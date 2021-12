Krankenhaus Buchloe sendet dramatischen Appell - Kimmich will sich impfen lassen

Psychische Probleme und Lerndefizit: Schülerinnen und Schüler brauchen noch für Jahre Unterstützung. Die Inzidenzwerte im Allgäu sinken weiter. Der Newsblog.

12.12.2021 | Stand: 12:45 Uhr

Sonntag, 12. Dezember, 12.41 Uhr: FC Bayern: Joshua Kimmich will sich nun doch impfen lassen

Joshua Kimmich steht seit Wochen im Zentrum der heftigen gesellschaftlichen Debatte um das Impfen. Nun hat er eine Entscheidung getroffen.

Sonntag, 12. Dezember, 12.15 Uhr: Buchloer Krankenhaus St. Josef sendet Hilferuf in die Nacht

Nach dem Kaufbeurer Klinikum leuchtet nun auch die Fassade des Buchloer Krankenhauses rot und grün und verweist auf die düstere Lage in der Pandemie. Die Hintergründe.

Die Fassade der Buchloer Klinik sendet seit Samstag ein rotes SOS im Wechsel mit einem grünen Impfappell in die Dunkelheit. Bild: Michael Lindemann

Sonntag, 12. Dezember, 11.30 Uhr: Corona-Protest in Kempten: Frau tritt Demo-Teilnehmerin ins Gesicht

Bei einer Corona-Protestaktion in Kempten wurde eine Demo-Teilnehmerin verletzt. Eine Unbekannte trat ihr ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Sonntag, 12. Dezember, 10.25 Uhr: Omikron breitet sich aus: Soll ich mit dem Boostern lieber warten?

Erste Untersuchungen haben ergeben, dass die jetzigen Impfstoffe schlechter auf die Omikron-Variante anspringen. Das raten Experten.

Sonntag, 12. Dezember, 8.45 Uhr: Wie viele Corona-Schulschwänzer gibt es im Oberallgäu?

Regelmäßige Corona-Tests und Maskenpflicht: Halten sich Eltern, Schülerinnen und Schüler nicht daran, kostet das Geld: Pro Tag 50 Euro. Was sagen Rektoren dazu?

Sonntag, 12. Dezember, 7.05 Uhr: Prien: Folgen der Pandemie für Schüler beschäftigen uns Jahre

Die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie für viele Schüler wird nach Ansicht der designierten Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien (CDU), mehrere Jahre dauern.

Bei einem großen Teil hätten Corona und Schulschließungen nicht nur zu Lerndefiziten, sondern oft auch zu psychischen oder psychosozialen Problemen geführt, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin der Deutschen Presse-Agentur. Tendenziell hätten Grundschüler damit stärkere Probleme als ältere Schüler. Betroffene brauchten Hilfe. "Und das wird, da muss man sich nichts vormachen, eine Daueraufgabe."

Defizite seien nicht in einem Jahr aufzuholen, sagte Prien. "Eine gewisse Gruppe von Schülerinnen und Schülern braucht auch in den nächsten Jahren weiter Unterstützung, um einen guten Schulabschluss zu schaffen." Einzelne brauchten ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe. "Ansonsten ist ein möglichst normales Schulleben der beste therapeutische Ansatz."

Schleswig-Holstein übernimmt 2022 die KMK-Präsidentschaft. Prien folgt als Präsidentin auf Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD).

Sonntag, 12. Dezember, 7 Uhr: Alle Allgäuer Landkreise und Städte unter 600

Die Inzidenzwerte im Allgäu sinken weiter. Inzwischen liegen alle Allgäuer Landkreise und Städte unter einer 7-Tage-Inzidenz von 600. Im Landkreis Lindau sank der Wert auf 397,1. Die Übersicht.

Sonntag, 12. Dezember, 6.50 Uhr: RKI registriert 32.646 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 390,9

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 390,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 402,9 gelegen.

Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 439,2 (Vormonat: 263,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 32 646 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.05 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 42 055 Ansteckungen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 132 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 94 Todesfälle.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,71 (Donnerstag 5,75) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Sonntag mit 5.395.300 an.

Samstag, 11. Dezember, 21.22 Uhr: Betrug mit Covid: Neuseeländer lässt sich gegen Geld zehn Mal impfen

Ein Mann in Neuseeland soll gegen Geld bis zu zehnmal an nur einem Tag eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben. Der Mann sei vermutlich von anderen dafür bezahlt worden, berichtete das Nachrichtenportal Stuff am Samstag. Wo genau dieser Betrug stattfand und wie er entdeckt wurde, war zunächst nicht bekannt. In Neuseeland müssen sich Impfwillige nicht ausweisen.

Samstag, 11. Dezember, 19.16 Uhr: Gut 700 Menschen demonstrieren in Augsburg gegen Corona-Maßnahmen

Mehrere hundert Menschen haben am Samstagnachmittag auf dem Plärrergelände gegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie und speziell eine mögliche Impfpflicht mit Corona-Impfstoffen protestiert. Die Veranstaltung begann um 14 Uhr und war als "offenes Mikrofon" angemeldet, bei der Teilnehmer zu den Demonstranten sprechen konnten. Nach Polizeiangaben demonstrierten etwa 700 Menschen auf dem Plärrer. Die Veranstaltung verlief friedlich, zu größeren Verstößen, etwa gegen die Abstandspflicht, kam es den Angaben zufolge nicht.

Am Samstag wurde in Augsburg erneut gegen Einschränkungen und Impfpflicht demonstriert. Bild: Peter Fastl

Samstag, 11. Dezember, 19 Uhr: Impfschutz gegen Omikron verringert - so reagiert Lauterbach

Forscher haben in einer Bevölkerungsstudie Hinweise darauf gefunden, dass die Wirkung der Corona-Impfstoffe von Biontech und Astrazeneca gegen die Omikron-Variante schwächer ausfällt als gegen die Delta-Variante. Welche Schlussfolgerung Gesundheitsminister Karl Lauterbach zieht, lesen Sie hier.

Samstag, 11. Dezember, 15.24 Uhr: Coronaviren im Internet angeboten? - Mann in Niederlanden festgenommen

Die niederländische Finanzpolizei hat einen Mann festgenommen, der im Internet die Lieferung von Coronaviren zur Selbstinfektion angeboten haben soll. Der Tatverdächtige stehe in Verbindung mit einer entsprechenden Homepage, die inzwischen abgeschaltet worden sei, berichtete die Einheit für Betrugsbekämpfung des Finanzministeriums (FIOD) in Den Haag.

Für 33,50 Euro sie dort die Zustellung eines sogenannten Coronakits per Post angeboten worden, berichtete die Zeitung "De Telegraaf". Angeblich soll es ein Röhrchen mit einer Viren-Flüssigkeit sowie einen Selbsttest enthalten haben. Die Anbieter versprachen demnach, dass die Viren nicht älter als drei Monate seien und Käufer damit "sicher sein können, dass auch die letzten Mutationen und Varianten mit dabei sind". Potenziellen Käufern wurde laut FIOD versprochen, dass sie sich nach Selbstinfektion und überstandener Erkrankung bei den Gesundheitsbehörden eine Bescheinigung für Genesene gemäß der 2G-Regel ausstellen lassen könnten.

Samstag, 11. Dezember, 13 Uhr: Urteil gegen Landsberger Lehrerin: Maskengegnerin wohl bald keine Beamtin mehr

Eine Lehrerin aus Landsberg weigert sich, eine Maske zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten. Sie blieb dem Unterricht fern. Jetzt entschied ein Gericht über ihren Beamtenstatus.

Samstag, 11. Dezember, 12 Uhr: Karl Geiger betroffen: Skisprung-Weltcups in Sapporo und Zao abgesagt

Die japanischen Skisprung-Weltcups in Sapporo und Zao sind wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die Hintergründe.

Samstag, 11. Dezember, 10.25 Uhr: Immer mehr Eltern lassen auch kleine Kinder gegen Corona impfen

Die Stiko empfiehlt die Impfung zwar nur für Risikogruppen, öffnet die Tür aber auch für Kinder ab fünf Jahren. Kinderärzte spüren eine hohe Nachfrage.

Samstag, 11. Dezember, 9.10 Uhr: Bis zu 2500 Euro Strafe: Ab wann und für wen die Impfpflicht gilt

Der Bundestag hat am Freitag eine Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen beschlossen. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Samstag, 11. Dezember, 7.27 Uhr: Neun Corona-Todesfälle innerhalb eines Tages im Allgäu

Im Allgäu starben innerhalb der letzten 24 Stunden neun Menschen an oder mit einer Corona-Infektion. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Institus (RKI) hervor, die am Samstag veröffentlicht wurden. Auf Bayerns Intensivstationen werden laut LGL aktuell 1.040 Corona-Patienten beatmet.

Samstag, 11. Dezember, 7.05 Uhr: Inzidenzwerte im Allgäu sinken leicht

Die 7-Tage-Inzidenzen in Allgäuer Landkreisen gehen leicht nach unten. Trotzdem liegen sie über dem Bundesschnitt. Der Überblick.

Samstag, 11. Dezember, 6.50 Uhr: RKI registriert 53.697 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 402,9

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 402,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 413,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 442,7 (Vormonat: 249,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 53 697 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.09 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 64 510 Ansteckungen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 510 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 465 Todesfälle.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,71 (Donnerstag 5,75) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 5 368.300 an.

Freitag, 10 Dezember, 17.40 Uhr: Alle Intensivbetten im Landkreis Lindau belegt

Das Infektionsgeschehen im Landkreis Lindau ist „immer noch auf einem viel zu hohen Niveau“, sagt Sibylle Ehreiser vom Landratsamt. Betroffen seien aktuell „eher jüngere Menschen“. Auch an Schulen und Kindertagesstätten gebe es verstärkt Infektionen. Das belegen Zahlen im wöchentlichen Corona-Update: Jede fünfte Neuinfektion betrifft derzeit ein Kind unter 14 Jahren.

Auch die Lage in den beiden Krankenhäusern in Lindenberg und Lindau ist „nach vor sehr angespannt und Ärzte und Pflegekräfte haben eine sehr hohe Belastung“, so Ehreiser. Momentan werden 13 Menschen in den Kliniken im Landkreis wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt. Fünf davon liegen auf der Intensivstation, zwei müssen invasiv beatmet werden. Laut Intensivregister waren am Freitag alle Intensivbetten im Landkreis Lindau belegt.

Freitag, 10. Dezember, 16.03 Uhr: Berliner Grüne nominieren Drosten für Bundesversammlung

Der Virologe Christian Drosten soll im kommenden Jahr den neuen Bundespräsidenten mitwählen. Die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus nominierte den 49-Jährigen, der in der Corona-Pandemie große Bekanntheit erlangte, für die Bundesversammlung am 13. Februar nominiert.

Freitag, 10. Dezember, 15.44 Uhr: Verschärfung der Corona-Regeln in der Schweiz. Skigebiete sollen aber offen bleiben

Die Schweizer Regierung spricht angesichts weiter rasant steigender Corona-Infektionszahlen von einer sehr kritischen epidemiologischen Lage und plant schärfere Schutzmaßnahmen. Zur Debatte stehen mehr Einschränkungen für Ungeimpfte, die Ausweitung der Maskenpflicht und die vorübergehende Schließung von Innenräumen wie Restaurants, Bars und Fitnesscentern, wie die Regierung am Freitag mitteilte. Bis nächsten Dienstag sollen sich die Kantone äußern, dann sollen Entscheidungen folgen.

Die Skigebiete sollen auf jeden Fall geöffnet bleiben. Viele Betreiber hätten aber bereits Kapazitätsbeschränkungen eingeführt, sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Für die Einreise in die Schweiz ist zurzeit ein negativer PCR-Test nötig, auch für Geimpfte.

Die Schweizer Regierung spricht von einer sehr kritischen epidemiologischen Lage und plant schärfere Schutzmaßnahmen. Die Skigebiete des Landes sollen aber auf jeden Fall offen bleiben. Bild: Gian Ehrenzeller, dpa (Symbol)

Ebenfalls überlegt wird, die Teilnehmerzahl bei privaten Treffen auf fünf zu begrenzen, wenn eine ungeimpfte Person dabei ist. Sollten mehr Schritte nötig sein, würde diese Begrenzung auf alle, also auch auf Gruppen von Geimpften, ausgeweitet.

Innerhalb von 14 Tagen haben sich zuletzt 1372,74 von 100.000 Menschen in der Schweiz mit Corona infiziert. Eine Sieben-Tage-Inzidenz wie in Deutschland wird nicht täglich berechnet. In Deutschland lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Freitagmorgen bei 413,7.

Freitag, 10. Dezember, 14.33 Uhr: Landkreis Lindau bittet Bundeswehr um Verlängerung der Hilfe

Fünf Bundeswehrsoldaten helfen derzeit im Gesundheitsamt Lindau aus, um die Mitarbeiter dort bei der Kontaktnachverfolgung zu unterstützen. Die Soldaten sind bereits seit Mitte November in Lindau - und sollen nach dem Willen des Lindauer Landrats Elmar Stegmann noch bis mindestens Ende Januar dort bleiben. Eigentlich wäre der 15. Dezember der letzte Arbeitstag der Soldaten gewesen.

„Wir haben nun den Hilfeantrag verlängert“, teilt dieser mit. Denn trotz der hohen Arbeitsbelastung versuche das Landratsamt in Lindau weiterhin möglichst viele Kontaktpersonen nachzuverfolgen und nicht nur – wie von der Staatsregierung entschieden – Haushaltsangehörige oder Personen mit Kontakt zu gefährdeten Menschen zu identifizieren. „Die Kontaktnachverfolgung ist ein zentrales Element in der Pandemiebekämpfung und das Team muss entsprechend gut aufgestellt sein“, sagt Stegmann.

Freitag, 10. Dezember, 13 Uhr: Corona-Kontrollen: Verstöße in Sonthofen und Immenstadt - keine Beanstandungen in Mindelheim

Bei Corona-Kontrollen in Immenstadt und Sonthofen hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt. In Mindelheim zeigen die Kontrollen Wirkung. Hier lesen Sie die Zusammenfassung.

Freitag, 10. Dezember, 12.15 Uhr: Memminger verkauft gefälschte Impfpässe: Polizei nimmt sogenannten Reichsbürger fest

In Memmingen ist ein Mann aus der Reichsbürger-Szene festgenommen worden. Er soll gefälschte Impfpässe verkauft haben. Die Hintergründe.

Freitag, 10. Dezember, 11.45 Uhr: Kinderärzte zur Kinder-Impfung: Stiko-Empfehlung angemessen

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte findet die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Impfung von Kindern angemessen. So lautet die Begründung.

Freitag, 10. Dezember, 11.15 Uhr: Impfen ohne Termin am Freitag in Immenstadt fällt aus

Die geplante Aktion zum Impfen ohne Anmeldung am Freitag in Immenstadt fällt aus. Hier erfahren Sie die Gründe.

Freitag, 10. Dezember, 11 Uhr: "Gegen Volksspaltung, für Grundrechte": Menschenkette und "friedlicher, stummer Spaziergang" in Lindau

Unter dem Motto „Wir setzen Zeichen – Hand in Hand – Bist Du dabei?“ findet am Samstag, 11. Dezember, zwischen 14 und 17 Uhr in Lindau eine Veranstaltung statt. Wie die Polizeiinspektion Lindau auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, handelt es sich dabei um einen „friedlichen, stummen Spaziergang“. Start ist beim McDonald’s, dann geht’s weiter Richtung Berliner Platz (Lindaupark). Das steckt dahinter.

Freitag, 10. Dezember, 10 Uhr: Wie sinnvoll ist die Testpflicht in Kitas?

Nach der Ankündigung der bayerischen Staatsregierung, dass sich künftig auch Kita-Kinder regelmäßig auf Corona testen müssen, hagelt es Kritik. Mehr dazu lesen Sie hier.

Freitag, 10. Dezember, 9.15 Uhr: So viele Corona-Patienten liegen in den Allgäuer Krankenhäusern

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden täglich Corona-Patienten behandelt. Insgesamt liegen 58 Patienten auf der Normalstation und 23 auf der Intensivstation. Diese teilen sich wie folgt auf die Krankenhäuser im Allgäu auf:

Kempten: 18 Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Immenstadt: Sieben Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, neun Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Sonthofen Keine Covid-19-Patienten werden aktuell auf der Normalstation behandelt, keine Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden aktuell auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Oberstdorf Zehn Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, keine Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Mindelheim 14 Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, sechs Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Ottobeuren Neun Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Freitag, 10. Dezember, 8.10 Uhr: Corona-Inzidenz in Bayern sinkt den 14. Tag in Folge

Die Corona-Inzidenz in Bayern sinkt weiter: Das RKI meldete am Freitagmorgen einen Wert von 447,7. Der Freistaat liegt damit aber weiter über dem Bundeswert. Die aktuellen Corona-Zahlen in Bayern finden Sie hier.

Freitag, 10. Dezember, 7.40 Uhr: „Kein Engpass, aber hohe Belastung“: So ist die Lage in den Kliniken im Allgäu

„Im Moment haben wir keinen Engpass, aber weiterhin eine hohe Belastung“: Mit diesen Worten beschrieb Gerhard Zipperlen, Ärztlicher Krankenhaus-Koordinator für die Region, am Donnerstag die Corona-Lage an den Allgäuer Kliniken. Die Betonung auf „im Moment“ ist ihm wichtig. Denn täglich schwanken die Zahlen. Zusätzlich könnte sich die Omikron-Variante des Coronavirus weiter ausbreiten und für neue Probleme sorgen.

Freitag, 10. Dezember, 7.25 Uhr: Droht wegen der Impfpflicht eine Kündigungswelle in der Pflege?

Am Freitag will die Ampel die Impfpflicht für Beschäftigte in Heimen und Kliniken beschließen. Selbst wenn nur ein kleiner Teil des Personals geht, wird es eng.

Freitag, 10. Dezember, 7 Uhr: RKI rät zu mehr Kontaktbeschränkungen - aber was macht Omikron?

Die Zahl der Neuinfektionen sinkt leicht. Noch ist nicht ganz klar, welche Rolle eine Überlastung des Meldewesens dabei spielt. Und was macht Omikron? Hier die Antworten.

Freitag, 10. Dezember, 6.25 Uhr: Weitere Corona-Maßnahmen werden beschlossen - Neue Sorgen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen Bundestag und Bundesrat an diesem Freitag eine erste begrenzte Impfpflicht und weitere Krisenregelungen beschließen. Mehr dazu.

Freitag, 10. Dezember, 6.15 Uhr: RKI registriert 61.288 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 413,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 413,7 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 422,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 442,1 (Vormonat: 232,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 61.288 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.02 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 74.352 Ansteckungen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 484 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 390 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6.423.520 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 5,75 (Mittwoch 5,79) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitag mit 5.329.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 104.996.

