Corona-Ampel Allgäu: Das sind die aktuellen Warnstufen in der Region

Krankenhausampel und Corona-Warnstufen im Allgäu: Wie entwickeln sich die Zahlen in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen und den Allgäuer Landkreisen? Der Überblick.

30.08.2021 | Stand: 10:30 Uhr

Eine Krankenhausampel und die aktuellen Inzidenzzahlen sind ab September 2021 in Bayern der Gradmesser dafür, welche Corona-Warnstufen, und damit, welche Corona-Regeln in einer Stadt oder in einem Landkreis im Allgäu gelten.

Die aktuellen Corona-Infektionszahlen entscheiden also nicht mehr allein darüber, welche Maßnahmen im Allgäu gelten. Weiterer Faktor für die Corona-Ampel im Allgäu ist die Belegung der Krankenhäuser mit schweren und leichten Covid-19-Kranken.

Corona-Ampel in Bayern: Das sind die Warnstufen

Warnstufe Grün : keine Einschränkungen

Warnstufe Gelb : einige Einschränkungen und etwas strengere Regeln

Warnstufe Rot: größere Einschränkungen und strenge Regeln

Hier finden Sie die aktuellen Regeln für Ihren Landkreis bzw. Ihre Stadt:

Die Krankenhausampel und die aktuellen Corona-Warnstufen im Allgäu im Überblick

Bis Krankenhausampel und neue Corona-Warnstufen in Bayern in Kraft treten, finden Sie hier laufend aktualisiert die Inzidenzzahlen für das Allgäu.

"Wir werden eine einfachere und verständlichere Verordnung auf den Weg geben", hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Ende August erklärt. Er betonte, Basis bleibe das seit dieser Woche geltende 3G-Prinzip mit Freiheiten für Geimpfte, Genesene und Getestete.

Söder betonte auch, dass es keinen weiteren Lockdown wie in den ersten drei Corona-Wellen mehr geben solle. Dies sei im Umgang mit Geimpften und Genesenen nicht mehr rechtlich möglich.

Die nächste Kabinettssitzung in Bayern findet am Dienstag statt. Es wird davon ausgegangen, dass dann auch die Details zur neuen Krankenhausampel, die dann auch im Allgäu gelten wird, und zu den Corona-Warnstufen für den Freistaat bekannt werden.

Die Corona-Fallzahlen in Bayern waren am Wochenende weiter gestiegen. Allerdings stecken sich vor allem Menschen an, die keinen vollständigen Impfschutz haben. In der Gruppe der Ungeimpften lag die Inzidenz laut LGL Stand Freitag bei 110,6 binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, bei vollständig Geimpften lag der Wert dagegen nur bei 9,2.