zahlen des DIVI-Intensivregisters). Sobald Stufe Rot erreicht ist, verhängt die Staatsregierung zusätzliche Maßnahmen, um die dann akut drohende Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern.

Was passiert bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 35?

Ab einer 7-Tage-Infektionsinzidenz von über 35 im Landkreis oder in der kreisfeien Stadt gilt in geschlossenen Räumen der sogenannte 3G-Grundsatz: Zugang haben dann nur Gnoch eimpfte, Genesene oder aktuell Getestete. Dies betrifft öffentliche und private Einrichtungen, Veranstaltungen, Sportstätten, Fitnessstudios, die gesamte Kultur, Gastronomie, Hotels, außerdem Freizeizeiteinrichtungen wie Bäder und Seilbahnen. Für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, gibt es Ausnahmen. Schüler gelten mit Blick auf die regelmäßigen Tests in der Schule als getestet.

Hier finden Sie die aktuellen Corona-Regeln für Ihren Landkreis bzw. Ihre Stadt:

Die Krankenhausampel und die aktuellen Corona-Warnstufen im Allgäu im Überblick

Zusätzlich zur Krankenhausampel finden Sie hier laufend aktualisiert die Inzidenzzahlen für das Allgäu.