Unterallgäuer erlebt Kriegsbeginn in Israel: "Am Himmel sah ich Raketen und habe gebetet"

Auf einmal war die Grenze zu Gaza offen und Raketen flogen: Der Unterallgäuer Johannes Kling beschreibt im Interview die ersten Minuten des Angriffs in Israel.

12.10.2023 | Stand: 18:16 Uhr

Johannes Kling ist in Tel Aviv, als er ruhig erzählt. Inmitten eines Landes, das sich seit fast einer Woche im Krieg befindet. Vergangenen Samstag griff die Terrorgruppe Hamas Israel überraschend an. Der 34-Jährige aus Benningen (Kreis Unterallgäu) ist regelmäßig in Israel und beschreibt im Gespräch mit unserer Redaktion, wie er die aktuelle Situation vor Ort erlebt.

Herr Kling, warum sind Sie aktuell in Israel?

Ich versuche so regelmäßig wie möglich zu den drei großen jüdischen Festen – also Pessach, Schawu'ot und Sukkot – nach Israel zu reisen. Am 29. September sind meine Freunde und ich also hierhergekommen, um Sukkot zu feiern.

Erzählen Sie mir von Ihrem Aufenthalt vor dem 7. Oktober – dem Tag der Eskalation.

Ich verfolge regelmäßig israelische Medien und spreche mit meinen Bekannten hier vor Ort, ob es in Israel Spannungen gibt. Davon mache ich meine Reisen abhängig. Aber dieses Mal war nichts absehbar. Also sind wir wie geplant zu Sukkot in Jerusalem campen gegangen. Es gab keine Spannungen in der Altstadt, was zu Pessach oft der Fall ist. Alles war ruhig und entspannt – bis zum 7. Oktober.

Johannes Kling aus Benningen (Kreis Unterallgäu) reist regelmäßig nach Israel. Als am 7. Oktober die Hamas Israel angriff, war der 34-Jähirge in Jerusalem. Bild: Meike Fuchs

Wie haben Sie den Angriff der Hamas auf Israel erlebt?

Der 7. Oktober war der letzte Tag von Sukkot, ein hochheiliger Feiertag für die Juden. Es ist ein Freudenfest, die Menschen tanzen mit der Torah auf den Straßen. Das ganze Land war am Feiern. Und dann heulte auf einmal die erste Sirene durch Jerusalem. Ich habe gehört, wie in der Ferne die ersten Raketen vom Iron Dome, dem Raketen-Abwehr-System der israelischen Armee, abgeschossen wurde. Ich war schon sieben oder acht Mal in Israel, aber das habe auch ich noch nicht erlebt.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die ersten Raketen hörten?

Als ich die Sirene hörte habe, dachte ich erst, es gebe einen Feuerwehreinsatz. Trotz der Explosionen in der Ferne hat es ein paar Minuten gedauert, bis ich kapiert habe, dass wir unter Beschuss sind. Im ersten Moment, nachdem die Realisation eingesetzt hat, waren meine Gedanken: „Himmlischer Vater, wenn es jetzt vorbei ist, dann soll dein Wille geschehen. Und wenn du willst, dass alles gut geht, dann musst du uns hier rausholen.“ Am Himmel habe ich die Raketenstreifen und Explosionen gesehen – und einfach gebetet.

Was waren die Reaktionen um Sie herum?

Als der Alarm losging, sind viele Menschen auf dem Campingplatz panisch aus den Zelten hinausgelaufen und haben versucht, in einen Bunker zu gelangen. Am Anfang war alles, was wir wussten: Die Grenze zu Gaza ist offen, Terroristen kommen ins Land. Der Campingplatzleiter hat dann durchgezählt, wie viele Menschen noch auf dem Gelände sind. Nach dem Bombenalarm sind viele Camper abgereist.

Und wohin ging es für Ihre Gruppe?

Wir haben eine Unterkunft im armenischen Viertel von Jerusalem gebucht. Unser Glück war es, dass ganz viele Touristen sofort ihre Buchungen storniert haben, weshalb schlagartig viele Wohnungen und Hotels frei waren. Uns haben ein paar Leute davon abgeraten, in die Altstadt zu gehen, weil es dort während Eskalationen wohl öfter Messerattacken von Terroristen gebe. An der Rezeption unserer Unterkunft wurde uns dann aber erzählt, dass wir an einem der sichersten Orte in ganz Israel seien.

Die Altstadt wurde bisher nämlich nie bombardiert, denn dort stehen auch für die Hamas bedeutende Heiligtümer. Nach der einen Nacht in Jerusalem sind wir dann mit einem Mietauto zu einer Bekannten gefahren, die wir sowieso besuchen wollten. Sie wohnt in Qatsrin, in den Golanhöhen im Norden des Landes.

Wie war die Autofahrt in den Norden Israels und die Situation dort?

Zu dem Zeitpunkt vermeldete die israelische Regierung, dass es im Norden am sichersten sei. Selbst wenn gleich am zweiten Tag Angriffe aus der Richtung von Libanon gekommen wären, wären die Raketen laut unserer Bekannten wohl nicht bis nach Golan gekommen. Auf dem Weg dorthin gab es einige Straßenblockaden, überall waren Soldaten. Diese waren aber sehr hilfsbereit und haben uns nach ein paar Fragen ohne Probleme durchgelassen. In den Golanhöhen war es dann tatsächlich komplett ruhig. Einen bekannten Strand am See von Genezareth hatten wir beispielsweise komplett für uns.

Welches Erlebnis war für Sie besonders einprägsam?

Das war in Tel Aviv, wo wir aktuell sind. Als wir unser Mietauto getankt haben, wurde einige hundert Meter über unseren Köpfen eine Gaza-Rakete vom israelischen Abwehrsystem abgeschossen. So laut habe ich noch nie Raketen gehört. Später in den Nachrichten habe ich dann gesehen, dass die Trümmerteile von wahrscheinlich dieser Rakete in einer Straße in Tel Aviv gefunden wurden. Gott sei Dank wurde niemand verletzt. In Jerusalem habe ich zwar auch den Abschuss von Raketen gesehen, aber dort waren die Explosionen nur ein dumpfes Grollen in der Ferne.

Wie läuft aktuell ein Tag in der sonstigen „Partystadt“ Tel Aviv ab?

Die Stimmung ist auf der einen Seite gedrückt. Tel Aviv ist in all den Jahren, in denen ich schon hierhergekommen bin, so ruhig, wie ich es noch nie erlebt habe. Gleichzeitig haben aber die wichtigsten Lebensmittelgeschäfte und auch manche Restaurants geöffnet. Das Leben geht normal weiter – und trotzdem ist alles in Alarmbereitschaft.

Israels Regierung hat 300.000 Reservisten mobilisiert.

Ja, das habe ich mitbekommen. Viele meiner Freunde hier vor Ort, die schon lange aus dem Militär ausgetreten waren, sind eingezogen worden. Viele sind auch wieder freiwillig in die Armee eingerückt.

Wie planen Sie, aus Israel auszureisen?

Eigentlich sollte unser Rückflug am 10. Oktober starten. Um uns abzusichern, haben wir nun zwei mögliche Flüge gebucht: Am Sonntag einen Flug von Tel Aviv nach Budapest und am Montag einen Flug mit „El Al“ – einer israelischen Fluggesellschaft mit Raketenabwehrsystemen.