Altusrieder Theaterautor: „Bauernkrieg ist eine der größten Tragödien“

Herr Schönfelder, um ein Theaterstück für die Altusrieder Freilichtbühne zu schreiben, haben Sie sich intensiv mit den Ursachen und dem Hergang des Bauernkriegs im Allgäu beschäftigt. Was war für Sie der Bauernkrieg 1525?

CHRISTIAN SCHÖNFELDER: Er ist eine der größten Tragödien und blutigsten Episoden in der deutschen Geschichte, weil es innerhalb kurzer Zeit sehr viele Opfer gegeben hat. Man spricht von insgesamt bis zu 100.000 Toten. Es war der Aufstand von weitgehend rechtlosen Menschen gegen ein Unterdrückungssystem. Es ging um die Befreiung von der Leibeigenschaft. Viele der Menschen, die damals gekämpft haben, waren rechtlos. Sie haben Leibherren gehört, die entschieden, wo die Menschen leben, wen die Menschen heiraten und vieles mehr. Das war eine so schreiende Ungerechtigkeit aus Sicht des Dritten Standes (Anm. d. Red.: Die anderen Stände waren Klerus und Adel), dass irgendwann das Fass überlief.

Wie haben Sie recherchiert und wo fanden Sie Material für Ihr Theaterstück?

SCHÖNFELDER: Ich musste mich erst einmal generell mit dem Bauernkrieg auseinandersetzen und habe mir Dokus angeschaut. Dann las ich die Bücher des Historikers Peter Blickle. Auch den sogenannten Leibeigenschaftsrodel habe ich mir angesehen, in dem Beschwerden aus dem Fürststift Kempten gesammelt wurden, und habe erfahren, wogegen die Menschen überhaupt aufgestanden sind. Es gibt wissenschaftliche Arbeiten zu den Zwölf Artikeln von Memmingen. Ich besuchte Museen und historische Stätten, etwa das Schlachtfeld in Leubas bei Kempten oder die Waldburg nordwestlich von Wangen, den Sitz von Georg Freiherr von Waldburg, dem „Bauernjörg“.

„Ich würde eher von einer Revolte als von einer Revolution sprechen“, sagt Schönfelder

War es ein Krieg allein der Bauern gegen die Obrigkeit, gegen die Herrschenden in den Burgen, Schlössern und Klöstern? Oder waren noch andere gesellschaftliche Gruppen am Aufstand vor 500 Jahren beteiligt?

SCHÖNFELDER: Das war breiter angelegt. Man spricht immer vom Bauernkrieg, weil er von Bauern ausgegangen ist. Aber es war ein Krieg von weiten Teilen des Dritten Standes. Viele von ihnen haben sich mit den Bauern solidarisch erklärt und sogar an ihrer Seite gekämpft. Auch Städte waren beteiligt. Memmingen beispielsweise hat den Bauernkrieg unterstützt, und auch in Kempten gab es Befürworter der Sache der Bauern.

Der Historiker Peter Blickle nannte den Bauernkrieg die „Revolution des gemeinen Mannes“. War es tatsächlich eine Revolution?

SCHÖNFELDER: Ich würde eher von einer Revolte als von einer Revolution sprechen. Weil die Bauern nicht unbedingt ein anderes Gesellschafts- und Staatssystem im Kopf hatten. Die wollten nicht den Kaiser stürzen. Sie setzten sich gegen die Willkür der Obrigkeit zur Wehr. Ich stolpere aber auch über das Wort „Mann“ in diesem Satz. Es beteiligten sich nämlich auch Frauen am Aufstand und kämpften mit, auch wenn es wohl nur wenige waren. Es müsste also eher heißen „Revolte des gemeinen Menschen“.

Inwiefern waren Frauen am Krieg beteiligt?

SCHÖNFELDER: Man weiß nicht viel darüber, in Quellen gibt es dazu fast nichts. Man geht davon aus, dass sich Frauen an der Verbreitung von Flugblättern, also des Gedankenguts, beteiligt haben. Und dass manch eine Frau mitgekämpft hat – etwa Margarete Renner aus Heilbronn, die nachweislich bei der Bluttat von Weinsberg dabei war und zumindest die Kämpfer angestachelt hat.

Haben sich Frauen im Allgäu am Krieg beteiligt?

SCHÖNFELDER: Dazu habe ich keine Quellen gefunden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauen anderswo dabei waren und im Allgäu nicht.

Christian Schönfelder (links) und Regisseur Sebastian Schwab haben mit den Altusrieder Theaterspielern das Bauernkriegs-Stück für die Freilichtbühne konzipiert.

Ist der Aufstand der einfachen Leute heute noch nachvollziehbar? Gab es legitime Gründe dafür?

SCHÖNFELDER: Das ist eine Frage der Perspektive. Aus Sicht der damaligen Machthabenden hatten die Bauern diese Gründe nicht. Aus deren Sicht war die Ständegesellschaft eine gottgewollte Ordnung. Die Leibeigenschaft sei Schutz und Schirm, hieß es damals, gemäß dem Motto: Die Leute müssen uns zwar was abgeben, aber im Gegenzug helfen wir ihnen in der Not und schützen sie. Eine Zeitlang hat diese Ordnung auch funktioniert. Aber dann haben die Herrschenden die Abgaben immer weiter erhöht. Das geschah aus verschiedenen Gründen, unter anderem weil sie Kriege finanzieren mussten. Damit drangsalierten sie die einfachen Leute immer mehr. Irgendwann wurde deren Not so groß, dass sie revoltiert haben.

Autor Schönfelder war überrascht, wie gut sich die Bauern 1525 organisiert haben

Was hat Sie bei den Recherchen besonders berührt? Und was hat Sie überrascht?

SCHÖNFELDER: Ich muss gestehen: Von den Zwölf Artikeln hatte ich vorher nur sehr vage gehört und war überrascht, wie gut die Bauern es in Memmingen geschafft haben, sich zu organisieren, ihre Forderungen zu bündeln, sie in einen Forderungskatalog zu gießen. Es war ein frühdemokratischer Akt, dass sie ein Bauernparlament gegründet haben. Es gab Mitbestimmung und zumindest Ansätze von Demokratie. So früh in Deutschland – das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Lange dachte ich auch, es gibt viele Berichte der Sieger, aber kaum Berichte über die Sicht der einfachen Leute. Bis ich auf den Leibeigenschaftsrodel von Kempten gestoßen bin.

Welche Erkenntnisse hat er Ihnen gebracht?

SCHÖNFELDER: Da steht ganz klar drin, welche Maßnahmen die Herrschenden ergriffen haben, um die Menschen zu drangsalieren. Menschen wurden etwa willkürlich eingekerkert und körperlich misshandelt. Da hat sich ein Bild für mich aufgetan, wie es den Menschen wirklich ging. Das hat mich sehr berührt.

Wie dramatisiert man ein Thema wie den Bauernkrieg mit vielen Protagonisten und Schauplätzen für eine Freilichtbühne?

SCHÖNFELDER: Wir haben bei der Erstellung des Stückes die Altusrieder Spielgemeinschaft einbezogen. Zuerst habe ich meine Recherchen in einem Workshop vorgestellt. Dann haben die Spielerinnen und Spieler mir rückgemeldet, was sie erzählen möchten, was ihnen wichtig ist und was nicht. Dabei kristallisierte sich heraus, dass sie sich eine Familiengeschichte wünschen. Dann entwickelte ich zusammen mit Regisseur Sebastian Schwab ein Szenario. Wir haben eine Familie in einem Dorf zwischen Kempten und Memmingen erfunden, wie es sie gegeben haben könnte, und überlegt: Was könnte dieser Familie im Bauernkrieg passiert sein? Die Protagonisten von damals – Sebastian Lotzer in Memmingen, der Knopf von Leubas, der Bauernjörg – kommen eher am Rande vor. Abgesehen von kleinen Ausflügen zu den Schlachten in Leubas und Weingarten konzentrieren wir uns auf das Schicksal einer Familie und zeigen, was in deren Dorf passiert.

Schrecken und Grausamkeit des Krieges sollen spürbar im Freilichttheater spürbar werden

Werden die Zuschauerinnen und Zuschauer in Altusried auch die Brutalitäten des Krieges sehen, also Schlachtgetümmel und Hinrichtungen?

SCHÖNFELDER: Wir versuchen, Schrecken und Grausamkeit der Zeit spürbar zu machen. Wir möchten aber das Publikum nicht schockieren, sondern in erster Linie gut unterhalten – mit einer spannenden Story und großen Gefühlen. So viel kann ich verraten: Es wird eine Schlacht geben. Und es werden Figuren sterben.

Geben Sie dem Publikum in Altusried am Ende eine Botschaft mit auf den Weg?

SCHÖNFELDER: Es gibt eine Art Botschaft, die mir selbst erst beim Schreiben bewusst geworden ist. Das Stück möchte zeigen, was Hass anrichten kann. Vielleicht ist es naiv, aber ich glaube, wenn die Obrigkeit und die Bauern damals vernünftig miteinander geredet hätten, wäre das Blutvergießen zu vermeiden gewesen. Und ich habe versucht, trotz der Tragödie des Bauernkriegs ein hoffnungsvolles Ende zu finden. Die Zuschauer sollen nicht denken, alles ist schrecklich und sinnlos. Ich denke, dieses Gefühl haben ohnehin gerade viele Menschen.

Was können die Menschen im Jahr 2025 aus dem Bauernkrieg vor 500 Jahren lernen?

SCHÖNFELDER: Einander mehr zuzuhören, und die Sicht der anderen Seite wahrzunehmen, um sie zu verstehen und so zu Lösungen zu kommen, obwohl man zunächst glaubt, es gäbe keine. Der einstige Bundespräsident Rau hat einmal gesagt, der erste Satz des Grundgesetzes – die Würde des Menschen ist unantastbar – ist wie ein spätes Echo auf den Bauernkrieg und die Zwölf Artikel. Zu wissen, was für eine lange demokratische Tradition wir eigentlich haben, auch wenn sie nach dem Bauernkrieg erst einmal abgeschnitten wurde, das kann man schon mitnehmen.

Christian Schönfelder Christian Schönfelder ist Dramaturg und Autor, außerdem Dozent und Kurator. Geboren wurde er 1967 in Darmstadt, aufgewachsen ist er in Wolfenbüttel bei Braunschweig. Nach einem Volontariat, einigen Jahren als Zeitungsredakteur im Harz und einer Weltreise studierte er Dramaturgie an der Akademie für darstellende Kunst Ulm. Über das Stadttheater Heidelberg und das Nationaltheater Mannheim kam er zum Jungen Ensemble Stuttgart, wo er seit 2006 als Dramaturg arbeitet und bis 2022 Co-Leiter des internationalen Festivals Schöne Aussicht gewesen ist. Schönfelder arbeitet freischaffend für Theater, Opernhäuser und Museen. Für die Allgäuer Freilichtbühne in Altusried schrieb er die Texte für „Robin Hood“, „Artus!“ und „Bauernkrieg 1525“. Außerdem ist er Dozent an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart.