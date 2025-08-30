Icon Menü
Howard Carpendale in Altusried: Der 79-jährige Schlagersänger bringt 3700 Zuhörer zum Jubeln.

Konzert von Howard Carpendale

3700 Fans feiern Howard Carpendale auf der ausverkauften Freilichtbühne Altusried

Das Open-Air-Konzert in Altusried wird zum Triumph für Schlagersänger Howard Carpendale. Der 79-Jährige bringt die 3700 Besucher mit seinen Hits zum Jubeln.
Von Horst Hacker
    Howard Carpendale in Altusried: Der Sänger reißt das Publikum zu Beifallsstürmen hin.
    Howard Carpendale in Altusried: Der Sänger reißt das Publikum zu Beifallsstürmen hin. Foto: Ralf Lienert

    Als der 1946 im südafrikanischen Durban geborene Howard Carpendale vor zwei Jahren auf der Altusrieder Freilichtbühne gastierte, war sein Haarschopf, wenn auch herbstlich angefärbt, immer noch blond. Jetzt, beim neuerlichen Auftritt beim Sommerfestival in dem Oberallgäuer Dorf, wirkte das Haar des legendären Schlagersängers eine merkliche Spur silbriger. Wenn er im Januar 2026 80 Jahre alt geworden ist, möchte er, so kündigte er an, nicht mehr auf Tourneen gehen, sondern nur noch einzelne Konzerte geben. Auf der mit 3700 Besuchern proppenvoll besetzten Tribüne absolvierte „Howie“, wie die Fans ihn gerne nennen, das Finale seiner vermutlich letzten Tour.

