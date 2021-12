Krisenstab will keine Pause zwischen den Jahren für Impfkampagne - Omikron wohl schon in zwei bis vier Wochen dominant

Der Corona-Krisenstab im Bundeskanzleramt drängt auf eine ungebremste Fortsetzung der Impfkampagne. Omikron dürfte bald europaweit vorherrschen. Der Newsblog.

13.12.2021 | Stand: 21:18 Uhr

Montag, 13. Dezember, 21.15 Uhr: Verbraucherschützer: Ischgl-Klagen in erster Instanz wohl chancenlos

Die Schadenersatzklagen gegen den Staat Österreich wegen des Corona-Ausbruchs im Skiort Ischgl werden aus Sicht des Verbraucherschützers Peter Kolba wohl zunächst erfolglos bleiben. Am Montag verhandelte das Wiener Landesgericht für Zivilrecht die Fälle von weiteren drei deutschen Klägern. Auch diesmal wurden keine Zeugen gehört, sagte Kolba, dessen Verbraucherschutzverein (VSV) rund 50 Corona-Opfer und Hinterbliebene unterstützt.

Anfang Dezember waren bereits zwei ähnliche Klagen abgewiesen worden. "Ich gehe nicht davon aus, dass in der ersten Instanz etwas Positives herauskommt", sagte Kolba der Deutschen Presse-Agentur. Hoffnung bestehe jedoch, wenn die Fälle vor den Obersten Gerichtshof weitergezogen würden.

Der VSV argumentiert, dass Behörden und Politiker Anfang 2020 nicht richtig auf erste Meldungen von Infektionen im Tiroler Ski- und Partyort Ischgl reagiert hätten. Als das Wintersportgebiet schließlich doch evakuiert wurde, hätten sich weitere Urlauber während der chaotischen Massenabreise angesteckt und so zur Ausbreitung des Virus in verschiedene Länder beigetragen. Bei der Abweisung der ersten zwei Ischgl-Klagen argumentierte die Richterin, dass das Epidemiegesetz nur die Volksgesundheit, nicht aber konkrete Personen schütze. Der Republik sei weder schuldhaftes noch rechtswidriges Verhalten anzulasten, hieß es in dem Urteil.

Die Schadenersatzklagen gegen den Staat Österreich wegen des Corona-Ausbruchs im Skiort Ischgl werden aus Sicht eines Verbraucherschützers wohl zunächst erfolglos bleiben. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Montag, 13. Dezember, 21 Uhr: Coronavirus-Ausbruch nach 2G-Plus-Tanzfest

Bei einem Tanzfestival in Münster (Nordrhein-Westfalen) hat es trotz 2G-Plus-Regelung einen Coronavirus-Ausbruch gegeben. Das Amt für Kommunikation der Stadt sprach dabei am Montag auch von drei bereits bestätigten Fällen der neuen Omikron-Variante. Allerdings blieb zunächst unklar, ob diese Fälle tatsächlich durch Genomsequenzierung bestätigt wurden. Für eine entsprechende Nachfrage war das Amt am Montagabend nicht erreichbar. Obwohl nur Geimpfte und Genesene an der Veranstaltung teilnehmen durften, die zusätzlich einen gültigen negativen Test vorweisen konnten, sei nach einer dreitägigen Tanzveranstaltung Anfang Dezember bei mindestens 14 Teilnehmenden eine Corona-Infektion festgestellt worden.

Weshalb es zur Ansteckungsserie kam und wie viele Personen darüber hinaus betroffen seien, werde nun ermittelt. Nur wenige der insgesamt bis zu 134 auch internationalen Teilnehmer kommen dabei aus Münster. Alle seien zu einem PCR-Test aufgefordert worden. Unter den 14 bislang bekannten Infizierten wohnen zwei in Münster.

Montag, 13. Dezember, 19.55 Uhr: Boosterimpfung in NRW künftig schon nach vier Wochen möglich

In Nordrhein-Westfalen können sich die Bürger in den Impfstellen von Kommunen und Kreisen künftig bereits nach vier Wochen eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus holen. Das hat das NRW-Gesundheitsministerium am Montag in einem Erlass geregelt. Die "Siegener Zeitung" hatte zuvor berichtet.

Auch Menschen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliege, dürften nicht abgewiesen werden, heißt es in dem Erlass - sofern ein Mindestabstand von vier Wochen erreicht ist. Das verkürzte Impfintervall orientiere sich an der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission, wonach eine Auffrischungsimpfung bei Personen mit schwer eingeschränktem Immunsystem und einer erwartbar stark verminderten Immunantwort bereits vier Wochen nach der zweiten Impfstoffdosis als Optimierung verabreicht werden könne.

Eine Auffrischungsimpfung vor Ablauf der fünf Monate sei aber grundsätzlich möglich, stellte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Düsseldorf auf Nachfrage klar. Es handele sich jedoch bei dem vierwöchigen Mindestabstand ausdrücklich nicht um eine Empfehlung, sondern lediglich um eine Untergrenze.

Montag, 13. Dezember, 18.25 Uhr: Krisenstab will keine Pause zwischen den Jahren für Impfkampagne

Der Corona-Krisenstab im Bundeskanzleramt drängt für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr auf eine ungebremste Fortsetzung der Impfkampagne. Impfwillige müssten auch in dieser Zeit offene Impfstellen finden, sagte der Leiter des Krisenstabes, Carsten Breuer, am Montag bei einem Besuch in Dresden. "Impfen, Impfen, Impfen - darauf kommt es jetzt an." Der Krisenstab werde dabei jede Facette betrachten. "Die Impfkapazitäten müssen so hochgefahren werden, dass jeder die Möglichkeit hat, auch ein niedrigschwelliges Angebot wahrnehmen zu können."

Montag, 13. Dezember, 17.05 Uhr: Spezialist: Omikron vermutlich schon in zwei bis vier Wochen dominant

Die Omikron-Variante des Coronavirus dürfte andere Virusvarianten wie Delta nach Einschätzung eines renommierten Experten schon in Kürze europaweit verdrängt haben. "Im Moment ist Omikron in Europa noch selten", sagte Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel (Schweiz), in einem am Montag auf der Webseite der Universität veröffentlichten Interview. "Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, wird Omikron in etwa zwei bis vier Wochen in Europa vorherrschend sein." Daten aus Dänemark und Großbritannien legten nahe, dass sich die Zahl der Omikron-Ansteckungen alle drei bis vier Tage verdoppele.

Die Übertragungsrate sei dreimal so hoch wie bei Delta. Grund dafür sei, dass sich sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte infizieren. Gegen eine Ansteckung seien Geimpfte bei der Delta-Variante besser geschützt gewesen als nun bei Omikron.

Zumindest aber seien Geimpfte und vor allem Geboosterte bei Omikron nach den bisherigen Hinweisen wohl weiter vor einem schweren Verlauf der Krankheit Covid-19 geschützt. Dass es bei Omikron generell vor allem mildere Verläufe gebe, lasse sich nicht sagen, so Neher. Von den bisher erfassten Fällen seien vielfach Geimpfte oder Genesene betroffen gewesen - also Menschen, bei denen bereits ein gewisser Immunschutz bestand. "Dies ist wohl der Hauptgrund für die wenigen schweren Verläufe, nicht die Eigenschaften des Virus selbst."

Monatg, 13. Dezember, 16.15 Uhr: „Wir kämpfen für euch“ - Dramatische Lage auf den Intensivstationen: Füssener Krankenhaus sendet ein klares Signal

Die Beleuchtungsaktion der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren ist nun auch in Füssen angelaufen. Denn die Lage auf den Intensivstationen ist weiter dramatisch. Mehr dazu lesen Sie hier.

„Wir kämpfen für euch“, „SOS“ und „Helft uns mit eurer Impfung“: Diese Botschaften leuchten seit Freitagabend auf der Fassade des Füssener Krankenhauses, um auf die dramatische Lage der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren mit vielen schwerst erkrankten Corona-Patienten aufmerksam zu machen. Bild: Peter Samer

Montag, 13. Dezember, 15.20 Uhr: Polizistin: Corona-Demonstranten instrumentalisieren teils Kinder

Die Vorsitzende der Thüringer Gewerkschaft der Polizei (GdP), Mandy Koch, hat sich entsetzt über das Vorgehen von Gegnern der Corona-Politik bei Demonstrationen wie jüngst in Greiz gezeigt. Es sei unerträglich, dass teils Kinder mit dabei seien und diese auch bewusst instrumentalisiert würden, sagte Koch am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Ich würde mit meinem Kind nie in eine solche Situation gehen."

Bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen im ostthüringischen Greiz waren am Wochenende 14 Polizisten verletzt worden. Die Polizei setzte teils Reizstoff ein. Koch war als Gewerkschafterin mit vor Ort, um sich selbst ein Bild von dem Einsatz zu machen. Sie schilderte, dass unter anderem Flaschen gegen die Einsatzkräfte geworfen und Böller in Menschengruppen gezündet wurden. Zwei der verletzten Polizisten waren nach dem Einsatz vorübergehend nicht mehr dienstfähig, eine verletzte Beamtin wurde zeitweilig im Krankenhaus behandelt.

"Die Kollegen dort sind in einem Spannungsfeld", sagte Koch. Bei solchen Demonstrationen liefen normale Bürger - teils Familien - neben Gruppen, die dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen seien. "Da steht an einer Polizeikette ein Vater mit einem Kind an der Hand und sagt, er sei nur spazieren und wolle durch. Dann gehen die Diskussionen los", berichtete die Gewerkschafterin. Die Polizisten müssten demnach auch immer abwägen: In Situationen, wo Kinder beteiligt seien, könne man nicht einfach Reizmittel einsetzen.

Montag, 13. Dezember, 13.15 Uhr: Boris Johnson: Mindestens ein Omikron-Toter in Großbritannien

In Großbritannien hat die Omikron-Variante des Coronavirus ein erstes Todesopfer gefordert. "Omikron sorgt für Krankenhauseinlieferungen, und traurigerweise gibt es mindestens einen bestätigten Todesfall mit Omikron", sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Montag in London beim Besuch eines Impfzentrums. Man könne sich also nicht auf die Hoffnung verlassen, dass Omikron nur für milde Verläufe sorge, sondern müsse anerkennen, wie schnell sich die Mutante verbreite. Johnson warb dafür, schnellstens Angebote für Booster-Impfungen in Anspruch zu nehmen.

Montag, 13. Dezember, 12.15 Uhr: Kardinal Müller verbreitet Verschwörungsmythos zu "Gleichschaltung"

Der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller (73) hat Verschwörungsmythen über eine angeblich geplante Gleichschaltung der Menschen nach Corona und einen Überwachungsstaat verbreitet. Der frühere Regensburger Bischof sprach in einem Interview davon, dass hinter Maßnahmen gegen die Pandemie eine finanzkräftige Elite stecken würde. Mehr darüber lesen Sie hier.

Montag, 13. Dezember, 11.45 Uhr: "Liebe Maskenmuffel.... ihr nervt": Emotionaler Polizei-Post sorgt bundesweit für Wirbel

Mit einer emotionalen Pressemeldung hat die Bundespolizei in Hannover ihrem Ärger über Maskenmuffel Luft gemacht. Mehr über den Fall lesen Sie hier.

Montag, 13. Dezember, 10 Uhr: Hunderte Impfpässe gefälscht - Mann in Untersuchungshaft

400 gefälschte Impfausweise und Tausende Chargenaufkleber für Corona-Impfstoffe hat die Polizei bei einem Mann in Nürnberg gefunden. Mindestens 34 Kunden des 31-Jährigen sollen in Apotheken der Region versucht haben, mit gefälschten Pässen ein digitales Impfzertifikat zu bekommen, wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Montag mitteilte. Mehr zu diesem Fall lesen Sie hier.

Montag, 13. Dezember, 10.30 Uhr: 4,5 Millionen Corona-Impfungen in vergangener Woche verabreicht

In der vergangenen Woche (6. bis 12. Dezember) wurden in Deutschland mehr als 4,5 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Wie das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) am Montag mitteilte, waren das gut 454 000 Impfungen mehr als in der Vorwoche. Laut Zi wurden knapp 4 Millionen Auffrischimpfungen (Booster) verabreicht sowie gut 278 000 Erst- und mehr als 288 000 Zweit-Impfungen. Laufe die Impfkampagne weiter auf diesem Niveau, könnte laut ZI die Booster-Impfkampagne in rund acht Wochen abgeschlossen sein.

Am Sonntag wurden laut dem Impfdashboard des Robert Koch-Instituts (RKI) rund 264 000 Impfdosen verabreicht. Damit sind mindestens 57,9 Millionen Menschen (69,6 Prozent) vollständig geimpft; 19,8 Millionen (23,8 Prozent) haben bereits ihre Booster-Impfung erhalten.

Montag, 13. Dezember, 9.30 Uhr: Thüringen und Sachsen mit höchster Corona-Inzidenz über 1000

Thüringen ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) das Bundesland mit der höchsten Corona-Inzidenz in Deutschland. Das RKI gab den Wert am Montag mit 1032,7 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und sieben Tage an. Im Nachbarbundesland Sachsen, das zuletzt stets die bundesweit höchste Inzidenz aufgewiesen hatte, lag diese bei 1024,5. Bundesweit wurde die Inzidenz am Montag mit 389,2 angegeben.

In Thüringen wurden innerhalb eines Tages 1477 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus und neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion gemeldet. Sechs der zehn Landkreise mit der höchsten Corona-Inzidenz bundesweit lagen dem RKI-Dashboard zufolge am Montag in Thüringen. Für den Landkreis Hildburghausen wurde ein Wert von 1793,9 ausgewiesen, für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 1720,2 - nirgendwo in Deutschland gab es höhere Werte.

Montag, 13. Dezember, 8.50 Uhr: Südafrikas Präsident nach positivem Corona-Test in Selbstisolierung

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa befindet sich nach einem positiven Corona-Test in Selbstisolierung. Die Amtsgeschäfte werden diese Woche daher von seinem Stellvertreter David Mabuza übernommen. Das hatte das Präsidialamt am Sonntagabend mitgeteilt.

Der 69-Jährige Ramaphosa werde wegen leichter Covid-19-Symptome behandelt. Ramaphosa habe sich unwohl gefühlt, nachdem er die staatliche Gedenkfeier für den kürzlich gestorbenen Ex-Präsidenten Frederik Willem de Klerk in Kapstadt verlassen hatte. Ramaphosa war demnach vollständig gegen Corona geimpft.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Bild: Lyu Tianran, dap

Montag, 13. Dezember, 8-45 Uhr: Britische Impfkampagne: Gesundheitsdienst warnt vor Überlastung

Nach der Ausweitung der britischen Impfkampagne gegen das Coronavirus warnt der Gesundheitsdienst NHS vor einer Überlastung. Der National Health Service (NHS) sei schon jetzt so stark angespannt wie nie zuvor, sagte der Chef des Dachverbands NHS Providers, Chris Hopson, am Montag dem Sender Sky News.

Zu erwarten sei, dass immer mehr Menschen, die sich mit der Corona-Variante Omikron infiziert haben, in Krankenhäuser müssten. Nun komme die Anforderung hinzu, allen Erwachsenen bis Jahresende eine Auffrischungsimpfung anzubieten, sagte Hopson. Dieses Ziel hatte Premierminister Boris Johnson am Vorabend ausgerufen.

Montag, 13. Dezember, 8.30 Uhr: Frankfurter Flughafen kommt weiter aus dem Corona-Tief

Die Öffnung der USA für Reisende aus Europa hat den Frankfurter Flughafen im November ein weiteres Stück aus dem Corona-Tief geholt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im abgelaufenen Monat rund 2,9 Millionen Passagiere, wie er am Montag in Frankfurt mitteilte. Das war rund eine halbe Million weniger als im Oktober, aber fast viereinhalb Mal so viel wie im schwachen November 2020 und nur noch 42,8 Prozent weniger als vor Beginn der Pandemie im November 2019. Im Oktober hatte der Rückgang im Vergleich zu 2019 noch 47,2 Prozent betragen. Für Dezember rechnet der Vorstand aufgrund der hohen Inzidenzwerte und neuer Reisebeschränkungen mit einer etwas schwächeren Passagierentwicklung.

Montag, 13. Dezember, 8.13 Uhr: Inzidenzwert oder Hospitalisierungsrate: Welches Corona-Warnsystem brauchen wir?

Die Politik hat sich im Sommer von der Inzidenz verabschiedet. Die vierte Welle zeigt: Das war ein fataler Irrtum, oft wurde deswegen zu spät reagiert. Mit der Ausbreitung der Omikron-Mutation wird ein schnelles Ende der Corona-Pandemie wieder unwahrscheinlicher. Damit gewinnt auch die Frage an Bedeutung, welche Richtwerte künftig als Maßstab für das politische Handeln herangezogen werden. Inzidenzwert oder Hospitalisierungsrate - kommt nun die Kehrtwende?

Montag, 13. Dezember, 7.30 Uhr: Klinikverband: Beschränkungen für Ungeimpfte nötig, kein Lockdown

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hält ein völliges Herunterfahren des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens vorerst nicht für nötig, um eine Überlastung der Kliniken in der Corona-Pandemie zu verhindern. "Ein Lockdown für alle ist in der jetzigen Situation zumindest aus unsere Sicht nicht erforderlich, aber konsequente Kontaktbeschränkungen insbesondere für die Ungeimpften", sagte der Präsident der Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". "Das hat auch nichts mit Schikane zu tun, sondern es geht wirklich darum, Vorsorge zu treffen, und deswegen ist das richtig."

Montag, 13. Dezember, 6.45 Uhr: Omikron: Erster Verdachtsfall in Vorarlberg gemeldet

Im österreichischen Bundesland Vorarlberg wurde ein erster Verdachtsfall der Corona-Variante Omikron gemeldet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Montag, 13. Dezember, 6.30 Uhr: Faeser will härter gegen Telegram wegen Hass im Netz vorgehen

Die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigt ein schärferes Durchgreifen gegen Hetze und Gewaltaufrufe beim Messengerdienst Telegram an. "Gegen Hetze, Gewalt und Hasse im Netz müssen wir entschlossener vorgehen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag). Das Bundesamt für Justiz habe gegen Telegram zwei Verfahren wegen Verstoß gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz geführt, auf die Telegram nicht reagiert habe. "Das wird diese Bundesregierung so nicht hinnehmen", sagte Faeser.

Montag, 13. Dezember, 6 Uhr: Doja Cat positiv auf Corona getestet - muss Konzerte absagen

US-Sängerin Doja Cat (26, "Planet Her") ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie müsse traurigerweise mitteilen, dass ihre weiteren Konzerte im Rahmen der iHeartRadio Jingle Ball Tour abgesagt werden, schrieb die Sängerin am Sonntag auf Instagram. Sie sei gesundheitlich "okay", aber ihre Stimmung sei am Boden, weil sie auf Auftritte in Philadelphia, Washington D.C., Atlanta und Miami verzichten müsse.

Montag, 13. Dezember, 5.45 Uhr: Corona-Proteste sorgen für Diskussionen - Wachsende Sorge vor Radikalisierung

In vielen deutschen Städten wurde am Wochenende gegen die Corona-Politik demonstriert. Oft blieb es friedlich, mancherorts ging es aber ziemlich aggressiv zu. In der Politik wächst die Sorge vor einer Radikalisierung. Mehr dazu lesen SIe hier.

Montag, 13. Dezember, 5.30 Uhr: Kimmich kritisiert Impfdebatte: "Grenzen überschritten"

Joshua Kimmich hält die heftige Debatte um seine Impfbedenken für völlig überzogen und teils gar gefährlich. Der Fußball-Nationalspieler äußerte sich, nachdem er bekanntgegeben hatte, dass er sich nun doch impfen lassen würde. Mehr dazu lesen Sie hier.

Montag, 13. Dezember, 5.15 Uhr: Corona-Impfungen mit Kindervakzin starten in dieser Woche

Die Kinderimpfungen mit einem Corona-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige sollen in dieser Woche in Deutschland anlaufen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Montag, 13. Dezember, 5 Uhr: RKI registriert 21.743 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 389,2

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 389,2 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 390,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 441,9 (Vormonat: 277,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 21 743 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 27.836 Ansteckungen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Sonntag, 12. Dezember, 22.10 Uhr: Aggressive Proteste nach aufgelöstem Corona-Aufzug in Bennewitz

Als Reaktion auf die Auflösung von Corona-Protesten mit Angriffen auf Polizisten in Bennewitz nahe Leipzig haben am Sonntagabend erneut 350 Gegner von Corona-Maßnahmen protestiert und randaliert. Dabei wurden nach Angaben der Polizei zwei Journalisten tätlich angegriffen, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend sagte. Die Ansammlung sei kurz nach Beginn aufgelöst worden. Von einem Teil der Gruppe seien Personalien aufgenommen worden, nachdem es zu Ordnungswidrigkeiten, Beleidigungen, Körperverletzungsdelikten und Widerstand gegen Polizeibeamte gekommen sei.

Sonntag, 12. Dezember, 21.11 Uhr: Polizei stoppt Protest gegen Corona-Maßnahmen in Plauen

Die Polizei ist am Sonntagabend im sächsischen Plauen gegen nicht erlaubte Corona-Proteste vorgegangen. Wie ein Polizeisprecher sagte, waren mehrere Hundert Menschen im Stadtgebiet unterwegs. Ein Aufzug, der sich formiert hatte und losgezogen war, wurde nach einigen Hundert Metern gestoppt. Die Polizei nahm die Personalien von insgesamt 226 Teilnehmern auf. An mehreren weiteren Orten hätten Menschen sich ebenfalls versucht zu versammeln, seien aber von Einsatzkräften angesprochen worden und dann einzeln weggegangen.

Sonntag, 12. Dezember, 19.15 Uhr: Geimpfte und Ungeimpfte zünden Kerzen an

In Kempten (unser Bild) und Sonthofen haben sich Teilnehmer einer Demo versammelt. Geimpfte und Ungeimpfte zündeten Kerzen an - als Symbol gegen die Spaltung der Gesellschaft in Corona-Zeiten. In Kempten waren es rund 200 Teilnehmer.

Kerzen angezündet von Geimpften und Ungeimpften in Kempten. Bild: Matthias Becker

Sonntag, 12. Dezember, 17.22 Uhr: Kimmich bedauert späte Entscheidung zur Impfung

Joshua Kimmich bedauert seine Entscheidung gegen eine frühzeitige Corona-Impfung. "Natürlich rückblickend gesehen würde ich gerne die Entscheidung des Impfens früher treffen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es mir eben nicht möglich", sagte Kimmich dem ZDF. Wegen seiner öffentlich geäußerten Zweifel am Corona-Piks stand der 26-Jährige zuletzt im Zentrum einer heftigen Debatte.

Er habe lange Zeit das Risiko einer Impfung gesehen, sagte Kimmich. Durch die Maßnahmen gegen eine Infektion und die regelmäßigen Tests im Mannschaftskreis habe er gedacht, sich und andere schützen zu können. "Generell war es für mich einfach schwierig, mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen. Deshalb war ich auch so lange unentschlossen", sagte der Nationalspieler. Inzwischen sei ihm bewusst geworden: "Du hast es nicht nur in der eigenen Hand."

Sonntag, 12. Dezember, 17.02 Uhr: Tausende protestieren in Bayern gegen Corona-Maßnahmen

In mehreren bayerischen Städten haben am Wochenende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In Schweinfurt zogen am Sonntagabend rund 800 bis 1000 Menschen durch die Innenstadt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Versammlung lief den Angaben zufolge friedlich ab. Teilweise musste die Polizei jedoch einschreiten, weil die Menschen keine Masken trugen und keinen Abstand zueinander hielten. Zudem war die Demonstration nicht angemeldet.

In Neumarkt in der Oberpfalz trafen sich am Samstag laut Polizei zunächst 1300 Menschen. Als sich der Demonstrationszug in Bewegung setzte, schlossen sich demnach weitere an, sodass in der Spitze rund 2000 Menschen mitliefen. Zu Verstößen sei es nur vereinzelt gekommen, hieß es. Eine Frau wurde angezeigt, weil sie ein Schild mit dem verbotenen Zeichen einer Siegrune trug. Meist wird damit die SS symbolisiert.

Auch in Fürth kamen am Samstag nach Polizeiangaben knapp 2000 Menschen zu einer Kundgebung gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Die Demonstration sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher.

Sonntag, 12. Dezember, 14.40 Uhr: Bald Ausnahme für dreimal Geimpfte bei der Testpflicht?

Wer seine Booster-Impfung bereits erhalten hat, muss sich in einigen Bundesländern nicht testen lassen. Diese Ausnahme könnte bald in ganz Deutschland gelten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sonntag, 12. Dezember, 14.32 Uhr: Verletzte bei Corona-Protest in Bennewitz

Bei einem Corona-Protest in Bennewitz nahe Leipzig ist es nach Angaben der Polizei zu Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen. Zwei Polizisten seien dabei am Sonntagvormittag leicht verletzt worden. Auch zwei der Demonstranten hätten leichte Verletzungen davongetragen. Insgesamt hatten sich laut Polizei rund 25 Menschen im Ortsteil Schmölen versammelt. Das ist nach der Corona-Notfallverordnung derzeit nicht gestattet.

Die Polizei habe daraufhin die Identitäten der Teilnehmer festgestellt. "Diese verhielten sich äußerst unkooperativ, leisteten den Anweisungen keine Folge und griffen die Polizeibeamten an", teilte Sprecher Chris Graupner mit. Nur durch "ein robustes Vorgehen" der Einsatzkräfte habe die Lage unter Kontrolle gebracht werden können.

Sonntag, 12. Dezember, 13.45 Uhr: Handelsverband: 2G-Regelungen verdirbt Weihnachtsgeschäft

Das Weihnachtsgeschäft ist für den Einzelhandel von wichtiger Bedeutung. Doch Corona macht auch in dieser Saison den Händlern das Leben schwer. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

Sonntag, 12. Dezember, 12.41 Uhr: FC Bayern: Joshua Kimmich will sich nun doch impfen lassen

Joshua Kimmich steht seit Wochen im Zentrum der heftigen gesellschaftlichen Debatte um das Impfen. Nun hat er eine Entscheidung getroffen.

Sonntag, 12. Dezember, 12.15 Uhr: Buchloer Krankenhaus St. Josef sendet Hilferuf in die Nacht

Nach dem Kaufbeurer Klinikum leuchtet nun auch die Fassade des Buchloer Krankenhauses rot und grün und verweist auf die düstere Lage in der Pandemie. Die Hintergründe.

Die Fassade der Buchloer Klinik sendet seit Samstag ein rotes SOS im Wechsel mit einem grünen Impfappell in die Dunkelheit. Bild: Michael Lindemann

Sonntag, 12. Dezember, 11.30 Uhr: Corona-Protest in Kempten: Frau tritt Demo-Teilnehmerin ins Gesicht

Bei einer Corona-Protestaktion in Kempten wurde eine Demo-Teilnehmerin verletzt. Eine Unbekannte trat ihr ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Sonntag, 12. Dezember, 10.25 Uhr: Omikron breitet sich aus: Soll ich mit dem Boostern lieber warten?

Erste Untersuchungen haben ergeben, dass die jetzigen Impfstoffe schlechter auf die Omikron-Variante anspringen. Das raten Experten.

Sonntag, 12. Dezember, 8.45 Uhr: Wie viele Corona-Schulschwänzer gibt es im Oberallgäu?

Regelmäßige Corona-Tests und Maskenpflicht: Halten sich Eltern, Schülerinnen und Schüler nicht daran, kostet das Geld: Pro Tag 50 Euro. Was sagen Rektoren dazu?

Sonntag, 12. Dezember, 7.05 Uhr: Prien: Folgen der Pandemie für Schüler beschäftigen uns Jahre

Die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie für viele Schüler wird nach Ansicht der designierten Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien (CDU), mehrere Jahre dauern.

Bei einem großen Teil hätten Corona und Schulschließungen nicht nur zu Lerndefiziten, sondern oft auch zu psychischen oder psychosozialen Problemen geführt, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin der Deutschen Presse-Agentur. Tendenziell hätten Grundschüler damit stärkere Probleme als ältere Schüler. Betroffene brauchten Hilfe. "Und das wird, da muss man sich nichts vormachen, eine Daueraufgabe."

Defizite seien nicht in einem Jahr aufzuholen, sagte Prien. "Eine gewisse Gruppe von Schülerinnen und Schülern braucht auch in den nächsten Jahren weiter Unterstützung, um einen guten Schulabschluss zu schaffen." Einzelne brauchten ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe. "Ansonsten ist ein möglichst normales Schulleben der beste therapeutische Ansatz."

Schleswig-Holstein übernimmt 2022 die KMK-Präsidentschaft. Prien folgt als Präsidentin auf Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD).

Sonntag, 12. Dezember, 7 Uhr: Alle Allgäuer Landkreise und Städte unter 600

Die Inzidenzwerte im Allgäu sinken weiter. Inzwischen liegen alle Allgäuer Landkreise und Städte unter einer 7-Tage-Inzidenz von 600. Im Landkreis Lindau sank der Wert auf 397,1. Die Übersicht.

Sonntag, 12. Dezember, 6.50 Uhr: RKI registriert 32.646 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 390,9

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 390,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 402,9 gelegen.

Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 439,2 (Vormonat: 263,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 32 646 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.05 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 42 055 Ansteckungen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 132 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 94 Todesfälle.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,71 (Donnerstag 5,75) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Sonntag mit 5.395.300 an.

Samstag, 11. Dezember, 21.22 Uhr: Betrug mit Covid: Neuseeländer lässt sich gegen Geld zehn Mal impfen

Ein Mann in Neuseeland soll gegen Geld bis zu zehnmal an nur einem Tag eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben. Der Mann sei vermutlich von anderen dafür bezahlt worden, berichtete das Nachrichtenportal Stuff am Samstag. Wo genau dieser Betrug stattfand und wie er entdeckt wurde, war zunächst nicht bekannt. In Neuseeland müssen sich Impfwillige nicht ausweisen.

Samstag, 11. Dezember, 19.16 Uhr: Gut 700 Menschen demonstrieren in Augsburg gegen Corona-Maßnahmen

Mehrere hundert Menschen haben am Samstagnachmittag auf dem Plärrergelände gegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie und speziell eine mögliche Impfpflicht mit Corona-Impfstoffen protestiert. Die Veranstaltung begann um 14 Uhr und war als "offenes Mikrofon" angemeldet, bei der Teilnehmer zu den Demonstranten sprechen konnten. Nach Polizeiangaben demonstrierten etwa 700 Menschen auf dem Plärrer. Die Veranstaltung verlief friedlich, zu größeren Verstößen, etwa gegen die Abstandspflicht, kam es den Angaben zufolge nicht.

Am Samstag wurde in Augsburg erneut gegen Einschränkungen und Impfpflicht demonstriert. Bild: Peter Fastl

Samstag, 11. Dezember, 19 Uhr: Impfschutz gegen Omikron verringert - so reagiert Lauterbach

Forscher haben in einer Bevölkerungsstudie Hinweise darauf gefunden, dass die Wirkung der Corona-Impfstoffe von Biontech und Astrazeneca gegen die Omikron-Variante schwächer ausfällt als gegen die Delta-Variante. Welche Schlussfolgerung Gesundheitsminister Karl Lauterbach zieht, lesen Sie hier.

Samstag, 11. Dezember, 15.24 Uhr: Coronaviren im Internet angeboten? - Mann in Niederlanden festgenommen

Die niederländische Finanzpolizei hat einen Mann festgenommen, der im Internet die Lieferung von Coronaviren zur Selbstinfektion angeboten haben soll. Der Tatverdächtige stehe in Verbindung mit einer entsprechenden Homepage, die inzwischen abgeschaltet worden sei, berichtete die Einheit für Betrugsbekämpfung des Finanzministeriums (FIOD) in Den Haag.

Für 33,50 Euro sie dort die Zustellung eines sogenannten Coronakits per Post angeboten worden, berichtete die Zeitung "De Telegraaf". Angeblich soll es ein Röhrchen mit einer Viren-Flüssigkeit sowie einen Selbsttest enthalten haben. Die Anbieter versprachen demnach, dass die Viren nicht älter als drei Monate seien und Käufer damit "sicher sein können, dass auch die letzten Mutationen und Varianten mit dabei sind". Potenziellen Käufern wurde laut FIOD versprochen, dass sie sich nach Selbstinfektion und überstandener Erkrankung bei den Gesundheitsbehörden eine Bescheinigung für Genesene gemäß der 2G-Regel ausstellen lassen könnten.

Samstag, 11. Dezember, 13 Uhr: Urteil gegen Landsberger Lehrerin: Maskengegnerin wohl bald keine Beamtin mehr

Eine Lehrerin aus Landsberg weigert sich, eine Maske zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten. Sie blieb dem Unterricht fern. Jetzt entschied ein Gericht über ihren Beamtenstatus.

Samstag, 11. Dezember, 12 Uhr: Karl Geiger betroffen: Skisprung-Weltcups in Sapporo und Zao abgesagt

Die japanischen Skisprung-Weltcups in Sapporo und Zao sind wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die Hintergründe.

Samstag, 11. Dezember, 10.25 Uhr: Immer mehr Eltern lassen auch kleine Kinder gegen Corona impfen

Die Stiko empfiehlt die Impfung zwar nur für Risikogruppen, öffnet die Tür aber auch für Kinder ab fünf Jahren. Kinderärzte spüren eine hohe Nachfrage.

Samstag, 11. Dezember, 9.10 Uhr: Bis zu 2500 Euro Strafe: Ab wann und für wen die Impfpflicht gilt

Der Bundestag hat am Freitag eine Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen beschlossen. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Samstag, 11. Dezember, 7.27 Uhr: Neun Corona-Todesfälle innerhalb eines Tages im Allgäu

Im Allgäu starben innerhalb der letzten 24 Stunden neun Menschen an oder mit einer Corona-Infektion. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Institus (RKI) hervor, die am Samstag veröffentlicht wurden. Auf Bayerns Intensivstationen werden laut LGL aktuell 1.040 Corona-Patienten beatmet.

Samstag, 11. Dezember, 7.05 Uhr: Inzidenzwerte im Allgäu sinken leicht

Die 7-Tage-Inzidenzen in Allgäuer Landkreisen gehen leicht nach unten. Trotzdem liegen sie über dem Bundesschnitt. Der Überblick.

Samstag, 11. Dezember, 6.50 Uhr: RKI registriert 53.697 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 402,9

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 402,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 413,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 442,7 (Vormonat: 249,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 53 697 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.09 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 64 510 Ansteckungen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 510 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 465 Todesfälle.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,71 (Donnerstag 5,75) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 5 368.300 an.

Freitag, 10 Dezember, 17.40 Uhr: Alle Intensivbetten im Landkreis Lindau belegt

Das Infektionsgeschehen im Landkreis Lindau ist „immer noch auf einem viel zu hohen Niveau“, sagt Sibylle Ehreiser vom Landratsamt. Betroffen seien aktuell „eher jüngere Menschen“. Auch an Schulen und Kindertagesstätten gebe es verstärkt Infektionen. Das belegen Zahlen im wöchentlichen Corona-Update: Jede fünfte Neuinfektion betrifft derzeit ein Kind unter 14 Jahren.

Auch die Lage in den beiden Krankenhäusern in Lindenberg und Lindau ist „nach vor sehr angespannt und Ärzte und Pflegekräfte haben eine sehr hohe Belastung“, so Ehreiser. Momentan werden 13 Menschen in den Kliniken im Landkreis wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt. Fünf davon liegen auf der Intensivstation, zwei müssen invasiv beatmet werden. Laut Intensivregister waren am Freitag alle Intensivbetten im Landkreis Lindau belegt.

Freitag, 10. Dezember, 16.03 Uhr: Berliner Grüne nominieren Drosten für Bundesversammlung

Der Virologe Christian Drosten soll im kommenden Jahr den neuen Bundespräsidenten mitwählen. Die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus nominierte den 49-Jährigen, der in der Corona-Pandemie große Bekanntheit erlangte, für die Bundesversammlung am 13. Februar nominiert.

Freitag, 10. Dezember, 15.44 Uhr: Verschärfung der Corona-Regeln in der Schweiz. Skigebiete sollen aber offen bleiben

Die Schweizer Regierung spricht angesichts weiter rasant steigender Corona-Infektionszahlen von einer sehr kritischen epidemiologischen Lage und plant schärfere Schutzmaßnahmen. Zur Debatte stehen mehr Einschränkungen für Ungeimpfte, die Ausweitung der Maskenpflicht und die vorübergehende Schließung von Innenräumen wie Restaurants, Bars und Fitnesscentern, wie die Regierung am Freitag mitteilte. Bis nächsten Dienstag sollen sich die Kantone äußern, dann sollen Entscheidungen folgen.

Die Skigebiete sollen auf jeden Fall geöffnet bleiben. Viele Betreiber hätten aber bereits Kapazitätsbeschränkungen eingeführt, sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Für die Einreise in die Schweiz ist zurzeit ein negativer PCR-Test nötig, auch für Geimpfte.

Die Schweizer Regierung spricht von einer sehr kritischen epidemiologischen Lage und plant schärfere Schutzmaßnahmen. Die Skigebiete des Landes sollen aber auf jeden Fall offen bleiben. Bild: Gian Ehrenzeller, dpa (Symbol)

Ebenfalls überlegt wird, die Teilnehmerzahl bei privaten Treffen auf fünf zu begrenzen, wenn eine ungeimpfte Person dabei ist. Sollten mehr Schritte nötig sein, würde diese Begrenzung auf alle, also auch auf Gruppen von Geimpften, ausgeweitet.

Innerhalb von 14 Tagen haben sich zuletzt 1372,74 von 100.000 Menschen in der Schweiz mit Corona infiziert. Eine Sieben-Tage-Inzidenz wie in Deutschland wird nicht täglich berechnet. In Deutschland lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Freitagmorgen bei 413,7.

Freitag, 10. Dezember, 14.33 Uhr: Landkreis Lindau bittet Bundeswehr um Verlängerung der Hilfe

Fünf Bundeswehrsoldaten helfen derzeit im Gesundheitsamt Lindau aus, um die Mitarbeiter dort bei der Kontaktnachverfolgung zu unterstützen. Die Soldaten sind bereits seit Mitte November in Lindau - und sollen nach dem Willen des Lindauer Landrats Elmar Stegmann noch bis mindestens Ende Januar dort bleiben. Eigentlich wäre der 15. Dezember der letzte Arbeitstag der Soldaten gewesen.

„Wir haben nun den Hilfeantrag verlängert“, teilt dieser mit. Denn trotz der hohen Arbeitsbelastung versuche das Landratsamt in Lindau weiterhin möglichst viele Kontaktpersonen nachzuverfolgen und nicht nur – wie von der Staatsregierung entschieden – Haushaltsangehörige oder Personen mit Kontakt zu gefährdeten Menschen zu identifizieren. „Die Kontaktnachverfolgung ist ein zentrales Element in der Pandemiebekämpfung und das Team muss entsprechend gut aufgestellt sein“, sagt Stegmann.

Freitag, 10. Dezember, 13 Uhr: Corona-Kontrollen: Verstöße in Sonthofen und Immenstadt - keine Beanstandungen in Mindelheim

Bei Corona-Kontrollen in Immenstadt und Sonthofen hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt. In Mindelheim zeigen die Kontrollen Wirkung. Hier lesen Sie die Zusammenfassung.

Freitag, 10. Dezember, 12.15 Uhr: Memminger verkauft gefälschte Impfpässe: Polizei nimmt sogenannten Reichsbürger fest

In Memmingen ist ein Mann aus der Reichsbürger-Szene festgenommen worden. Er soll gefälschte Impfpässe verkauft haben. Die Hintergründe.

Freitag, 10. Dezember, 11.45 Uhr: Kinderärzte zur Kinder-Impfung: Stiko-Empfehlung angemessen

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte findet die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Impfung von Kindern angemessen. So lautet die Begründung.

Freitag, 10. Dezember, 11.15 Uhr: Impfen ohne Termin am Freitag in Immenstadt fällt aus

Die geplante Aktion zum Impfen ohne Anmeldung am Freitag in Immenstadt fällt aus. Hier erfahren Sie die Gründe.

Freitag, 10. Dezember, 11 Uhr: "Gegen Volksspaltung, für Grundrechte": Menschenkette und "friedlicher, stummer Spaziergang" in Lindau

Unter dem Motto „Wir setzen Zeichen – Hand in Hand – Bist Du dabei?“ findet am Samstag, 11. Dezember, zwischen 14 und 17 Uhr in Lindau eine Veranstaltung statt. Wie die Polizeiinspektion Lindau auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, handelt es sich dabei um einen „friedlichen, stummen Spaziergang“. Start ist beim McDonald’s, dann geht’s weiter Richtung Berliner Platz (Lindaupark). Das steckt dahinter.

Freitag, 10. Dezember, 10 Uhr: Wie sinnvoll ist die Testpflicht in Kitas?

Nach der Ankündigung der bayerischen Staatsregierung, dass sich künftig auch Kita-Kinder regelmäßig auf Corona testen müssen, hagelt es Kritik. Mehr dazu lesen Sie hier.

Freitag, 10. Dezember, 9.15 Uhr: So viele Corona-Patienten liegen in den Allgäuer Krankenhäusern

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden täglich Corona-Patienten behandelt. Insgesamt liegen 58 Patienten auf der Normalstation und 23 auf der Intensivstation. Diese teilen sich wie folgt auf die Krankenhäuser im Allgäu auf:

Kempten: 18 Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Immenstadt: Sieben Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, neun Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Sonthofen Keine Covid-19-Patienten werden aktuell auf der Normalstation behandelt, keine Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden aktuell auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Oberstdorf Zehn Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, keine Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Mindelheim 14 Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, sechs Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, Covid-19-Patienten auf der Intensivstation Ottobeuren Neun Covid-19-Patienten werden auf der Normalstation behandelt, vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Freitag, 10. Dezember, 8.10 Uhr: Corona-Inzidenz in Bayern sinkt den 14. Tag in Folge

Die Corona-Inzidenz in Bayern sinkt weiter: Das RKI meldete am Freitagmorgen einen Wert von 447,7. Der Freistaat liegt damit aber weiter über dem Bundeswert. Die aktuellen Corona-Zahlen in Bayern finden Sie hier.

Freitag, 10. Dezember, 7.40 Uhr: „Kein Engpass, aber hohe Belastung“: So ist die Lage in den Kliniken im Allgäu

„Im Moment haben wir keinen Engpass, aber weiterhin eine hohe Belastung“: Mit diesen Worten beschrieb Gerhard Zipperlen, Ärztlicher Krankenhaus-Koordinator für die Region, am Donnerstag die Corona-Lage an den Allgäuer Kliniken. Die Betonung auf „im Moment“ ist ihm wichtig. Denn täglich schwanken die Zahlen. Zusätzlich könnte sich die Omikron-Variante des Coronavirus weiter ausbreiten und für neue Probleme sorgen.

Freitag, 10. Dezember, 7.25 Uhr: Droht wegen der Impfpflicht eine Kündigungswelle in der Pflege?

Am Freitag will die Ampel die Impfpflicht für Beschäftigte in Heimen und Kliniken beschließen. Selbst wenn nur ein kleiner Teil des Personals geht, wird es eng.

Freitag, 10. Dezember, 7 Uhr: RKI rät zu mehr Kontaktbeschränkungen - aber was macht Omikron?

Die Zahl der Neuinfektionen sinkt leicht. Noch ist nicht ganz klar, welche Rolle eine Überlastung des Meldewesens dabei spielt. Und was macht Omikron? Hier die Antworten.

Freitag, 10. Dezember, 6.25 Uhr: Weitere Corona-Maßnahmen werden beschlossen - Neue Sorgen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen Bundestag und Bundesrat an diesem Freitag eine erste begrenzte Impfpflicht und weitere Krisenregelungen beschließen. Mehr dazu.

Freitag, 10. Dezember, 6.15 Uhr: RKI registriert 61.288 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 413,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 413,7 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 422,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 442,1 (Vormonat: 232,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 61.288 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.02 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 74.352 Ansteckungen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 484 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 390 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6.423.520 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 5,75 (Mittwoch 5,79) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitag mit 5.329.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 104.996.

