So schnitzt Du einen Halloween-Kürbis: Eine US-Allgäuerin gibt Tipps

Bald ist Halloween, dann grinsen auch im Allgäu wieder leuchtende Kürbis-Fratzen. Die US-Allgäuerin Adriana Weisenbach zeigt die besten Tipps fürs Schnitzen.

28.10.2022 | Stand: 18:07 Uhr

Dieser Artikel erschien erstmals am 20. Oktober 2016.

In Amerika ist es Kult: Kürbisschnitzen an Halloween. Auch bei uns sind die "Grusel-Gesichter" mittlerweile verbreitet. Doch wie bastelt man einen schrägen Kürbiskopf?

Für Adriana Weisenbach ist Halloween einer der Höhepunkte im Jahr. Die Texanerin begeisterte sich schon als Kind für die typischen US-Bräuche wie Trick or Treat ("Süßes oder Saures") oder eben Kürbisschnitzen. "Man braucht für Aushöhlen und Schnitzen schon ein wenig Zeit. Aber es macht mit großen Spaß und erinnert mich immer an meine Heimat", sagt Adriana, die seit mehreren Jahren im Allgäu wohnt.

Kürbis schnitzen am Wochenende - eine Amerikanerin im Allgäu gibt Tipps

Mit ihrem Mann Christoph lebt sie unterhalb von Schloss Neuschwanstein und Schloss Hohenschwangau, die beide am Abend beleuchtet sind. Wenn sie in ihrem fertig geschnitzten Kürbis eine Kerze anzündet, dann gibt es wohl kaum einen perfekteren Ort als diese ohnehin schon geheimnisvolle Landschaft. Doch seht am besten selbst:

