Nach vernichtender Krebspest: Am Alatsee sind die Edelkrebse zurück - das ist der Grund

Es waren gespenstische Szenen am Alatsee bei Füssen: Massenweise tote Krebse lagen Ende September 2023 am Seeufer. Die Krebspest hatte innerhalb kurzer Zeit den kompletten Bestand an Edelkrebsen - eine heimische Krebsart - vernichtet. Mehrere Wochen war das beliebte Gewässer für Badegäste gesperrt. Absperrbänder wie im Tatort hinderten am Zugang.

Edelkrebse fühlen sich am Alatsee wieder wohl

Damit sollte verhindert werden, dass sich die Seuche in weitere Gewässer wie etwa den Weißensee ausbreitet und die Krebsbestände dezimiert. Das ist damals gelungen. Und jetzt gibt es auch wieder eine gute Nachricht vom Alatsee: Über 1500 Edelkrebse tummeln sich in diesem Frühjahr in dem malerischen Bergsee. „Es geht ihnen richtig gut. Wir haben keine Ausfälle zu verzeichnen und sind zuversichtlich, dass sie sich vermehren“, sagt Manfred Mair, Vorsitzender des Fischereivereins Füssen.

Icon Vergrößern Krebspest in der Region: Bilder vom Alatsee bei Füssen Foto: Benedikt Siegert

Krebse am Alatsee zurück: Krebspesterreger aus Gewässer verschwunden

Dessen Mitglieder hatte die Tiere im November auf eigene Kosten eingesetzt. Vorausgegangen war die Entnahme von Wasserprobe. Danach folgte ein Test: In Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und der Fischereifachberatung im Bezirk Schwaben wurden mehrere Körbe mit lebenden Krebsen in den See und in einen Bach hinabgelassen. „Wir wollten hundert Prozent sicher sein, dass der Erreger der Krebspest nicht mehr vorhanden ist“, sagt Mair.

Bei dem Erreger handelt es sich um einen Pilz, der sich über Sporen verbreitet und durch das Einbringen amerikanischer Flusskrebsarten in Europa verbreitete. Wie er in den Alatsee gelangte, ist unklar. Möglicherweise schleppten ihn zum Beispiel Wasservögel aus einem bereits betroffenen Gewässer ein. In jedem Fall ist der See jetzt wieder befreit von dem Erreger.

Fischereiverein setzt 1500 Edelkrebse in Alatsee

Als dies feststand, wurden insgesamt 1500 neu Edelkrebse aus anderen Beständen in verschiedenem Alter und in verschiedener Größe ausgesetzt. „Krebse wirken wie eine Gesundheitspolizei unter Wasser“, hebt Mair diese Bedeutung der Allesfresser hervor. „Sie vertilgen zum Beispiel tote Fische und tragen so zu einer guten Wasserqualität bei.“ Genau deshalb ist ihre Entnahme am Alatsee auch verboten.