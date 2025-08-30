3700 Fans feiern Howard Carpendale auf der ausverkauften Freilichtbühne Altusried

Als der 1946 im südafrikanischen Durban geborene Howard Carpendale vor zwei Jahren auf der Altusrieder Freilichtbühne gastierte, war sein Haarschopf, wenn auch herbstlich angefärbt, immer noch blond. Jetzt, beim neuerlichen Auftritt beim Sommerfestival in dem Oberallgäuer Dorf, wirkte das Haar des legendären Schlagersängers eine merkliche Spur silbriger. Wenn er im Januar 2026 80 Jahre alt geworden ist, möchte er, so kündigte er an, nicht mehr auf Tourneen gehen, sondern nur noch einzelne Konzerte geben. Auf der mit 3700 Besuchern proppenvoll besetzten Tribüne absolvierte „Howie“, wie die Fans ihn gerne nennen, das Finale seiner vermutlich letzten Tour.

