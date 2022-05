Corona-Regeln gelockert: Was muss man jetzt beim Krankenhaus-Besuch beachten?

Für den Besuch in einem Krankenhaus des Klinikverbunds Allgäu gelten neue Corona-Regeln. Welche Maske muss man tragen - und müssen sich auch Geimpfte testen?

31.05.2022 | Stand: 10:41 Uhr

Die Corona-Lage im Allgäu entspannt sich zusehends, auch für den Besuch in Krankenhäusern in der Region werden Corona-Regeln gelockert. Ganz weg fallen die aber nicht - die Kliniken wollen ihre Patienten und auch ihre Mitarbeiter weiter schützen, so der Klinikverbund Allgäu in einer Mitteilung.

Welche Maske muss ich tragen, wenn ich Angehörige besuchen will? Und muss ich mich vorher testen lassen? Für die Kliniken in Kempten, Mindelheim, Ottobeuren, Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf und auch für die Praxen des MVZ-Fachpraxenverbund Allgäu gelten nun neue Regeln. Unsere Übersicht.

Diese Corona-Regeln für den Besuch eines Krankenhauses des Klinikverbunds Allgäu

Ein Besuch ist durch ein Familienmitglied oder eine feste Kontaktperson pro Patient und Tag möglich, teilt die Klinikleitung mit.

Auch geimpfte und genesene Besucher müssen ein negatives Testergebnis vorlegen.

Besucher, Begleitpersonen und ambulante Patienten müssen laut Klinik durchgehend eine medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) tragen. Kinder bis 6 Jahre sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Die Maske von Besuchern darf nicht zum Essen oder Trinken abgenommen werden.

Wer die Einrichtungen betreten will, muss davor einen Selbstauskunftsbogen ausfüllen und sich damit auf der Station beim Pflegepersonal anmelden. Liegt ein Risikofaktor vor, ist der Besuch nicht gestattet, so die Klinik.

Besuche können im Zimmer der Patienten oder im Aufenthaltsbereich stattfinden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern soll nicht unterschritten werden.

Im Patientenzimmer sind gleichzeitig maximal zwei Besucher zulässig.

Wer einen Patienten in seinem Zimmer besucht, soll laut Klinikleitung auf dem Besucherstuhl Platz nehmen. Besucher dürfen sich nicht direkt auf das Krankenbett setzen.

Diese Regelungen gelten laut Klinik seit dem 28.5.2022.

In den vergangenen Wochen wurden in Bayern immer mehr Corona-Regeln gelockert. Zuletzt enftiel die Testpflicht in Kitas und Schulen, nur im Zug und im Bus gilt noch die FFP2-Maskenpflicht. Die Inzidenzwerte im Allgäu liegen aktuell zwischen 253 und 54.

