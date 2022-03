Krieg: Allgäuer sprechen von Angst, Trauer und Verzweiflung

Diese Bilder sind entsetzlich. Allgäuer mit Wurzeln in Russland und der Ukraine sprechen über den Krieg in ihrer Heimat. Wie sie die Lage einschätzen.

04.03.2022 | Stand: 19:56 Uhr

Die Bilder und Berichte aus der Ukraine sind entsetzlich und schwer zu ertragen. Bei aller Wut über die diktatorische Kreml-Clique dürfen wir aber eines nicht vergessen: Auch die meisten Russen sind Opfer. Sie sind Opfer einer Propaganda, die ihnen in den Staatsmedien seit Jahren geschichtsverfälschenden Unsinn einhämmert. Sie sind Opfer eines Regimes, das freie Medien verbietet, weil freies Denken in einem gelenkten Staat nicht gewünscht ist. Manche begleitet diese Indoktrination sogar bis in die Freiheit, wenn sie hier freiwillig weiter Putins Medien konsumieren, denen es um Meinung geht, nicht um Fakten. Russinnen und Russen sind nun auch Opfer von Sanktionen, die gegen die Realitätsverweigerer im Kreml gerichtet sind, aber viele treffen, die mit Politik nichts am Hut haben. Richtig sind die Sanktionen trotzdem. Im Allgäu leben Menschen mit ukrainischen Wurzeln, aber auch mit russischen Wurzeln. Wir haben sie gebeten, mit uns über den Krieg zu reden.

„Auch das russische Volk leidet immens“

„Heute glaube ich, dass wir alle zu Kriegsbeginn nicht begriffen haben, was da passiert. Inzwischen schlafe ich jede Nacht noch schlechter“, sagt die 30-jährige Russin Ksenia Besler aus Burgberg. „Das Leid für die Menschen in der Ukraine, diese Bilder, dass Kinder in der U-Bahn zur Welt kommen, ist nicht zu ertragen. Auch das russische Volk leidet jetzt immens. Meine Eltern wohnen in einem Vorort von Moskau und können nicht einmal mehr Geld abheben. Ich glaube, wir müssen uns um unsere Sicherheit hier noch viel mehr sorgen. Denn niemand weiß, wie das noch ausgeht.“

„In Wahrheit sterben Menschen“

„Wir wollen in Freiheit leben“, sagt Zhanna Bondarenko (26). Die Ukrainerin arbeitet in Kempten als Au-Pair. Mit Schrecken verfolgt sie, was gerade in ihrer Heimat passiert. Dabei hat ihre Familie auch Kontakt zu russischen Verwandten. Bondarenko schüttelt voller Unverständnis den Kopf, wenn sie sagt: „Die Russen behaupten, sie machen das für die Freiheit der Ukraine. Doch in Wahrheit sterben Menschen, Häuser werden zerstört.“ Aus ihrer Sicht sind alle gefordert, gegen diesen Krieg und für Demokratie auf die Straße zu gehen. „Besonders in Russland.“

„Kann meine Eltern nicht mehr besuchen“

„Meine große Sorge ist, dass die freiheitliche, demokratische Ukraine nie wieder existiert“, sagt Tamara Hüppe (43) aus Pfronten. „In naher Zukunft werde ich meine Eltern, die 70 Kilometer nordöstlich von Kiew wohnen, nicht mehr besuchen können. Mein Onkel lebt nur 15 Kilometer westlich der Hauptstadt. Wer dort auf die Straße geht und Widerstand leistet, wird erschossen. Ich habe Angst, dass alles dem Erdboden gleich gemacht wird. Der russische Diktator soll seine Armee zurückholen und sich um sein Land kümmern, dort leben genug Menschen in Armut.“

„Ich bin einfach traurig“

„Ich bin traurig, einfach traurig“, sagt Raisa Schmidberger aus Memmingen. Die gebürtige Ukrainerin, die seit 27 Jahren im Allgäu lebt, hat täglich Kontakt in das Kriegsgebiet. In Tschernihiw etwa, der Partnerstadt Memmingens, lebten viele Menschen derzeit in ihren Kellern, weil auch Wohnhäuser angegriffen werden. Das Zentrum der Stadt sei zu großen Teilen zerstört. Die 65-Jährige sieht aber nicht ohnmächtig zu: Sie hilft. So wird sie in Kürze zwei Ukrainer bei sich aufnehmen, denen die Flucht gelungen ist. Und sie spendet. „Mehr kann ich leider nicht machen.“

„Was gegen das Volk läuft, macht mir Sorge“

Lesen Sie auch

Krieg in der Ukraine Tränen und Telefonate: Ukrainer in Bayern bangen um Angehörige

„Krieg ist immer schrecklich, grausam und fürchterlich“: Mit fast tränenerstickter Stimme sagt Lilly Greb diese Worte. Die 64-Jährige kommt aus dem Ural in Russland, lebt mit ihrer Familie seit 23 Jahren in Kempten und ist dort in der evangelischen Markusgemeinde 22 Jahre lang als Mesnerin tätig gewesen. Niemals habe sie sich einen Krieg in Europa vorstellen können. Was die Russlanddeutsche aber auch mit großer Sorge umtreibt, ist das, „was in Deutschland gegen mein Volk läuft,“ sagt sie. Es dürfe nicht sein, dass „unsere Enkelkinder für diese Politik verantwortlich gemacht werden“. Lilly Greb klagt darüber, dass Russen hier von den Nachbarn „scheel“ angeschaut würden.

„Vergessen, was Diplomatie ist“

Bei den Kunden vor einem Supermarkt für russische Waren in Kaufbeuren könnten die Meinungen zum Ukraine-Krieg unterschiedlicher kaum sein. Fast alle von ihnen haben Verwandte oder Freunde in der Ukraine, in Russland und anderen früheren Sowjetrepubliken. Viele Kunden sind Spätaussiedler. Doch eines haben alle Befragten gemeinsam: Sie wollen ihre Namen nicht in der Zeitung lesen. Die Angst vor Kündigung nennt ein Lagerist als Grund. Ein anderer wendet sich beim Wort „Ukraine-Konflikt“ mit den Worten ab: „Ich bin auf der anderen Seite.“ Was das heißen soll, bleibt offen.

Ein in Russland geborener Mann lässt am Kiosk vor dem Markt seiner Verärgerung über den Krieg freien Lauf: „Die haben vergessen, was Diplomatie ist“, schimpft er. „Da gibt es praktisch keine Gespräche mehr zwischen Russland und der Ukraine. Und die Menschen sterben.“ Jeglichen Konflikt mit Waffen lehnt der ältere Mann ab. Sein Gegenüber pflichtet ihm bei. Eine ältere Frau spricht über ihren Bruder. Er wohne drei Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt – auf russischer Seite. Sie habe Angst um ihn, er habe Angst um sich. Den Konflikt bezeichnet sie als sinnlos.

Doch es gibt auch andere Meinungen. Ein Mann mit ukrainischen Wurzeln, Mitte 30, glaubt an die Chance auf ein baldiges Kriegsende durch die Invasion Russlands: „Seit acht Jahren sterben in der Ost-Ukraine Menschen beim Bürgerkrieg“, sagt er. „Die Bekannten, die ich dort habe, sind froh darüber, dass der lange Krieg vielleicht bald vorbei ist.“ Im selben Atemzug sagt der Mann, dass die Ukraine bald von den „Nazis befreit werden“ könne. Einen Krieg befürworte er natürlich nicht, sagt er. Die Ziele der Invasion könne er aber nachvollziehen. Er ist mit dieser Meinung der Einzige an diesem Freitag vor dem Supermarkt.

Lesen Sie auch: Newsblog zum Ukraine-Konflikt